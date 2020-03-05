Андрей Лебедев: «Нужно вспомнить, что такое «ответственность»

- Андрей Ярославович, расскажите о своем первом домашнем животном.

- Отец разрешил мне завести собаку только после того, как я окончил очередной учебный год на «отлично». Вместе с мамой мы ходили на курсы служебного собаководства при ДОСААФ, так как распространение больших собак происходило только через подобные организации. Сначала был курс теоретических лекций, где нам рассказывали о психологии собак, правилах кормления, поведения, затем мы сдавали обязательный экзамен. К нам домой приходил инструктор, чтобы оценить условия для содержания собаки. И только после того, как нам выдали соответствующие документы, мы купили щенка овчарки. На протяжении месяца я также ходил с ним на курс общей дрессировки с кинологом. Если возродить сегодня эту довольно строгую систему, то бродячих собак точно будет меньше.

- Каким образом в Ленинградской области выстроена работа с безнадзорными животными? Какими законами руководствуются ответственные лица?

- На уровне законодательства нелегко бывает продвигать идею необходимости вкладывания бюджетных средств в организацию работы с безнадзорными животными, так как считается, что в приоритете – многодетные семьи, сироты и пожилые граждане. Действительно, это так. Но безнадзорные животные могут причинить вред и детям, и старикам, поэтому помогать животным тоже надо. К счастью, удается находить понимание и с коллегами по парламенту, и с губернатором региона Александром Дрозденко, и с органами исполнительной власти.

Работа с безнадзорными животными должна строиться по следующей схеме: собаку отлавливают, стерилизуют, лечат, определяют в приют на передержку и подыскивают хозяина. Если хозяин не найдется, то после карантинного срока собаку отпускают обратно в прежнее место обитания, если она не социализированная, или оставляют в приюте. Но это идеальный вариант, который еще очень далек от реальности. Те приюты, с которыми я сотрудничаю, поступают именно так.

Должностные лица, которые занимаются безнадзорными животными, должны руководствоваться федеральным законом

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 27 декабря 2018 года, федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года, законом РФ № 4979-1 «О ветеринарии» от 14 мая 1993 года, областным законом № 109-оз «Об обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской области» от 23 декабря 2019 года (вступил в силу первого января 2020 года).

- На заседании Парламентской ассоциации Северо-Запада РФ в Гатчине в октябре 2019 года обсуждалась возможность отложить с 2020 на 2022 год реализацию некоторых статей федерального закона, касающихся обязательного отлова и передачи безнадзорных животных в приюты, так как сегодня ни один субъект не готов содержать всех бездомных животных. Расскажите, на какой стадии сейчас находится законодательная инициатива?

- Законодательная инициатива о внесении изменений в часть 2 статьи 27 федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» была направлена в Госдуму, но после ее рассмотрения в первом чтении была отклонена.

- Вы неоднократно выступали за то, чтобы землю под строительство приютов для животных выделяли частным или общественным организациям без торгов. Какова судьба вашего законопроекта?

- По данным мониторинга, в Ленинградской области насчитывается более 12 тысяч бездомных собак. Строительство приютов для такого количества безнадзорных животных требует существенных затрат, которые изыскать в бюджете региона не представляется возможным. Деятельность по содержанию приютов, как правило, осуществляется на безвозмездной и благотворительной основе некоммерческими организациями, созданными неравнодушными гражданами. Такая организация не может участвовать в торгах на право аренды земельного участка, на это просто нет средств.

Начиная с 2015 года, фракция ЛДПР инициировала внесение изменений в закон, чтобы некоммерческие организации получали участки в аренду без проведения конкурсов, именно целевым назначением – под строительство приюта для бездомных животных. В результате, изменения в областной закон «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов» вступили в силу 11 декабря 2018 года. Они позволяют упростить процедуру строительства приютов для безнадзорных животных на территории Ленинградской области. До принятия данных изменений мероприятия по размещению приютов не были предусмотрены ни в одном документе стратегического планирования.

