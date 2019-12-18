Главное - это любовь

Анастасии – 22 года.
Вместе с пятилетней дочкой она живет в поселке Новый Свет Гатчинского района.
Наша встреча прошла на детской площадке.
Настя родилась и выросла
в поселке Сиверский и, по сути, никогда не знала, что такое настоящая любящая
семья. Ее родители лишены родительских прав.
Сначала Настя ходила в
Сиверскую гимназию № 1, затем поселилась в Гатчинской школе-интернате, потом -
в Сиверском детском доме.
- Как раз недавно
вспоминала детский дом. Несмотря на то, что обычно говорят воспитанники таких
учреждений, у меня остались только положительные эмоции и воспоминания. Во
многом благодаря директору детского дома Петру Владимировичу Маргвелашвили. К нам
хорошо и по-доброму относились воспитатели. Было уютно и душевно, -
рассказывает Настя.
На тот момент в старшем
детском доме проживало не так много ребят. В распоряжении подростков были
спальни, гостиная и небольшая кухня. Окончив Сиверскую школу № 2, Настя
поступила в Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского.
- С детства мечтала
работать с детьми. Моя первая учительница была настолько хорошей, мы так ее
любили, что я тоже решила стать учителем младших классов, - говорит Анастасия.
Но жизнь внесла свои
коррективы, и учебу пришлось приостановить. Настя призналась, что испугалась,
узнав о беременности. И, несмотря на уговоры ее прервать, решилась стать мамой
в 17 лет.
- Конечно, я оказалась не
готова психологически быть мамой. Первые полтора года мне вообще не хотелось
ничего делать, - рассказывает она.
В поселке Новый Свет
выделяли квартиры многим сиротам. Так Настя, переехав сюда, встретила поддержку
таких же мамочек, как она. Также молодым мамам помогает Благотворительный фонд
«Счастливое будущее» под руководством Анны Оснач.
- У Ани можно многому
поучиться, особенно – уверенности в себе. Она помогает нам с одеждой, привозит
продукты, подарки для детей, - рассказала Настя.
В этом году Настя хотела
вернуться к учебе, но не смогла вновь поступить в педколледж из-за
недостаточного количества баллов. Она решила попробовать поступить в ЛГУ им.
А.С. Пушкина в следующем году, а пока знакомые предложили работу, куда можно
устроиться без опыта и об-разования. Настя не видит смысла отказываться, так
как надо обеспечивать себя и растить дочь.
Пока мы общались, девочка
развлекалась на качелях и горках. Она уже ходит в детский сад.
- Дочка у меня красивая,
смышленая, занимается гимнастикой в Районной ДЮСШ, есть способности к
иностранным языкам, - рассказывает с нескрываемой гордостью Настя.
На вопрос, чувствует ли
девушка недостаток опыта в общении с дочерью, Настя ответила отрицательно.
- Первый раз я увидела
свою маму, когда мне было столько же, сколько дочке – пять лет. Сейчас мы
созваниваемся с мамой, она пытается давать мне какие-то советы по воспитанию,
но я быстро прекращаю эти разговоры, - говорит Настя.
Больше всего она хочет
научить свою дочку уверенности, вере в себя и честности по отношению к самой
себе.
- У меня был период в
подростковом возрасте, когда много обманывала и в первую очередь – себя, но
потом поняла, что делаю хуже только самой себе, - сказала Анастасия.
Таких мамочек в
Гатчинском районе, да и по всей Ленинградской области, немало, и многим из них
приходится в буквальном смысле выживать. Неуместным будет судить их за раннее
материнство. Главное, что они нашли в себе силы стать и быть мамами, абсолютно
искренне считая, что смогут подарить своим детям другую жизнь. А государство и
общество им в этом помогают.