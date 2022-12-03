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Как грамотно зарегистрировать ИП?

Предпринимательство – отличный социальный лифт, возможность реализовать свои идеи и свой потенциал. Что нужно для того, чтобы грамотно зарегистрировать ИП? Рассказывает директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитной компании МО «Город Гатчина» Александр Семенов.

Рубрики:  Хобби как бизнес