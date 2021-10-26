Что такое осознанное волонтёрство?

Недавно волонтеры приняли участие в организации очередного праздника – в городе Кириши состоялся традиционный VIII районный фестиваль «Здоровье – это здорово!», который собрал почти двести представителей активной и яркой молодежи на стадионе с говорящим названием «Энергетик».

Школьники и студенты из 17 образовательных учреждений принимали участие в спортивных состязаниях. Победителем фестиваля стала команда Будогощской школы им. М.П. Галкина, которая увезла с собой переходящее знамя. Сборная команда молодежных клубов МАУ «Спорт и молодость» завоевала второе место. Замкнула список призеров команда из Киришской школы № 2.

Организаторами фестиваля выступили представители муниципального автономного учреждения «Спорт и молодость» в рамках проекта «Подтянись! Улыбнись! Зарядись!», который реализуется при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области.

Куратор проекта, директор АНО Ресурсный добровольческий центр (РДЦ) «Добровольчество Киришского района» Ольга Халамова рассказала о работе с молодежью, мотивации, осознанном волонтерстве, а также поделилась секретом реализации грантов, которых в этом году учреждение выиграло сразу четыре.

Активные волонтеры Киришского района

- Я с детства была очень активной, принимала участие в школьной жизни, собирала команду КВН, команду для игры «Что? Где? Когда?», участвовала в конкурсах молодежно-досугового центра «Восход». Тогда не было понятия добровольчества или волонтеров, просто мы очень активно жили и хотели быть везде и сразу, - начала свой рассказ Ольга Халамова.

Когда в центре «Восход» открылась вакансия руководителя добровольческого объединения, Ольга решила попробовать свои силы. Благодаря специалистам по развитию добровольчества, в том числе Прасковье Васильевой и Михаилу Архипову, Ольга поняла, что добровольчество в нашем регионе – это по-настоящему мощное движение. В 2015 году появилась идея объединить волонтеров Киришского района в одно сообщество. Первые гранты они получили на развитие сети молодежных добровольческих клубов на территории сельских поселений, а первую совместную акцию «Новогоднее чудо» волонтеры Киришского района провели в канун любимого зимнего праздника.

На территории торговых центров добровольцы проводили мастер-классы, флешмобы, чтобы привлечь внимание посетителей, и просили помочь инвалидам, пожилым гражданам, детям из многодетных и малообеспеченных семей, безнадзорным животным. Жители Киришского района охотно принимали участие в благотворительности, самостоятельно покупали подарки, которые потом волонтеры передавали по назначению.

Постепенное развитие волонтерства привело к созданию в 2019 году Ресурсного добровольческого центра «Добровольчество Киришского района».

Сегодня на территории района существуют более 20 добровольческих объединений, в составе которых не только молодежь, но и представители серебряного волонтерства. Для них в Киришах открыт коворкинг-центр, в котором они могут бесплатно собираться и проводить свои мероприятия, организационные собрания. Самых активных волонтеров ежегодно чествуют на церемонии «Доброволец Киришского района». Таким образом сложилась сплоченная добровольческая семья Киришского района.

Гранты для гаранта активной жизни

Для развития своей деятельности центр «Добровольчество Киришского района» пользуется грантовой поддержкой правительства Ленинградской области. В этом году центр выиграл четыре гранта, из них первые три – в комитете по молодежной политике.

Фестиваль добрых дел направлен на развитие и объединение добровольцев Ленинградской области. В прошлом году фестиваль объединил три района, в этом году – уже пять. В каждом из них представители РДЦ проводят командообразующие встречи для волонтеров, чтобы укрепить их сотрудничество, наладить более тесные взаимоотношения с другими районами.

- В дальнейшем мы планируем расширить географию фестиваля, чтобы сплотить уже весь регион, а также разработать конкретный план долгосрочного сотрудничества по проведению совместных акций. Зачастую для них требуются не столько денежные средства, сколько поддержка и вовлечение большого количества добровольцев, - рассказала Ольга Халамова.

