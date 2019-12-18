Главное - это любовь

Анастасии – 22 года. Вместе с пятилетней дочкой она живет в поселке Новый Свет Гатчинского района. Наша встреча прошла на детской площадке.

Настя родилась и выросла в поселке Сиверский и, по сути, никогда не знала, что такое настоящая любящая семья. Ее родители лишены родительских прав.

Сначала Настя ходила в Сиверскую гимназию № 1, затем поселилась в Гатчинской школе-интернате, потом - в Сиверском детском доме.

- Как раз недавно вспоминала детский дом. Несмотря на то, что обычно говорят воспитанники таких учреждений, у меня остались только положительные эмоции и воспоминания. Во многом благодаря директору детского дома Петру Владимировичу Маргвелашвили. К нам хорошо и по-доброму относились воспитатели. Было уютно и душевно, - рассказывает Настя.

На тот момент в старшем детском доме проживало не так много ребят. В распоряжении подростков были спальни, гостиная и небольшая кухня. Окончив Сиверскую школу № 2, Настя поступила в Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского.

- С детства мечтала работать с детьми. Моя первая учительница была настолько хорошей, мы так ее любили, что я тоже решила стать учителем младших классов, - говорит Анастасия.

Но жизнь внесла свои коррективы, и учебу пришлось приостановить. Настя призналась, что испугалась, узнав о беременности. И, несмотря на уговоры ее прервать, решилась стать мамой в 17 лет.

- Конечно, я оказалась не готова психологически быть мамой. Первые полтора года мне вообще не хотелось ничего делать, - рассказывает она.

В поселке Новый Свет выделяли квартиры многим сиротам. Так Настя, переехав сюда, встретила поддержку таких же мамочек, как она. Также молодым мамам помогает Благотворительный фонд «Счастливое будущее» под руководством Анны Оснач.

- У Ани можно многому поучиться, особенно – уверенности в себе. Она помогает нам с одеждой, привозит продукты, подарки для детей, - рассказала Настя.

В этом году Настя хотела вернуться к учебе, но не смогла вновь поступить в педколледж из-за недостаточного количества баллов. Она решила попробовать поступить в ЛГУ им. А.С. Пушкина в следующем году, а пока знакомые предложили работу, куда можно устроиться без опыта и об-разования. Настя не видит смысла отказываться, так как надо обеспечивать себя и растить дочь.

Пока мы общались, девочка развлекалась на качелях и горках. Она уже ходит в детский сад.

- Дочка у меня красивая, смышленая, занимается гимнастикой в Районной ДЮСШ, есть способности к иностранным языкам, - рассказывает с нескрываемой гордостью Настя.

На вопрос, чувствует ли девушка недостаток опыта в общении с дочерью, Настя ответила отрицательно.

- Первый раз я увидела свою маму, когда мне было столько же, сколько дочке – пять лет. Сейчас мы созваниваемся с мамой, она пытается давать мне какие-то советы по воспитанию, но я быстро прекращаю эти разговоры, - говорит Настя.

Больше всего она хочет научить свою дочку уверенности, вере в себя и честности по отношению к самой себе.

- У меня был период в подростковом возрасте, когда много обманывала и в первую очередь – себя, но потом поняла, что делаю хуже только самой себе, - сказала Анастасия.

Таких мамочек в Гатчинском районе, да и по всей Ленинградской области, немало, и многим из них приходится в буквальном смысле выживать. Неуместным будет судить их за раннее материнство. Главное, что они нашли в себе силы стать и быть мамами, абсолютно искренне считая, что смогут подарить своим детям другую жизнь. А государство и общество им в этом помогают.



