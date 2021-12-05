5 декабря - День добровольца

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На территории Ленинградской области волонтерство развивается быстрыми темпами в разных направлениях: социальное, экологическое, культурно-просветительское. История вступления в ряды добровольцев у каждого своя, но всех объединяет одно стремление – помогать людям. О добровольцах, для кого помощь ближнему - главное стремление в жизни, в этом году рассказывают журналисты газеты "Гатчинская правда" в рамках медиапроекта "Будь Добр" на средства гранта Комитета по печати правительства Ленинградской области.
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