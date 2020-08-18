Котоклуб «Четыре Лапки» открылся и с нетерпением ждёт гостей!

Руководитель
кошачьего анти-кафе Антон Сорокин рассказал, что котоклуб вернулся к работе с
соблюдением всех мер безопасности и принимает посетителей. Сегодня в котоклубе
проживает восемь постояльцев: шесть котов и две кошки.
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Не так давно у нас появились два озорных котенка Шура и Кузя, которые быстро
стали любимчиками и по праву заслужили место в нашем прайде. Также по большой
просьбе мы взяли возрастную кошку Нюшу, у которой не стало хозяина. Нюша прожила
всю жизнь в квартире и ей не так-то просто адаптироваться к нашему укладу
котожизни, но определенный прогресс уже есть. Уверены, что в будущем она станет
более контактной, - рассказал Антон Сорокин.
В
котоклуб вернулся Беляш, о котором мы писали в прошлый раз. На протяжении
месяца он проживал в Санкт-Петербурге у нового хозяина, но так и не смог с ним
подружиться. По обоюдному согласию было принято решение вернуть Беляша в
котоклуб и подыскать ему нового хозяина.
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Мы рады возможности снова работать и дарить радость нашим гостям. Вместе мы
пройдем все невзгоды и сможем дальше продолжать поиски нового дома для наших питомцев,
- сказал Антон.
Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА