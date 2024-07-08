«Семейные традиции» гатчинских семей

В преддверии Дня семьи, любви и верности мы предложили читателям «Гатчинской правды» рассказать о своих семейных традициях. Спасибо всем, кто откликнулся и прислал свои рассказы. Лучшие из них мы опубликовали в газете «Гатчинская правда» 4 июля. А сегодня настал черед назвать победителей.

Лучший рассказ, а точнее - два рассказа о семейных традициях нам прислала многодетная семья Пляшечник. Именно ей в награду наш главный приз - профессиональная семейная фотосессия Ольги Фирсовой в фотостудии «поДуше».

Региональный координатор проекта «Крепкая семья» в Ленинградской области Людмила Тептина учредила еще три специальных приза. Их обладателями становятся многодетная семья Вильдановых, Виктория Ляпочкина и семья Хлебосоловых из поселка Сусанино. Они награждаются сертификатами маркетплейса Озон.

- С большим интересом познакомилась с рассказами о семейных традициях, которые прислали читатели газеты «Гатчинская правда». Было приятно прочитать, с какой теплотой гатчинцы рассказывают о своих семейных обычаях, маленьких приятностях, как бережно хранят воспоминания о старших поколениях и стараются все лучшее передать своим детям. Как верно написали одни из участников, любить и беречь друг друга – в этом сила и счастье семьи, - сказала Людмила Тептина.

Сегодня мы опубликуем истории наших читателей на нашей странице с хештегом #СемейнаяИстория_ГП

Сертификаты победителю и призерам конкурса будут направлены по электронной почте. Спасибо за участие!!!