Аист на крыше — мир на земле!

Белые аисты проводят зиму в Африке, в саваннах от Кении и Уганды на юг до Капской провинции Южной Африки. В этих районах они собираются в большие стаи, которые могут превышать тысячу особей. В Ленинградскую область аисты прилетают обычно с 23 марта по 9 апреля, хотя иногда сроки прилета сдвигаются.

Аистов везде ждут весной с особым нетерпением, всячески оберегая их семьи на протяжении всего периода гнездования. Как правило, птицы возвращаются в свои старые гнезда, расположенные на башнях, столбах или старых деревьях неподалеку от человеческого жилья. Первым обычно прилетает самец, который начинает обустраивать гнездо.

Диаметр аистиного гнезда достигает двух метров. В кладке обычно бывает от двух до пяти яиц. Родители по очереди насиживают яйца в течение 33-34 дней. Вылупившиеся птенцы беспомощные, но зрячие. При рождении аистенок весит всего 75 г, достигая к двум месяцам около 3 кг.

Гнездовой период у аистов длится 54-55 дней, но и после вылета из гнезда родители кормят птенцов еще 14-18 дней. В конце августа молодые птицы улетают на зимовку, без взрослых птиц, ведомые инстинктом. Взрослые аисты улетают позднее — в сентябре. Продолжительность жизни белого аиста составляет примерно 20-21 год.

Аисты едят практически все, что движется - насекомых, лягушек, грызунов, они могут даже разорять устроенные на земле птичьи гнезда. Птенцов выкармливают в основном дождевыми червями.

В славянской мифологии белый аист — вестник прибавления в семье, символ домашнего очага, любви, крепкого здоровья, мира. У славянских народов существует много примет и поверий, связанных с этими величественными птицами. Давайте проверим?

· Аисты прилетели из теплых краев раньше обычного — заморозки отступили насовсем.

· Аисты вьются вокруг своего дома - приближается буран.

· Птицы парят высоко в небе — завтра дождя не ждите.

· Целый день не вылетают из гнезда — погода испортится в ближайшие дни.

· Аисты не улетают от водоема — завтра будет ливень.

· Не вылетают из гнезд до Спаса — зима будет мягкой.

· Начинают тренировочные полеты в конце августа — жди дождливую и холодную осень.

Самую свежую информацию о наших аистах можно узнать в группе в социальной сети «ВКонтакте», которая так и называется – «Белые аисты Ленинградской области» (https://vk.com/public121544238). Там же можно разместить сведения о своих птицах.