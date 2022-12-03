Как грамотно зарегистрировать ИП?

Сложись судьба Константина Иванова несколько иначе, из него получился бы замечательный актёр. Свободная жестикуляция, чёткая речь, открытая улыбка и, самое главное, человеческое обаяние, что в актёрской профессии самое важное. Когда мы встретились в кафе кинотеатра «Победа», Константин был изначально не слишком приветлив (я не хочу говорить с журналистами о личной жизни), но совсем скоро изменился в лице, посветлел. Просто мы заговорили о Гатчине.