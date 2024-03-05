Способы улучшить кредитную историю сейчас

Проверить свое «кредитное досье» можно в БКИ. Перечень БКИ (а их может быть больше одного), где хранятся сведения о заемщике, можно запросить через Госуслуги или ЦККИ (Центральный каталог кредитных историй) на сайте Банка России. Узнав перечень БКИ, потребуется отправить запрос в каждую (2 раза в год это можно сделать бесплатно). Причиной «подмоченной» кредитной репутации может стать не только наличие просроченных долговых обязательств, но и ошибки или отсутствие необходимых сведений. Способы улучшения кредитного рейтинга зависят от причины его снижения.

1. Просроченные кредитные платежи. Если просрочка действительно была, на «заглаживание вины» придется потратить немало времени. Первое, что необходимо сделать-это погасить задолженность (вне зависимости от стадии взыскания). Встречаются предложения недобросовестных «исправителей», которые за вознаграждение обещают «обнулить» негативные сведения, но это обман. Для действительного «обнуления» должно пройти не менее 7 лет (по каждой записи в БКИ). Однако, если погасить имеющийся долг и в дальнейшем не нарушать платежную дисциплину по текущим долговым обязательствам, доверие кредиторов вернется к потенциальному заемщику быстрее, поскольку сам факт погашения долга и своевременное/досрочное погашение имеющихся и новых кредитов/займов будут отражаться на постепенном росте кредитного рейтинга. Положительная кредитная активность поможет восстановить репутацию: добросовестно исполненные обязательства перевесят старые кредитные «грехи».

2 . Просроченный платеж, которого не было . Если кредит погашен, а данные о его погашении не отражены в кредитной истории. Произойти подобное может (хоть и крайне редко) по причине технического/программного сбоя в БКИ, у кредитора, некорректной работы платежной системы или человеческого фактора. Ошибки и неточности можно исправить: подать в БКИ (если их несколько, то в каждое) заявление с просьбой внести изменения в кредитную историю. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательств (чеки/платежки об оплате, справку о погашении кредита/займа, кредитный договор, иные значимые документы). БКИ рассматривает заявление в течение 30 дней, делает запрос кредитору и, если ошибка подтвердится, в кредитной истории отобразятся изменения. Также заявление об исправлении сведений в БКИ можно подать непосредственно своему кредитору, от которого и поступили сведения. Если ошибку кредитор не признал, потребуется обращение в суд. При положительном решении суда БКИ внесет исправления уже без участия кредитора.

3. Просроченный кредит или заем, которого не было . Немало случаев, когда мошенники оформляли кредиты или займы по чужим или подложным документам. В преобладающем большинстве это онлайн-кредитование. В этой ситуации разбираться в первую очередь придется с кредитором, от которого в БКИ поступила недостоверная информация. Потребуется обратиться с нему претензией, в которой нужно требовать признания договора займа незаключенным, исключения недостоверной записи из БКИ, а также требовать прекращения обработки кредитором персональных данных. Нередко кредитор удовлетворяет требования, если осознает, что его система идентификации клиента имеет недочеты. В противном случае свою непричастность к займу придется доказывать в суде (БКИ внесет изменения по решению суда).

4. Ошибочные и недостоверные данные . Полный тезка с другими данными паспорта и местожительства с просроченным кредитом, старые паспортные данные или ошибки в них-повод обратиться с заявлением для исправления данных в БКИ и/или к кредитору, допустившему ошибку. БКИ запросит сведения о кредиторов и внесет исправления, либо сам кредитор направит откорректированные данные в бюро кредитных историй.

Если кредитная история испорчена по вине заемщика, даже при погашении просроченного долга нелегко снова взять кредит для формирования положительных финансовых событий (своевременного погашения с внесением этих сведений в БКИ). Но доверие к потенциальному заемщику увеличивается при наличии вкладов, накопительных счетов, зарплатных дебетовых карт в банке. Само наличие сбережений будет свидетельствовать о наличии стабильности и поможет в восстановлении финансовой репутации. В этом случае банк нередко сам предлагает кредитный продукт (например, кредитную карту на небольшую сумму). Получить заем в МФО проще, чем в банке, но нельзя забывать, что процентная ставка там выше. Рассрочки на товары тоже могут помочь, но отрицательный фактор рассрочек в том, что нередко заявки на рассрочки отправляются магазином сразу в несколько банков и МФО. Отказы будут негативно сказываться на кредитном рейтинге, хоть и не портят кредитную историю в целом.

Нередко даже при отсутствии просрочек в кредитовании отказывают-виной этому высокая долговая нагрузка, когда у заемщика сразу несколько долговых обязательств. Помочь может рефинансирование (объединение нескольких кредитов в один на более выгодных условиях) и досрочное погашение хотя бы части кредитов/займов. Даже частичное досрочное погашение влияет на индекс долговой нагрузки из-за того, что при частичной «досрочке» сумма ежемесячного платежа может уменьшиться.

В любом случае нельзя восстанавливать образ положительного и ответственного заемщика любой ценой. Нужно объективно оценивать свое финансовое положение, целесообразность кредитования и главное – не забывать о прошлом негативном опыте невозврата долга (не совершать прежних ошибок).