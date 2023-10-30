Сайты с «розыгрышами призов» — как не выиграть

Сайты с “сюрпризами”

Злоумышленники постоянно совершенствуют техники обмана и комбинируют между собой разные сценарии в зависимости от ситуации. Популярный трюк осени — обещание гарантированных выигрышей на различных сайтах. Так, за сентябрь 2023 было выявлено 2868 таких площадок (BI.ZONE Brand Protection).

Якобы просто так там можно выиграть денежные призы. В действительности же через созданные мошенниками домены ведется сбор платежных или персональных данных жертв.

Мошенники раскручивают на азарт

В частности фальшивая лотерея может быть оформлена в виде игры, где нужно угадать или выбрать правильный вариант. Дается несколько попыток, одна из которых окажется “выигрышной”. И вот тут — внимание! — от жертвы потребуют ввести данные карты, на которую перечислят сумму. Чтобы просьба показалось еще более правдоподобной, то после ввода скажут, что нужно оплатить комиссию якобы за конвертацию выигрыша в рубли.

Как итог, ничего не подозревая, доверчивые пользователи делают-таки переводы и делятся своей платежной информацией.

Сергей Кузьменко, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества: "Создать иллюзию обмана с помощью современных технологий — несложно. Так, сайты оформляют в ярких цветах, размещают там поддельные отзывы и восторженные комментарии “победителей”. Кроме того, запустить фейковый онлайн-чат поддержки тоже не составляет труда, где жертву “дожмут” по всем правилам социальной инженерии".

Мошеннические площадки часто появляются накануне праздников и сезонных распродаж. Проверить дату регистрации любого сайта можно при помощи сервисов whois.net, pr-cy.ru или cy-pr.com. Как правило, мошеннические ресурсы не работают дольше одного-двух месяцев, а то и недель.

За 2023 год специалисты BI.ZONE обнаружили 6464 поддельных сайта со схемами обмана.

Если вы ввели данные на подозрительном сайте

Чем быстрее вы будете действовать, тем выше шансы защитить себя!

- Заблокируйте свою карту через мобильное приложение или на официальном сайте банка (если уверены, что сделаете это быстрее, чем оператор по телефону);

- Позвоните в банк (по номеру на оборотной стороне карты, в мобильном приложении или на сайте банка), объясните ситуацию (когда и как были скомпрометированы данные) и следуйте дальнейшим указаниям оператора.