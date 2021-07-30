Гатчинское общество слепых: «Давайте разговаривать»

Сколько нас?

Как рассказала Валентина Григорьева, на сегодняшний день в Гатчинской межрайонной организации ВОС состоит 342 человека.

- Думаю, что в Гатчинском районе людей с инвалидностью по зрению гораздо больше, - говорит Валентина Владимировна. - К сожалению, не все знают о существовании нашей организации, особенно в районе.

По словам Валентины Владимировны, большую часть в организации составляют люди пожилого возраста (около 280 человек). Молодых людей стало гораздо меньше, и на то есть свои причины.

- У нас в организации сейчас на учете 11 детей — инвалидов по зрению, - говорит Валентина Григорьева. - С их законными представителями (родителями или опекунами) проводится работа. Доводится информация о специализированных детских садах и школах, о льготах. Если дети — инвалиды с детства, они могут поступить на учебу в специальные школы-интернаты. В Ленинградской области одна такая школа есть во Мге, ещё одна — в Санкт-Петербурге (школа им. Гротта). После окончания школы ребята могут пойти учиться дальше — в средние и высшие образовательные учреждения, где могут получить какую-либо профессию.

К сожалению, с работой для незрячих людей сейчас большие трудности, особенно для тех, кто живет в малых населенных пунктах. Понимая, что работы не найти, большинство молодых людей стараются получить востребованную профессию массажиста.

- Многое зависит от родителей детей с инвалидностью, - говорит Людмила Маркина. - Конечно, все они жалеют своего незрячего ребенка, но не каждый пытается вырастить самостоятельного человека. Кто-то плотно занимается со своими детьми, используя все возможности для реабилитации и специализированного образования. Но бывают и совсем другие случаи.

Бороться и жить!

По словам Валентины Григорьевой, основные цели и задачи организации ВОС – помогать инвалидам по зрению решать их проблемы: социальные, бытовые, правовые, медицинские. Первое, чем могут помочь здесь людям, получившим инвалидность - снабжение всесторонней и полноценной информацией по всем вопросам, связанным с ориентированием в мире человека, потерявшего зрение.

А вопросов у людей возникает очень много. Взять хотя бы систему всевозможных выплат, льгот или ограничений. С этим и обычному человеку порой не под силу разобраться. А что тогда говорить о человеке незрячем?

Опыт у членов Гатчинском ВОС в этих вопросах огромный — всегда подскажут, что делать. Но и горечь их при этом велика: в своем желании помочь государство порой запутывает всё невероятно, создавая лишние трудности для незрячих людей.

Но жизнь человека с инвалидностью — это не только постоянная борьба со своим недугом и бюрократией. В первую очередь — это именно жизнь, со всеми ее радостями, печалями и увлечениями, как и у любого другого человека.

За долгие годы своего существования в Гатчинском ВОС сложился целый мир, в котором каждый может найти себе занятие по вкусу.

Здесь есть замечательная спортивная секция, основанная на многолетних традициях. Спортсмены Гатчинской ВОС не раз достойно выступали на всероссийских и международных паралимпиадах – по лыжам, конькам, легкой атлетике. Они - постоянные участники лыжных соревнований, многоборья, областных туристических слетов и соревнований. Кстати, этим летом гатчинская команда завоевала звание победителя в соревнованиях по летнему туристическому многоборью, причем во всех его трёх видах: гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий и общем зачете.

Стараются они не расслабляться и в повседневной жизни. В распоряжении членов Гатчинского ВОС – кабинет здоровья с силовыми тренажерами, беговой дорожкой, велотренажером, столом для армреслинга. Редко простаивает без дела шоудаун - стол для специализированного настольного тенниса.

Прекрасные голоса незрячих артистов из Гатчины хорошо знают во всей Ленинградской области. Это и легендарный хор русской песни, и ансамбль эстрадной песни «Орион».

