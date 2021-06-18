Волонтёры-медики: помогай делать жизнь лучше!

При поддержке Министерства здравоохранения в России открыты 84 региональных отделения движения «Волонтеры-медики», в том числе в Ленинградской области, которое, в свою очередь, объединяет в своих рядах местные «первички».

В Гатчинском районе местное отделение движения «Волонтеры-медики» было создано осенью 2020 года. Его возглавил студент агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий Алексей Тульнев.

- Нас пока мало. По официальным спискам – 19 человек. Хотя летом – отпуска, экзамены, и нас реально еще меньше. Но каждый стоит десятерых. Это старшеклассники, сотрудники Гатчинской клинической межрайонной больницы и Северо-Западного медицинского центра, а также студенты и педагоги агропромышленного факультета ГИЭФПТ, - рассказывает Алексей.

Донорство

Одно из основных направлений деятельности гатчинских волонтеров-медиков - кадровое донорство.

- Мы призываем людей сдавать кровь, объясняем, как это важно, - рассказывает Алексей Тульнев. - Проводим просветительские акции в школах для старшеклассников, а также в колледжах и вузах. Общаемся с аудиторией в формате открытых уроков, квизов, организуем информационные точки. Много информации размещаем в социальных сетях и таким образом развеиваем мифы и боремся с заблуждениями, которых сейчас очень много.

Недавно волонтеры провели первый донорский квиз (это интерактивная игра, которая проходит в виде викторины) в онлайн формате. Во время группового звонка координатор направления «донорство» объяснила правила квиза и его смысловую задачу. Для ребят было подготовлено пять туров, где они командами по два человека боролись за победу. В итоге победителями стали Данил Телегин и Миша Алексеев.

- Хочу отметить, что гатчинцы активно откликаются на призыв стать донором. Мы часто видим, как много людей – и молодежь, и взрослые - приходят сдавать кровь, - отметил Алексей.

Помощь медикам

Ребята активно помогают медикам и популяризируют добровольчество. В апреле они помогали медицинским работникам в поликлинике «Аэродром» Гатчинской КМБ и подробно отчитывались о своих дежурствах в социальных сетях - как на входе измеряли температуру, как координировали очередь на вакцинацию и помогали заполнять сертификаты о прививках.

Не обошлось и без приключений. Именно так ребята назвали участие в учебной эвакуации. Сотрудники поликлиники показали волонтерам, как эвакуировать пациентов при возникновении ЧС.

- Мы пока еще не можем оказывать первую доврачебную медицинскую помощь, но это впереди. Мы готовы учиться, и нас готовы обучить, после чего мы сможем по назначению врача, к примеру, ставить капельницы и делать уколы, - делится планами Алексей Тульнев.

Профориентация

Профориентация – еще одно важное направление работы волонтеров. Так, они своими силами провели урок на тему «Есть такая профессия - людей спасать» в Гатчинской школе № 2 и для студентов агропромышленного факультета ГИЭФПТ. На уроке ребята узнали, при каких ситуациях надо вызывать скорую помощь и как это правильно сделать, и даже попробовали спасти условных пострадавших, следуя алгоритму. Будут они медиками или нет - эти знания в жизни пригодятся.

- Недавно был День фельдшера. Мы посещали станцию скорой помощи, общались с сотрудниками. Записали обращение, планируем создать видеоролик для профориентации в школах, - рассказывает Алексей.

«Солнце. Детство. Баба Яга» - под таким лозунгом в День защиты детей, 1 июня, волонтеры совместно с Гатчинской КМБ, Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и сетевым магазином, открывшимся в Гатчине, организовали площадки для поздравления детей. Сначала волонтеры вместе с доброй Бабой Ягой пришли в поликлинику на Аэродроме и вручили подарки самым маленьким пациентам. А во второй половине дня веселая Яга добралась до городского праздника, где продолжила дарить радость и вручать подарки.

- Мы договорились со станцией скорой помощи Гатчинской КМБ и провели в машине, дежурившей во время праздника, День открытых дверей, – продолжил Алексей. - Врач рассказывала о своей работе. Все желающие могли посидеть в настоящей машине скорой помощи и посмотреть, как она экипирована изнутри, а также сфотографироваться.

Профилактика

На базе ГИЭФПТ в поселке Елизаветино с участием волонтеров открыт Штаб здоровья Гатчинского района. Профилактические мероприятия проходят здесь с огоньком и задором. Штаб здоровья появился недавно, но сделано уже много.

