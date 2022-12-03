Как грамотно зарегистрировать ИП?
Предпринимательство – отличный социальный лифт, возможность реализовать свои идеи и свой потенциал. Что нужно для того, чтобы грамотно зарегистрировать ИП? Рассказывает директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитной компании МО «Город Гатчина» Александр Семенов.
Рубрики: Хобби как бизнес
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.