В рамках проекта «Кириши в огне войны», посвященного патриотическому воспитанию молодежи, волонтеры из добровольческого клуба «Альтаир» проводят для школьников квесты на основе событий Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что город Кириши – относительно молодой и был построен уже во второй половине ХХ века, на территории Киришского района шли ожесточенные бои с фашистами, практически все деревни и села здесь были уничтожены. Сотрудники РДЦ уверены: молодежь должна знать об этом.

В интерактивной форме ребята знакомятся с событиями тех страшных лет, узнают имена героев войны. Выполняя задания на каждой из пяти тематических станций, постепенно они собирают карту боев на Киришской земле. Ольга Халамова рассказала, что квест пользуется большой популярностью среди школьников и помогает более углубленно изучать историю родной земли.

Грант «Улыбнись! Подтянись! Зарядись!» посвящен здоровому образу жизни. В рамках проекта проходят большие спортивные фестивали «Здоровье – это здорово!», турниры по дворовому футболу, обучающие семинары о пользе спорта в жизни каждого.

В рамках гранта, полученного от комитета общественных коммуникаций, центр «Добровольчество Киришского района» помогает некоммерческим организациям из девяти районов Ленинградской области.

- Мы оказываем юридическую, консультационную помощь по ведению бухгалтерии, социальному проектированию, проводим стажировки для представителей НКО. Сегодня готовим десять проектов на соискание президентского гранта. В конце октября планируем провести большой форум, на котором представители НКО смогут пообщаться с сотрудниками комитетов, которые предоставляют грантовую поддержку, и задать все интересующие их вопросы, чтобы доработать свои проекты, - рассказала Ольга Халамова.

Что общего у волонтеров?

Директор РДЦ Киришского района говорит, что волонтеров объединяет дружелюбие и желание помогать. Кроме этого, они не боятся трудностей. И речь идет не о каких-то препятствиях во время проведения мероприятий, а о своем отношении к происходящему.

- Мы ведем социальные проекты, это не событийное волонтерство на мероприятиях, когда пришел-сделал-забыл. Мне важно, чтобы ребята понимали, что они делают и с чем связано то или иное событие. Они должны не просто раздавать Георгиевские ленточки, а знать историю. Важно, чтобы ребята четко понимали потребности людей с ОВЗ, с которыми они взаимодействуют, или почему нужно помогать бездомным животным. Это и есть осознанное волонтерство, - сказала Ольга Халамова.

Это относится и к занятиям в рамках проекта «Волшебный мир», где волонтеры помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, познавать искусство мультипликации. Главная цель занятий – не научить ребят делать мультики, а помочь им буквально попасть в «Волшебный мир» цветов, красок, фантазии, совместного творчества, уютной и безопасной атмосферы.

В благодарность за свою работу волонтеры получают не только экипировку в виде футболок, кепок и курток, но и выездные мероприятия, а также навыки самоорганизации и тайм-менеджмента, когда они учатся правильно распределять свое время между учебой, личной жизнью и волонтерством.

- Но самое главное – нашу большую любовь, уважение и готовность помочь каждому из волонтеров, которые дарят нам свое время и энергию, - сказала Ольга Халамова.

Амбициозный план – научить детей планировать

В центре «Добровольчество Киришского района» сегодня разрабатывается проект по обучению школьников социальному проектированию – интерактивная игра «Проект в жизнь».

- Мы подготовили серию занятий, на которых в игровой форме старшеклассники будут учиться «думать» маленькими шагами, планировать небольшие проекты и сразу же приступать к их реализации. Сегодня ребята получают большое количество теоретических знаний, но на практике порой даже не знают, как их применить. Они мыслят масштабно, а на деле испытывают трудности с организацией даже небольших мероприятий и акций, - сказала Ольга Халамова. - Наша игра «Проект в жизнь» учит ответственности, которой, к сожалению, у современной молодежи не так уж много. Уверена, что данные занятия помогут им в дальнейшей жизни не бросать какое-либо дело на полпути, а доводить начатое до конца.





Фото: РДЦ «Добровольчество Киришского района»





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