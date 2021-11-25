Будни человека с инвалидностью в доступной среде Гатчины

Утром мы выходим из дома и спешим на автобус или к личному авто, не замечая, сколько поребриков мы преодолели. Мы с легкостью открываем двери, нажимаем кнопки лифта локтем, придерживая пакеты с покупками, взбегаем по лестнице, продолжая болтать по телефону. Все это недоступно для инвалидов-колясочников, которые вынуждены просчитывать и обдумывать каждый свой «шаг». Именно так и живет Роман Федоренко последние четыре года – после производственной травмы, вследствие которой он лишился обеих ног и одной руки.

Рубрики : РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ     25 Nov 2021
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