Члены Гатчинской ВОС пишут стихи и рассказы, постоянно осваивают новые технологии и компьютерные программы, участвуют в музыкальных конкурсах и интеллектуальных играх. Они – страстные путешественники и стараются не пропускать ни одной экскурсии, которые для них организовывают вышестоящие организации или их партнеры по социальным проектам.

У них есть весьма насыщенный план мероприятий на каждый месяц, и они не пропускают ни одной важной даты, ни одной возможности, чтобы устроить тематическую творческую встречу.

Всегда есть «но»...

- Возможностей у нас много, было бы у людей желание и умение ориентироваться, - говорит Людмила Маркина. – Впрочем, многие и были бы рады позаниматься у нас, но их останавливает нелегкий путь от дома: незрячий человек не может добраться до Гатчины издалека самостоятельно, без сопровождающих. Один из молодых членов нашего общества из п. Сиверский стал бывать у нас чаще — скучно ведь сидеть все время дома. Но у него нет сопровождающих. Когда он приезжает сюда, например, позаниматься теннисом, наши ребята его встречают в Гатчине и потом провожают обратно в Сиверскую.

Конечно, люди с инвалидностью могут воспользоваться услугами социального такси. Но, например, для инвалида I группы — это всего лишь три поездки (туда-обратно) в месяц.

- К нам часто приезжают на концерты из района, из Коммунара и Волосовского района (там тоже живут члены нашей организации), - говорит Валентина Владимировна. - И этих трех поездок им вполне хватает. Но это очень мало, если человек хочет чем-либо заниматься регулярно. А ведь есть ещё необходимость посещать врача с помощью того же социального такси. Вот если бы нам было бы предоставлено хотя бы шесть поездок туда-обратно... Многие из членов нашего общества просто оставляют эту мысль из-за трудностей передвижения. Люди просто могут опустить руки, «залечь на дно» и — всё...

«Главное — чтобы люди не чувствовали себя брошенными»

Не менее важна и психологическая помощь: потеря зрения – это очень серьезная травма для психики. Реабилитационная работа с незрячими людьми считается особенно трудной.

- Наши главные задачи — объединять людей, стараться вытаскивать их из дома, привлекать к общественной работе, - говорит Валентина Григорьева. - Главное, чтобы люди не чувствовали себя брошенными. Особенно остро такую «заброшенность» воспринимают мужчины, которые чаще впадают в депрессию по поводу своей инвалидности, чем женщины.

При Гатчинском ВОС сложилось бюро, куда входят самые активные помощники Валентины Григорьевой – групорги, которые возглавляют группы, на которые разбита организация. Такие группы есть в Гатчине, Вырице, Сиверской, в Коммунаре и в Волосовском районе.

Групорги всегда на связи со своими подопечными и их близкими. Они стараются вовлекать инвалидов по зрению в общественную жизнь, работают с семьями, доносят до них актуальную информацию, рассказывают о том, что происходит в организации и вообще — готовы прийти на помощь в любую минуту.

- Стараемся, - говорит Валентина Григорьева. - Это же общественная работа. Очень важно найти такого человека, который не только расскажет о том, что происходит. Групорг должен быть ещё и психологом, человеком, которому люди доверяют, который готов всегда выслушать, особенно тех, кто не выходит из дома. Не каждый выдержит пространные «жизненные» беседы по телефону. Самый знаменитый наш групорг - Анна Васильевна Михалёва. Вот уж кто психолог! Она буквально нянчится со своими подопечными: и выслушает, и успокоит, и в мелочах бытовых что-то всегда посоветует...

Болевые точки, которые не обойти

Главная проблема незрячих людей — проблема взаимопонимания между ними и теми, кто может им помочь — хотя бы по долгу службы, не говоря уже о велении сердца.

Люди из ВОС не привыкли жаловаться. Все свои проблемы они стараются решать сами, опираясь на помощь государства. Но есть такие вещи, которые иначе как болевыми точками не назовешь. Самим их не разрешить, а государство явно не очень понимает, как это сделать грамотно и эффективно. И попытки объяснить что-либо слишком часто превращаются в разговор на разных языках. А там недалеко и до крика души...

