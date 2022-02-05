Для успешного развития важно выделяться

Генри Форд однажды сказал: «Самая хорошая работа – это
высокооплачиваемое хобби». С этим трудно не согласиться. Ведь нет ничего
приятнее, когда «на работу – как на праздник», потому что хобби становится
бизнесом. Так и произошло с нашими героями, которые поделились своей историей.
Со слов Михаила Ляпочкина, именно дедушка, который работал
водителем, привил ему любовь к автомобилям. Каждый день дедушка приезжал с
работы на грузовике и часто чинил его своими руками. В это время маленький Миша
с интересом наблюдал за процессом и при необходимости подносил нужный
инструмент. В 18 лет Михаил приобрел свой первый автомобиль российского
автопрома - «четверку», которая стала первым объектом изучения и практики.
Филипп Чернышев больше посвящал свободное время изучению
электроники. Что-то спаять, переделать, создать новое, починить… Автоэлектрика
также вызывала большой интерес. Как раз на этом этапе друзья пришли к общему
авторемонту.
И еще один единомышленник и партнер по бизнесу – Глеб
Емельянов, двоюродный брат Филиппа. Он увлекся автомобилями из-за просмотра
тематических фильмов. Хоть родители не поддерживали желание разбирать машины, с
возрастом обычный интерес перерос в хобби. В бизнесе Глеб в роли «головы»,
которая решает организационные вопросы, накидывает идеи и способы их
реализации.
Многие сегодня мечтают открыть свое дело. Успешные примеры
мотивируют на достижение поставленных целей, а неудачи помогают стать сильнее и
мудрее. Михаил Ляпочкин, главный автомеханик и один из партнеров автомастерской
«Restore Garage», поделился своей историей превращения любимого хобби в бизнес.
- Михаил, почему Вы решили открыть свою мастерскую?
Все-таки в Гатчине много СТО, где можно заниматься авторемонтом.
- Мой путь автомеханика начался 8 лет назад. До этого я
много читал, изучал и практиковался на машинах друзей. Пришло время, когда
захотел погрузиться в эту профессию и устроился слесарем к знакомым. Проработав
пару лет, я перешел, по приглашению, в другое место. И так, сменив несколько
мастерских, составил список плюсов и минусов.
Каждая станция технического обслуживания не может включить
в себя весь перечень работ, который нам интересен. Например, кто-то работает в
узком направлении, занимаясь ремонтом турбин. Кто-то, наоборот, захватывает
весь спектр основных ремонтных услуг, но при этом не может справиться с
нестандартной трудностью. Нехватка нужного инструмента или оборудования, знаний
или времени. Да, некоторые не готовы браться за трудную работу, потому что это
бывает долго и при этом недорого.
Также сталкивался со строгим ограничением времени, что
могло влиять на качество и не в лучшую сторону. Мы не готовы жертвовать
результатом и не боимся, а даже любим трудности. Открытие своей автомастерской
дает возможность самим решать, за какую работу браться и как ее сделать,
помогает преодолевать любые сложности, не теряя качества. Мы честны перед
клиентами, даем реальные сроки на услуги, даже если они чуть больше, чем в
других мастерских.
- Трудно развиваться с нуля? Есть ли у вас какая-то
финансовая поддержка?
- Как, наверное, всем предпринимателям, сложно развиваться
с нуля. Впервые мы открыли автосервис в Павловске. Как раз там были спонсоры,
готовые помочь развитию. У нас был опыт рабочих, но не было опыта в бизнесе. Мы
плохо разбирались в документах и были доверчивы. Сначала все шло хорошо, но все
наши договоренности на словах не имели силы, когда сменились арендодатели.
Начались разные бюрократические трудности, из-за чего пришлось закрыться.
Сейчас к делу подошли совершенно иначе. Тщательно изучили
все организационные моменты, документы и законодательство. Весь бюджет – это
наши личные накопления. Но в планах – обратиться за государственной поддержкой
малого бизнеса. Если получим – то замечательно, купим новое оборудование. Если
нет, то не страшно, будем идти к целям чуть дольше.
- Не страшно конкурировать?
- Совершенно нет. Как уже сказал ранее, мы знаем чего хотим
и что можем дать клиенту. Надо пробовать, решаться, иначе можно упустить шанс и
жалеть об этом всю жизнь. Тем более количество машин постоянно растет, поэтому
работы всем хватит.
- Что уникального в вашей мастерской? В чем ее конкурентные
преимущества?
- Для успешного развития важно чем-то выделяться среди
конкурентов. Иначе какой смысл людям менять привычное место на новое, если нет
очевидной разницы. Первое – мы развиваем услугу по пескоструйной обработке и
порошковой покраске небольших металлических деталей. Так можно восстановить
детали и агрегаты, что сэкономит бюджет или время, ведь некоторые изделия
редкие, достать их сложно и дорого. А также есть немало ценителей красоты под
капотом.
Эта идея пришла как раз после того, когда мы сами в Гатчине
искали подобную услугу, но ее никто не мог оказать. Те, кто этим занимается,
берут большие объемы, и разовая мелкая работа невыгодна производству.
Второе – к нам привозили автомобили с проблемами, для
решения которых необходим специальный инструмент. Для многих нерентабельно
покупать такие вещи и, тем более, делать на заказ. Мы же, в свою очередь, всегда
докупаем подобные уникальные инструменты. Пусть даже он будет служить только
для одного автомобиля, но клиент будет чувствовать индивидуальный подход. Он
всегда вернется и посоветует нас своим близким и знакомым. Экономия здесь ни к
чему, мы заботимся о каждом.
- Планируете ли приобщить своих детей к семейному делу?
- Конечно, я был бы рад, если бы сын пошел по моим стопам и
приобщился к ремонту авто. Он с удовольствием приезжает со мной в мастерскую и
следит за процессом, как когда-то я в детстве. Дочка больше наблюдает за мамой.
Главное, чтобы они нашли то, что действительно будет доставлять им
удовольствие.
- Что можете посоветовать тем, кто хочет открыть свое дело?
- Развивайтесь и учитесь. Без знаний, уникальных знаний в
своей области сложно выделяться. Читайте, смотрите, практикуйтесь.
Ничего не бойтесь. Не бойтесь экспериментировать, не
бойтесь насмешек, осуждений и непонимания. Если обращать на всех внимания, так
никаких нервов и сил не хватит.
Больше общайтесь с единомышленниками и экспертами. Чем
больше поддержки и опыта вы наберетесь, тем проще будет решиться на это.
И наконец, если мечтаете монетизировать хобби, обязательно
копите средства, маленькими шажками вы точно придете к своей цели. Всем удачи!
Всегда сложно решиться на что-то новое. Но как же здорово наблюдать за гатчинцами, которые не побоялись изменить свою жизнь и превратили хобби в бизнес. Делятся с нами своими эмоциями и опытом, даже если они неудачные, подбадривают и подают пример.
Многие думают, что делать то, что любишь, могут только
избранные - у кого связи, деньги, возможности... Остальным приходится трудиться
там, куда взяли, и нет возможности самореализации. Но это не так! В нашей новой
рубрике «Хобби как бизнес» мы докажем это.
Виктория Петакова