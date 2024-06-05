О самозапрете на выдачу кредитов

Закон позволит запретить себе кредитоваться с отражением этого самозапрета в своей кредитной истории. Основная цель этой законодательной инициативы-исключить возможность мошенничества в сфере онлайн-кредитования, когда данные заемщика используются без его согласия в связи с кражей/утечкой персональных данных или ввиду заблуждения/обмана с использованием социальной инженерии.

Таким образом можно будет не только существенно снизить риск различных махинаций при использовании чужих данных для получения кредита, но и ограничить себя в спонтанных тратах на заемные средства, обезопасить себя в случае длительного отсутствия в стране, защитить от мошеннических действий своих пожилых родственников. Кредитор (банк, МФО), при запросе КИ увидит отметку о запрете и не сможет выдать кредит/заем до снятия самозапрета (в противном случае кредитор не сможет требовать у заемщика «с запретом» исполнения таких обязательств).

Подобный самозапрет будет распространяется не на все виды кредитования (только на беззалоговые). При ипотеке или автокредитовании самозапрет не будет действовать, поскольку данные виды кредитования невозможно оформить без личного присутствия заемщика (заявку можно подать онлайн, но для заключения договора потребуется личное участие), что исключает возможность неосведомленности заемщика о самом факте кредитования.

Сведения о запрете или его снятии поступит в БКИ в день подачи заявления: запрет будет действовать на следующий день, а снятие запрета –только через 2 дня. Более долгий срок снятия запрета определен в законопроекте не случайно: если снятие запрета происходит под давлением/принуждением злоумышленника (в результате обмана, введения в заблуждения), у заявителя будет время одуматься, осознать необдуманность своих действий или предотвратить последствия в случае передачи доступа к Госуслугам аферисту.

Внести, снять запрет, запросить информацию о его наличии можно будет бесплатно. Предварительно планируется возможность подачи заявления на запрет через Госуслуги, МФЦ (также есть предложение вносить сведения и через банки и МФО).

В настоящее время самозапрета на кредитование в широком смысле нет (ни через МФЦ, ни через электронные сервис Госуслуг), но есть возможность наложить ограничение на онлайн-кредитование в отдельно взятой кредитной организации (банке или МФО). Чтобы обезопасить себя полностью, придется подать заявление в каждый банк и МФО, что почти невозможно осуществить на практике (список учреждений в рамках страны будет значительный, а откуда «прилетит» без ведома оформленный заем, заранее неизвестно). Именно поэтому самым эффективным и удобным способом наложения запрета является запрет через БКИ. В настоящее время в кредитную историю есть возможность внести лишь сведения о недееспособности потенциального заемщика (как инструмент защиты недееспособного от липовых займов). Для этого факт недееспособности должен быть установлен судом и в судебном решении должно содержаться требование о внесении сведений об этом в отчет БКИ.

Методы и способы обмана всегда совершенствуются. Не исключается вариант оформления займа по украденному или потерянному паспорту. Несмотря на то, что требования к идентификации клиента при онлайн-кредитовании значительно ужесточились, полностью исключать такую возможность тоже нельзя. Если в крупных банках шанс получить мошеннический займ почти ничтожен, в МФО такой риск не исключен полностью, поскольку требования к проверке заемщика более лояльные.

Кроме того, жертва мошенника нередко находится под влиянием заблуждения, обмана со стороны мошенника и не всегда понимает свои действия и в результате самостоятельно передает свои персональные, личные данные, сообщает информацию в виде подтверждающих операцию паролей, предоставляет доступ к иной конфиденциальной информации (например, к онлайн-банку).

Доказывать свою правоту нередко приходится в суде. Способ доказывания зависит от обстоятельств и способа идентификации заемщика, от фактического получателя заемных средств, подтверждающих оформление кредита/займа документов и способа их подписания (лично или дистанционно), наличия признаков незаключенности договора и других значимых моментов.

Если онлайн-кредит/заем обнаружен, нужно:

-обратиться в банк или МФО с претензией (с запросом документов, подтверждающих оформление договора, способах идентификации заемщика, счете зачисления средств (если наличными, то документ о выдаче денег с подписью получателя). В претензии настаивать на незаключенности договора, требовать исключить недостоверные сведений из кредитной истории и прекратить незаконную обработку и хранение персональных данных;

- сделать запрос выписки из БКИ (их может быть несколько) и, при обнаружении недостоверных сведений, обратиться в БКИ с заявлением о внесении изменений/ удалении недостоверных сведений (БКИ направит запрос в организацию, выдавшую заем или кредит для уточнения информации);

- обратиться в полицию с заявлением мошенничестве;

- если ответ на претензию не удовлетворит или не поступит вовсе, нужно подать исковое заявление в суд (предъявить требования о признании договора кредитования/займа незаключенным, об исключении недостоверных данных о долге из БКИ и о прекращении незаконной обработки персональных данных), изложив обоснование своих требований и доказательства;

Дополнительно (при наличии оснований) подать жалобу на кредитную организацию в Роскомнадзор по факту незаконного использования персональных данных.

Нередко уже на претензионной стадии разбирательств кредитор/займодавец готов признать «ошибку» и отказаться от финансовых претензий. Если это произойдет, нужно проконтролировать, чтобы недостоверные сведения были удалены из кредитной истории (банк или МФО должен передать эту информацию в БКИ).





Фото с сайта моифинансы.рф