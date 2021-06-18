Волонтёры-медики: помогай делать жизнь лучше!

При поддержке Министерства здравоохранения в
России открыты 84 региональных отделения движения «Волонтеры-медики», в том
числе в Ленинградской области, которое, в свою очередь, объединяет в своих рядах
местные «первички».
В Гатчинском районе местное отделение движения
«Волонтеры-медики» было создано осенью 2020 года. Его возглавил студент
агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов,
права и технологий Алексей Тульнев.
- Нас пока мало. По официальным спискам – 19
человек. Хотя летом – отпуска, экзамены, и нас реально еще меньше. Но каждый
стоит десятерых. Это старшеклассники, сотрудники Гатчинской клинической
межрайонной больницы и Северо-Западного медицинского центра, а также студенты и
педагоги агропромышленного факультета ГИЭФПТ, - рассказывает Алексей.
Донорство
Одно из основных направлений деятельности
гатчинских волонтеров-медиков - кадровое донорство.
- Мы призываем людей сдавать кровь, объясняем,
как это важно, - рассказывает Алексей Тульнев. - Проводим просветительские акции
в школах для старшеклассников, а также в колледжах и вузах. Общаемся с
аудиторией в формате открытых уроков, квизов, организуем информационные точки.
Много информации размещаем в социальных сетях и таким образом развеиваем мифы и
боремся с заблуждениями, которых сейчас очень много.
Недавно волонтеры провели первый донорский квиз
(это интерактивная игра, которая проходит в виде викторины) в онлайн формате.
Во время группового звонка координатор направления «донорство» объяснила правила
квиза и его смысловую задачу. Для ребят было подготовлено пять туров, где они
командами по два человека боролись за победу. В итоге победителями стали Данил
Телегин и Миша Алексеев.
- Хочу отметить, что гатчинцы активно
откликаются на призыв стать донором. Мы часто видим, как много людей – и
молодежь, и взрослые - приходят сдавать кровь, - отметил Алексей.
Помощь медикам
Ребята активно помогают медикам и
популяризируют добровольчество. В апреле они помогали медицинским работникам в
поликлинике «Аэродром» Гатчинской КМБ и подробно отчитывались о своих
дежурствах в социальных сетях - как на входе измеряли температуру, как координировали
очередь на вакцинацию и помогали заполнять сертификаты о прививках.
Не обошлось и без приключений. Именно так
ребята назвали участие в учебной эвакуации. Сотрудники поликлиники показали
волонтерам, как эвакуировать пациентов при возникновении ЧС.
- Мы пока еще не можем оказывать первую
доврачебную медицинскую помощь, но это впереди. Мы готовы учиться, и нас готовы
обучить, после чего мы сможем по назначению врача, к примеру, ставить
капельницы и делать уколы, - делится планами Алексей Тульнев.
Профориентация
Профориентация – еще одно важное направление
работы волонтеров. Так, они своими силами провели урок на тему «Есть такая
профессия - людей спасать» в Гатчинской школе № 2 и для студентов
агропромышленного факультета ГИЭФПТ. На уроке ребята узнали, при каких
ситуациях надо вызывать скорую помощь и как это правильно сделать, и даже попробовали
спасти условных пострадавших, следуя алгоритму. Будут они медиками или нет -
эти знания в жизни пригодятся.
- Недавно был День фельдшера. Мы посещали
станцию скорой помощи, общались с сотрудниками. Записали обращение, планируем
создать видеоролик для профориентации в школах, - рассказывает Алексей.
«Солнце.
Детство. Баба Яга» - под таким лозунгом в День защиты детей, 1 июня, волонтеры
совместно с Гатчинской КМБ, Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике и сетевым магазином, открывшимся в Гатчине, организовали
площадки для поздравления детей. Сначала волонтеры вместе с доброй Бабой Ягой
пришли в поликлинику на Аэродроме и вручили подарки самым маленьким пациентам.
А во второй половине дня веселая Яга добралась до городского праздника, где
продолжила дарить радость и вручать подарки.
- Мы договорились со станцией скорой помощи
Гатчинской КМБ и провели в машине, дежурившей во время праздника, День открытых
дверей, – продолжил Алексей. - Врач рассказывала о своей работе. Все желающие
могли посидеть в настоящей машине скорой помощи и посмотреть, как она
экипирована изнутри, а также сфотографироваться.
Профилактика
На базе ГИЭФПТ в поселке Елизаветино с участием
волонтеров открыт Штаб здоровья Гатчинского района. Профилактические
мероприятия проходят здесь с огоньком и задором. Штаб здоровья появился
недавно, но сделано уже много.
Во Всемирный день без табака борцы за здоровье
провели акцию #я_не_курю_и_горжусь_этим. В рамках акции был проведен
интерактивный урок. Волонтеры рассказали о том, как пагубно влияет на здоровье
никотин. И это еще не все. Весь день в социальных сетях волонтеры напоминали о
вреде курения и предлагали сделать этот день опорной точкой отказа от этой
вредной привычки.
Сейчас началась пора экзаменов. Это событие
нашло отклик и у волонтеров-медиков. Для снятия стресса и поднятия боевого духа
Штаб здоровья перед началом экзамена провел утреннюю зарядку для студентов
второго курса и призвал всех, в первую очередь, выпускников и студентов,
следовать их примеру.
Мы говорим: «Спасибо!»
Тесно соприкоснувшись с работой медиков, ребята
еще с большим уважением стали относиться к труду «людей в белых халатах».
Собравшись вместе, волонтеры Гатчинского
района, представляющие разные организации и движения, поздравили сотрудников
станции скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. В адрес
сотрудников прозвучали теплые слова, а дополнил творческий подарок огромный
пирог.
Перед Международным женским днем 8 Марта в
Гатчине прошла масштабная акция, посвященная женщинам-медикам. Как волонтеры
вручали тюльпаны, они, наверное, запомнят на всю жизнь.
- «Будет полторы тысячи тюльпанов. Надо их
забрать в Ресурсном добровольческом центре в Гатчине. Можете?» - спросили нас.
«Можем!» - сказали мы и приехали с волонтерами
в центр, - рассказывает Алексей. - Там нас ждали три больших коробки тюльпанов.
Мы с трудом смогли дотащить их до такси. Привезли цветы домой и всю ночь
паковали в букетики, чтобы на следующий день подарить нашим уважаемым
женщинам-медикам, работающим в Гатчине. Это было трогательно и памятно.
Атмосфера этой акции – очень трепетная, праздничная – запомнится надолго всем
волонтерам.
Волонтеры-медики принимают участие во всех
значимых городских событиях, реализуя свои креативные идеи.
В День Победы волонтеры запустили проект
#ДОНОРЫ_ПОБЕДЫ. Ребята раздавали буклеты, в которых рассказывали об истории
донорского движения в годы Великой Отечественной войны, а также запустили
работу информационной точки, где все желающие могли узнать подробнее о донорстве
в годы войны.
- В пандемию
волонтеры-медики нужны как никогда. На акции «Мы вместе» мы ходили по бабушкам
и дедушкам, доставляли им продукты. Сейчас мы сами начали оказывать адресную
помощь пожилым людям. Наверное, такое направление у нас тоже будет развиваться.
Оно востребовано и актуально, – считает Алексей.
Перед летними каникулами первые итоги 2021 года
были подведены на собрании регионального штаба ВОД «Волонтеры-медики»
Ленинградской области, которое провели региональный координатор Татьяна
Мотенкова и ее заместитель Алексей Коломеец. В ходе собрания активисты были
награждены благодарностями, а Гатчинское местное отделение было признано
лидером по направлению «Популяризация кадрового донорства».
Гатчинская команда пополняет ряды!
Команда волонтеров-медиков Гатчинского района
активно действует и пополняет свои ряды.
- Если ты хочешь помогать людям, научиться
оказывать первую помощь, узнать больше о профилактике заболеваний, стать
ответственным донором - мы поможем осуществить твои планы! Мы ждем каждого! –
призывает руководитель местного отделения Алексей Тульнев.
Кстати, за добровольчество можно получить
дополнительный балл к аттестату в медицинский вуз или колледж.
Заполняй форму по ссылке:
https://vk.com/topic-199054641_46329304
Регистрируйся на сайте волонтеры-медики.рф
Приходи на организационное собрание штаба
Участвуй в наших мероприятиях!
Остались вопросы – задавай:
https://vk.com/topic-199054641_46329331 и +7 (981) 125-67-41
- В волонтерскую
деятельность окунулся в 14 лет, в 2015 году. Все началось с трудовых бригад
Гатчинского Дворца молодежи. Волонтерский клуб «ТИМ-ГДМ» пригласил меня принять
участие в мероприятиях, посвященных Дню флага. Сразу понял, что мне близко то,
чем занимаются волонтеры, и стал одним из них. Я многому научился, и со
временем открыл свое молодежное объединение «Ангелы Добра», которое по сей день
действует в Гатчине. Когда началась пандемия, стал волонтером движения «Мы
вместе». Тогда я познакомился с региональным координатором движения
«Волонтеры-медики» Татьяной Мотенковой. Именно она предложила мне и моей
супруге Софии открыть местный штаб движения. Мы согласились. Как раз в этот
период у нас родился сын - наша семья волонтеров пополнилась. С первых дней
жизни Максим Тульнев - активный участник волонтерских акций.
#БудьДобр #ГатчинскаяПравда