Это отчасти поможет решению проблемы. Но получить землю – мало, нужны деньги на строительство приюта. Считаю, что нужно включить в госпрограмму возможность получения компенсаций из бюджета на эти цели.

- Учитывая, что вы вплотную занимаетесь проблемой безнадзорных животных, наверно, вы изучали, как выстроена система работы с брошенными животными в других городах и странах. Чей опыт вы считаете наиболее приемлемым для Ленинградской области?

- Практически во всех развитых странах выстроена правильная работа с безнадзорными животными. Так, в Германии необходимо заплатить налог, чтобы завести собаку. В Швеции и Норвегии размер налога зависит от размера самой собаки. К этой сумме добавляется обязательная страховка на случай нападения. Владельцы бойцовых собак должны получить справку о безопасности животного.

Еще один действенный и справедливый метод, когда наказание несут не животные, а их беспечные владельцы. Выброс животного на улицу – это строгое административное нарушение, которое карается штрафом в несколько тысяч евро. В Италии в этом случае предусмотрена уголовная ответственность и тюремный срок до одного года.

В России на фоне отсутствия общенациональной политики в отношении безнадзорных животных регионы самостоятельно пытаются нащупать пути решения проблемы. Некоторые придерживаются безвозвратного отлова и системы передержек, другие – вводят метод ОСВВ как основной (ОСВВ: Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат).

Отсутствие единого подхода ведет к тому, что безвозвратный отлов превращается просто в отстрел, прекращаемый протестами зоозащитников, либо приводит к переполнению приютов, когда пытаются сразу, без подготовки ввести безусыпительную стратегию. ОСВВ не дает результатов в силу неправильно понятых особенностей метода. Его основным критерием является не результативность, о которой местные власти и зоозащитники, как правило, имеют самые смутные представления, а гуманность и дешевизна.

- В Гатчинском районе произошел случай, когда жители деревни Большое Рейзино нашли на дороге сбитую собаку. В результате, на ее лечение было потрачено около 200 тысяч рублей, которые собрали сами жители. Как, по-вашему, должна выстраиваться система государственной поддержки помощи безнадзорным животным в подобных случаях?

- К сожалению, сегодня лечение бездомных животных, в основном, ложится на людей, их нашедших и пожалевших. В идеале, эта ситуация должна была разрешиться так: жители Большого Рейзино звонят в администрацию, сотрудники которой определяют животное в ветеринарную клинику. Медицинские специалисты оказывают собаке помощь, при необходимости стерилизуют ее и определяют в приют. Средства, затраченные на лечение собаки, компенсируются ветклинике из бюджета частично или полностью.

- Как вы считаете, связано ли медленное становление системы работы с безнадзорными животными с тем, что вся эта индустрия – очень дорогая? И речь не только о строительстве приютов, но и о средствах, необходимых для лечения бездомных животных, закупки кормов, обогрева приюта и многого другого. Может, наше общество еще не готово тратить на это деньги?

- Я бы не стал называть это индустрией. Но, действительно, люди считают, что у нас в стране и так не все хорошо, чтобы тратиться на бездомных животных. Но когда такое животное кусает домашнюю собаку на выгуле или, еще хуже, самого человека, то все готовы говорить об отлове, приютах.

Проблема безнадзорных животных носит многоплановый характер, необходимо выделять бюджетные деньги и помогать инициативным группам.

- Как вы думаете, кто и почему чаще выкидывает животных на улицу? Дачники или люди, которым просто не понравился новый питомец или они испугались ответственности?

- В основном, дачники берут животных на лето охранять участки или как забаву для детворы, а осенью уезжают в город, оставляя псов на улице. В итоге собаки дичают, сбиваются в стаи и становятся опасными для людей.

