Котокафе «Антошкин Кот» ждёт котодрузей!

Котокафе – это заведение, в котором живут милые котики и кошечки с непростой судьбой, и каждый из них ждет своего человека. Люди приходят с ними пообщаться, поиграть, а заодно выпить чая-кофе и просто расслабиться. А главное - здесь есть возможность сделать доброе дело, взяв пушистика жить к себе домой.

Но «Антошкин Кот» - не приют для бездомных животных, а коммерческая организация. Кошки попадают в котокафе не с улицы и не от случайных людей, а от определенных зооволонтеров, с передержек. Цель их дальнейшего содержания в котокафе - устройство в семьи. Так, с открытия заведения уже удалось пристроить более двух десятков котов и кошек.

Первого декабря гатчинскому котокафе исполнится три года. Они были насыщенны разными событиями: это и испытания коронавирусными ограничениями, и внезапная слава, свалившаяся на котокафе после распространения видео с падением кота Слоника.

- Почему вы выбрали такое необычное направление бизнеса - котокафе?

- Этот бизнес вырос из хобби. Хотя я не скажу, что всю жизнь мечтал именно об этом, учился или работал в подобной сфере.

Я родом из Ярославля. Окончил Ярославское зенитно-ракетное военное училище. В 2008 году, после окончания военного училища, по распределению попал в Гатчину. Служил в войсках, потом уволился, пару лет поработал в коммерческой организации. Когда появилась возможность, решил заняться чем-то своим. Решение открыть котокафе пришло спонтанно. В моей жизни с детства были животные – собака, кошки. Причем, один кот жил 12 лет.

- Чтобы открыть свой бизнес, нужны специальные знания. Где и как вы учились?

- Постигал все сам. За субсидиями не обращался, потому что не видел необходимости в такого рода помощи. Тем более у меня несколько специфическая деятельность. Также здесь не требуются большие вложения. Только мебель, оборудование. Основная затрата - аренда помещения. А на тот момент я располагал средствами, чтобы снять помещение и отремонтировать его.

Сначала мы с супругой взяли от зооволонтеров из поселка Вырица восемь котеек и завезли сюда. Пока шел ремонт, они две недели осматривались и притирались друг к другу. Котики освоились, и 1 декабря 2019 года мы открылись.

Сейчас я хорошо общаюсь с двумя приютами, и все котики от них.

- Как вы думаете, зачем к вам приходят люди?

- Первый раз, я думаю, из любопытства. Часто с детьми и в выходные дни. Многие возвращаются вновь, даже спустя длительное время. Есть люди, которые не могут позволить себе завести животное по разным причинам. Будь то аллергическая реакция или съемное жилье.

Когда ко мне приходят гости, я объясняю, что основная идеи этого заведения – возможность найти себе питомца. Это не игровая комната. Но здесь можно пообщаться с котиками, погладить. Котики очень контактные, есть игривые. В стоимость посещения входит чаек-кофеек.

У нас можно арендовать помещение с котиками под детское мероприятие. Например, организовать детский день рождения или вечеринку в кошачьей компании. Бывает шумновато, но это хороший заработок для кафе. И чем больше таких мероприятий, тем нам лучше. По предварительной записи можно прийти и одному. Стоимость будет та же - 2 тысячи рублей в час с человека.

- Как организован «рабочий день» у хвостатых сотрудников котокафе?

- Большую часть времени котики спят. Потом, когда хотят, играют, прыгают и снова спят. Самые контактные сразу встречают посетителей и с готовностью включаются в игры. Кто-то свысока, но не без удовольствия, разрешает себя погладить.

- Не жизнь, а малина. Да, еще у вас идеальная чистота и порядок.

- Кошачий мир обустроен так, чтобы всем было комфортно: уютные домики и лежаки разных видов, когтеточки, игрушки. Питание по расписанию.

- Какие они, ваши котики – разные по характеру?

- В котокафе проживают 10 котеек: пять мальчиков – Савелий, Толик, Базик, Слоник, Бегемотик и пять кошечек – Ася, Лисичка, Маргошка, Шпротинка и Душечка. Слоник – самый знаменитый. Любопытный кот во время интервью засунул мордочку в пластиковый стаканчик, неожиданно подпрыгнул и свалился с журнального столика. За свою выходку он набрал в TikTok 3,3 миллионов просмотров. Сразу хочу подчеркнуть, что после падения со Слоником все в порядке.

У нас все пушистики очень непохожи друг на друга, с разными характерами. Кому сколько лет, точно никто не скажет. Самые молодые котики - Толик и Базик, им где-то по полгода. Судя по внешнему виду, самый старший – большой черный кот Бегемот.

- «Антошкин Кот» - это еще и котоклуб. Как помогают вам котодрузья?

- Очень благодарен подписчикам интернет-сообщества «Антошкин Кот». Они регулярно приносят гостинцы для котеек. Если, не дай Бог, кто-то из животных заболел – открываем сбор, и люди помогают. Также «Антошкин Кот» проводит благотворительные розыгрыши, средства от которых идут на приобретение провизии для котокафешных постояльцев и оплату аренды помещения котокафе.

- В чем вы видите миссию «Антошкина Кота»?

- Мы делаем мир добрее. Наши питомцы сыты, ухожены и готовы поделиться своим счастьем с гостями, а может быть - и переехать к ним, чтобы скрасить их домашние будни.

Приходите к нам в котокафе и получите незабываемый заряд позитива от общения с нашими пушистыми друзьями!

Наш адрес - Гатчина, улица Соборная, дом 7В, 2 этаж, «Антошкин Кот», +7 (911) 104-05-04. https://t.me/antoshkinkot47

- Спасибо за приглашение.

Татьяна Можаева