- С нами надо разговаривать, - говорит Валентина Григорьева. - Очень важен человеческий фактор. Если в государственной структуре есть человек неравнодушный, то с ним легко решать вопросы, находить взаимопонимание и общий язык... Мы работаем с властями, постоянно принимаем участие в координационном совете по делам инвалидов. Жаль только, что они с нами не работают... Чиновники приходят, оценивают всё «на глаз» и... делают так, как видят это со своей стороны. А я говорю им каждый раз: «Позовите нас, согласуйте всё с нами: всё объясним и покажем, как это должно быть».

Почти анекдотическая история случилась в одной из городских поликлиник, в которой решили повесить таблички с информацией для инвалидов по зрению.

- К сожалению, с нами даже не посоветовались по этому вопросу, - сетует Людмила Маркина. - В итоге повесили таблички с текстом Брайля вверх ногами... Как нам их прочитать?

В общем, как говорят, было бы смешно, если бы не было так грустно...

- Сейчас очень популярна программа «Доступная среда», - продолжает Валентина Григорьева. - Только вот трудно сказать, для кого она доступна на самом деле. Следуя своим традиционным маршрутам, наши люди порой выходят на проезжую часть на перекрестке улиц Радищева и Карла Маркса. Чтобы этого не происходило, главная наша задача - поставить тактильные ориентиры во всех опасных для незрячих местах, близких к Обществу слепых.

На самом деле таких маршрутов-путепроводов, по которым постоянно ходят незрячие люди, в городе не так уж и много. Расположены они в основном поблизости от Общества слепых.

- Они известны властям, включены в программу по благоустройству, - говорит Людмила Маркина. – Взять, к примеру, проход вдоль здания, в котором расположилась наша организация. Это вообще кошмар какой-то! Здесь же просто нельзя ходить. Этот кусок вдоль здания вообще никогда не включают ни в какие городские программы. Говорят: это ваше здание, вот и делайте тут все сами. Но как мы это сделаем?! Сколько же лет мы уже маемся с этим... И сколько таких вот «мелочей», которые портят не только жизнь нам, но и другим горожанам, создавая городу неприглядный вид.

Вот эту оговорку - «не только для нас, но и для всех горожан» - я слышу от гатчинских инвалидов по зрению едва ли не каждый раз, из беседы в беседу. Так говорят люди, которые привыкли думать не только о себе и своих удобствах. Тем более, что речь идет не об удобствах в широком смысле, а об элементарных условиях безопасности. Для всех — для них, для вас, для меня. Для каждого из нас. Потому что мы все живем в одном городе, и сделать его лучше для всех - наша общая задача.

Давайте разговаривать?





Гатчинскому обществу слепых — 75 лет!

История Гатчинского отделения ВОС начинается с возникновения в 1946 году в Гатчине цехов учебно-производственного предприятия (УПП) для инвалидов по зрению. УПП принадлежало три здания, в двух из которых поселились рабочие и служащие предприятия. К 1969 году трудоустройство инвалидов по зрению было практически полностью завершено. Предприятие продолжало расти и развиваться, вскоре получив звание предприятия высокой культуры производства. Здесь действовали медпункт, столовая, клуб на 160 мест, кружки художественной самодеятельности, шахматно-шашечная секция.

Люди с проблемами зрения были обеспечены всем необходимым, трудоустроены, а деятельность организации поддерживалась государством. Для них была предоставлена сеть собственных специализированных санаториев, центров реабилитации, заводов. Но вот началась перестройка. Проблемы людей с ограниченными возможностями отошли на второй план, и сегодня их организации буквально выживают - за счет собственных доходов, спонсорской помощи, добровольных пожертвований. К сожалению, на сегодняшний день и гатчинское УПП практически полностью прекратило свою работу, не имея возможности обеспечить рабочими местами инвалидов по зрению.





#РавныеСредиРавных #Гатчинская Правда