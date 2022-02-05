Для успешного развития важно выделяться

Генри Форд однажды сказал: «Самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби». С этим трудно не согласиться. Ведь нет ничего приятнее, когда «на работу – как на праздник», потому что хобби становится бизнесом. Так и произошло с нашими героями, которые поделились своей историей.

Со слов Михаила Ляпочкина, именно дедушка, который работал водителем, привил ему любовь к автомобилям. Каждый день дедушка приезжал с работы на грузовике и часто чинил его своими руками. В это время маленький Миша с интересом наблюдал за процессом и при необходимости подносил нужный инструмент. В 18 лет Михаил приобрел свой первый автомобиль российского автопрома - «четверку», которая стала первым объектом изучения и практики.

Филипп Чернышев больше посвящал свободное время изучению электроники. Что-то спаять, переделать, создать новое, починить… Автоэлектрика также вызывала большой интерес. Как раз на этом этапе друзья пришли к общему авторемонту.

И еще один единомышленник и партнер по бизнесу – Глеб Емельянов, двоюродный брат Филиппа. Он увлекся автомобилями из-за просмотра тематических фильмов. Хоть родители не поддерживали желание разбирать машины, с возрастом обычный интерес перерос в хобби. В бизнесе Глеб в роли «головы», которая решает организационные вопросы, накидывает идеи и способы их реализации.

Многие сегодня мечтают открыть свое дело. Успешные примеры мотивируют на достижение поставленных целей, а неудачи помогают стать сильнее и мудрее. Михаил Ляпочкин, главный автомеханик и один из партнеров автомастерской «Restore Garage», поделился своей историей превращения любимого хобби в бизнес.

- Михаил, почему Вы решили открыть свою мастерскую? Все-таки в Гатчине много СТО, где можно заниматься авторемонтом.

- Мой путь автомеханика начался 8 лет назад. До этого я много читал, изучал и практиковался на машинах друзей. Пришло время, когда захотел погрузиться в эту профессию и устроился слесарем к знакомым. Проработав пару лет, я перешел, по приглашению, в другое место. И так, сменив несколько мастерских, составил список плюсов и минусов.

Каждая станция технического обслуживания не может включить в себя весь перечень работ, который нам интересен. Например, кто-то работает в узком направлении, занимаясь ремонтом турбин. Кто-то, наоборот, захватывает весь спектр основных ремонтных услуг, но при этом не может справиться с нестандартной трудностью. Нехватка нужного инструмента или оборудования, знаний или времени. Да, некоторые не готовы браться за трудную работу, потому что это бывает долго и при этом недорого.

Также сталкивался со строгим ограничением времени, что могло влиять на качество и не в лучшую сторону. Мы не готовы жертвовать результатом и не боимся, а даже любим трудности. Открытие своей автомастерской дает возможность самим решать, за какую работу браться и как ее сделать, помогает преодолевать любые сложности, не теряя качества. Мы честны перед клиентами, даем реальные сроки на услуги, даже если они чуть больше, чем в других мастерских.

- Трудно развиваться с нуля? Есть ли у вас какая-то финансовая поддержка?

- Как, наверное, всем предпринимателям, сложно развиваться с нуля. Впервые мы открыли автосервис в Павловске. Как раз там были спонсоры, готовые помочь развитию. У нас был опыт рабочих, но не было опыта в бизнесе. Мы плохо разбирались в документах и были доверчивы. Сначала все шло хорошо, но все наши договоренности на словах не имели силы, когда сменились арендодатели. Начались разные бюрократические трудности, из-за чего пришлось закрыться.

Сейчас к делу подошли совершенно иначе. Тщательно изучили все организационные моменты, документы и законодательство. Весь бюджет – это наши личные накопления. Но в планах – обратиться за государственной поддержкой малого бизнеса. Если получим – то замечательно, купим новое оборудование. Если нет, то не страшно, будем идти к целям чуть дольше.

- Не страшно конкурировать?

- Совершенно нет. Как уже сказал ранее, мы знаем чего хотим и что можем дать клиенту. Надо пробовать, решаться, иначе можно упустить шанс и жалеть об этом всю жизнь. Тем более количество машин постоянно растет, поэтому работы всем хватит.

- Что уникального в вашей мастерской? В чем ее конкурентные преимущества?

- Для успешного развития важно чем-то выделяться среди конкурентов. Иначе какой смысл людям менять привычное место на новое, если нет очевидной разницы. Первое – мы развиваем услугу по пескоструйной обработке и порошковой покраске небольших металлических деталей. Так можно восстановить детали и агрегаты, что сэкономит бюджет или время, ведь некоторые изделия редкие, достать их сложно и дорого. А также есть немало ценителей красоты под капотом.

Эта идея пришла как раз после того, когда мы сами в Гатчине искали подобную услугу, но ее никто не мог оказать. Те, кто этим занимается, берут большие объемы, и разовая мелкая работа невыгодна производству.

Второе – к нам привозили автомобили с проблемами, для решения которых необходим специальный инструмент. Для многих нерентабельно покупать такие вещи и, тем более, делать на заказ. Мы же, в свою очередь, всегда докупаем подобные уникальные инструменты. Пусть даже он будет служить только для одного автомобиля, но клиент будет чувствовать индивидуальный подход. Он всегда вернется и посоветует нас своим близким и знакомым. Экономия здесь ни к чему, мы заботимся о каждом.

- Планируете ли приобщить своих детей к семейному делу?

- Конечно, я был бы рад, если бы сын пошел по моим стопам и приобщился к ремонту авто. Он с удовольствием приезжает со мной в мастерскую и следит за процессом, как когда-то я в детстве. Дочка больше наблюдает за мамой. Главное, чтобы они нашли то, что действительно будет доставлять им удовольствие.

- Что можете посоветовать тем, кто хочет открыть свое дело?

- Развивайтесь и учитесь. Без знаний, уникальных знаний в своей области сложно выделяться. Читайте, смотрите, практикуйтесь.

Ничего не бойтесь. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь насмешек, осуждений и непонимания. Если обращать на всех внимания, так никаких нервов и сил не хватит.

Больше общайтесь с единомышленниками и экспертами. Чем больше поддержки и опыта вы наберетесь, тем проще будет решиться на это.

И наконец, если мечтаете монетизировать хобби, обязательно копите средства, маленькими шажками вы точно придете к своей цели. Всем удачи!

Всегда сложно решиться на что-то новое. Но как же здорово наблюдать за гатчинцами, которые не побоялись изменить свою жизнь и превратили хобби в бизнес. Делятся с нами своими эмоциями и опытом, даже если они неудачные, подбадривают и подают пример.

Многие думают, что делать то, что любишь, могут только избранные - у кого связи, деньги, возможности... Остальным приходится трудиться там, куда взяли, и нет возможности самореализации. Но это не так! В нашей новой рубрике «Хобби как бизнес» мы докажем это.

Виктория Петакова