Необходимо поддержание высокого уровня культуры содержания животных владельцами и профилактика безнадзорности и бездомности, в частности, – распространение информации, регистрация и идентификация собак, стерилизация хозяйских животных в целях борьбы с их перепопуляцией, сохранение низкого уровня толерантности к свободно бегающим собакам.

- Знаю, что вы лично помогаете приютам для бездомных животных, в том числе «Помоги другу», «Вера, Надежда, Любовь», «Друг», являетесь членом Попечительского совета Благотворительного фонда социальных программ «Помощь бездомным собакам». Почему вы это делаете?

- С детства люблю животных. На моем участке рядом с домом сегодня живут четыре большие собаки, которых я забрал из приюта. Дома – еще три, и два кота. Мне сложно назвать точное количество фондов помощи животным, которые я курирую. Стараюсь помогать всем обратившимся, как лично, так и как депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

- Многие бояться брать животное из приюта из-за якобы его возможных проблем с психикой и воспитанием. Учитывая, что вы много работаете с приютами, такая позиция правомерна?

- Да, верно. Животное из приюта – изначально со сломанной психикой. Во многих странах взять собаку из приюта довольно сложно так же, как в случае с приемными детьми – очень много формальностей. Это делается для того, чтобы люди ответственно подходили к появлению в доме животного и осознавали все хлопоты, которые с этим связаны. Кроме того, должно пройти много времени, чтобы животное, взятое из приюта, снова научилось доверять человеку.

- Давайте поговорим о других брошенных животных, которых не меньше, а то и больше у нас в стране, чем собак. Это кошки. Понятно, что собаками занимаются из-за их возможной агрессии в сторону людей, но контролировать популяцию бездомных кошек тоже нужно. Вы согласны?

- Действительно, от бездомных кошек меньше агрессии, но проблема тоже стоит остро. В сентябре 2019 года в мой адрес поступило обращение от представителей общественности относительно проблемы закрытия продухов в подвалах многоквартирных домов сотрудниками управляющих компаний, что приводит к гибели бездомных и домашних кошек. Данный вопрос мы обсуждали на встрече областного парламента с губернатором в ноябре 2019 года.

Решения по использованию и содержанию общего имущества многоквартирного дома, к которому относятся подвальные помещения, принимаются общим собранием собственников. Таким образом, устанавливать на отверстиях-продухах сетки или нет, решают люди, проживающие в доме. Данная позиция отражена в письме Минстроя № 18667-ОГ/04 от 29.09.2014 года.

В связи с этим комитет по ЖКХ направил письмо в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области с просьбой обратиться к управляющим компаниям по поводу недопущения гибели кошек в результате закрытия продухов в подвалах домов и обеспечения их беспрепятственного доступа путем оборудования соответствующих вентиляционных отверстий.

Кстати, в рамках открытого голосования, проводимого Госдумой РФ в 2018 году, 90 % жителей нашей страны проголосовали за открытый доступ кошек в подвалы многоквартирных домов.

- Как решить проблему безнадзорных животных?

- Нужно начинать с воспитания. Родители и в целом общество должны учить детей гуманному отношению к животным. Должно быть стыдно пройти мимо брошенного щенка или котенка. Не нужно изобретать велосипед и новые правила по работе с безнадзорными животными. Нужно вспомнить, что такое ответственность, а пока мы только разбираемся с последствиями, а не решаем причину проблемы.

Необходима вакцинация и строгий контроль популяции путем стерилизации, как бездомных, так и домашних животных. Я бы еще ввел налог на содержание домашнего животного, так как это предполагает, в том числе учет и обязательное чипирование. Сегодня существует обязательство по чипированию домашних животных, но нет контроля над этим процессом.

Меня не устраивает отношение к безнадзорным животным, как к какому-то мусору, который мешается, но противно его поднять и что-то с ним сделать. У нормального человека такого вопроса не возникнет. Он найдет в себе силы и время, чтобы помочь брошенной собаке или кошке. И так должен делать каждый.