Котоклуб «Четыре Лапки» открылся и с нетерпением ждёт гостей!

Котоклуб «Четыре Лапки» открылся и с нетерпением ждёт гостей!

После перехода Гатчинского района в «желтую» зону многие предприниматели вздохнули с облегчением и смогли вновь вернуться к своей работе. Открылся и котоклуб «Четыре Лапки» на улице Соборной в Гатчине.

Рубрики : ЛЮБИ! ОБЕРЕГАЙ! НЕ БРОСАЙ!     18 Aug 2020

Руководитель кошачьего анти-кафе Антон Сорокин рассказал, что котоклуб вернулся к работе с соблюдением всех мер безопасности и принимает посетителей. Сегодня в котоклубе проживает восемь постояльцев: шесть котов и две кошки.

- Не так давно у нас появились два озорных котенка Шура и Кузя, которые быстро стали любимчиками и по праву заслужили место в нашем прайде. Также по большой просьбе мы взяли возрастную кошку Нюшу, у которой не стало хозяина. Нюша прожила всю жизнь в квартире и ей не так-то просто адаптироваться к нашему укладу котожизни, но определенный прогресс уже есть. Уверены, что в будущем она станет более контактной, - рассказал Антон Сорокин.

В котоклуб вернулся Беляш, о котором мы писали в прошлый раз. На протяжении месяца он проживал в Санкт-Петербурге у нового хозяина, но так и не смог с ним подружиться. По обоюдному согласию было принято решение вернуть Беляша в котоклуб и подыскать ему нового хозяина.

- Мы рады возможности снова работать и дарить радость нашим гостям. Вместе мы пройдем все невзгоды и сможем дальше продолжать поиски нового дома для наших питомцев, - сказал Антон.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

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