Во Всемирный день без табака борцы за здоровье провели акцию #я_не_курю_и_горжусь_этим. В рамках акции был проведен интерактивный урок. Волонтеры рассказали о том, как пагубно влияет на здоровье никотин. И это еще не все. Весь день в социальных сетях волонтеры напоминали о вреде курения и предлагали сделать этот день опорной точкой отказа от этой вредной привычки.

Сейчас началась пора экзаменов. Это событие нашло отклик и у волонтеров-медиков. Для снятия стресса и поднятия боевого духа Штаб здоровья перед началом экзамена провел утреннюю зарядку для студентов второго курса и призвал всех, в первую очередь, выпускников и студентов, следовать их примеру.

Мы говорим: «Спасибо!»

Тесно соприкоснувшись с работой медиков, ребята еще с большим уважением стали относиться к труду «людей в белых халатах».

Собравшись вместе, волонтеры Гатчинского района, представляющие разные организации и движения, поздравили сотрудников станции скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. В адрес сотрудников прозвучали теплые слова, а дополнил творческий подарок огромный пирог.

Перед Международным женским днем 8 Марта в Гатчине прошла масштабная акция, посвященная женщинам-медикам. Как волонтеры вручали тюльпаны, они, наверное, запомнят на всю жизнь.

- «Будет полторы тысячи тюльпанов. Надо их забрать в Ресурсном добровольческом центре в Гатчине. Можете?» - спросили нас. «Можем!» - сказали мы и приехали с волонтерами в центр, - рассказывает Алексей. - Там нас ждали три больших коробки тюльпанов. Мы с трудом смогли дотащить их до такси. Привезли цветы домой и всю ночь паковали в букетики, чтобы на следующий день подарить нашим уважаемым женщинам-медикам, работающим в Гатчине. Это было трогательно и памятно. Атмосфера этой акции – очень трепетная, праздничная – запомнится надолго всем волонтерам.

Волонтеры-медики принимают участие во всех значимых городских событиях, реализуя свои креативные идеи.

В День Победы волонтеры запустили проект #ДОНОРЫ_ПОБЕДЫ. Ребята раздавали буклеты, в которых рассказывали об истории донорского движения в годы Великой Отечественной войны, а также запустили работу информационной точки, где все желающие могли узнать подробнее о донорстве в годы войны.

- В пандемию волонтеры-медики нужны как никогда. На акции «Мы вместе» мы ходили по бабушкам и дедушкам, доставляли им продукты. Сейчас мы сами начали оказывать адресную помощь пожилым людям. Наверное, такое направление у нас тоже будет развиваться. Оно востребовано и актуально, – считает Алексей.

Перед летними каникулами первые итоги 2021 года были подведены на собрании регионального штаба ВОД «Волонтеры-медики» Ленинградской области, которое провели региональный координатор Татьяна Мотенкова и ее заместитель Алексей Коломеец. В ходе собрания активисты были награждены благодарностями, а Гатчинское местное отделение было признано лидером по направлению «Популяризация кадрового донорства».

Гатчинская команда пополняет ряды!

Команда волонтеров-медиков Гатчинского района активно действует и пополняет свои ряды.

- Если ты хочешь помогать людям, научиться оказывать первую помощь, узнать больше о профилактике заболеваний, стать ответственным донором - мы поможем осуществить твои планы! Мы ждем каждого! – призывает руководитель местного отделения Алексей Тульнев.

Кстати, за добровольчество можно получить дополнительный балл к аттестату в медицинский вуз или колледж.

Заполняй форму по ссылке: https://vk.com/topic-199054641_46329304

Регистрируйся на сайте волонтеры-медики.рф

Приходи на организационное собрание штаба

Участвуй в наших мероприятиях!

Остались вопросы – задавай: https://vk.com/topic-199054641_46329331 и +7 (981) 125-67-41





Алексей Тульнев, координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Гатчинском районе:

- В волонтерскую деятельность окунулся в 14 лет, в 2015 году. Все началось с трудовых бригад Гатчинского Дворца молодежи. Волонтерский клуб «ТИМ-ГДМ» пригласил меня принять участие в мероприятиях, посвященных Дню флага. Сразу понял, что мне близко то, чем занимаются волонтеры, и стал одним из них. Я многому научился, и со временем открыл свое молодежное объединение «Ангелы Добра», которое по сей день действует в Гатчине. Когда началась пандемия, стал волонтером движения «Мы вместе». Тогда я познакомился с региональным координатором движения «Волонтеры-медики» Татьяной Мотенковой. Именно она предложила мне и моей супруге Софии открыть местный штаб движения. Мы согласились. Как раз в этот период у нас родился сын - наша семья волонтеров пополнилась. С первых дней жизни Максим Тульнев - активный участник волонтерских акций.





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