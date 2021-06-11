«Волонтёры осознанного потребления» приглашают дружить!

Благодаря в том числе их инициативе в Гатчине на улице Володарского, д. 9 была организована площадка для раздельного сбора мусора, где установлены контейнеры для пластика, бумаги, металла и стекла. Но активисты пошли дальше и придумали акцию «Редкая фракция» для самых продвинутых защитников чистоты нашей планеты. Акция «Редкая Фракция» проводится при поддержке Фонда президентских грантов и направлена на приобщение жителей к раздельному сбору мусора и осознанному потреблению.

Редкий мусор – полезный мусор

Куратор акции, волонтер общественного движения «РазДельный Сбор Гатчина» Алина Рыкова призналась, что не ожидала такого отклика от гатчинцев.

- Не могла даже подумать, что акция станет настолько популярной, и наши давние друзья начнут «приводить» к нам новых приверженцев осознанного потребления. Особенно радует, что среди них есть те, кто ранее вообще не занимался раздельным сбором мусора, - рассказала Алина.

В ходе проведения акции волонтеры учат ориентироваться в маркировке упаковок, объясняют, почему лучше покупать товар в более экологичной таре, рассказывают, какой мусор можно сдавать на улице Володарского, 9 в любой день, а какой – только в день проведения акции «Редкая фракция».

Участниками последней акции, несмотря на зарядивший дождь, стали около 200 человек, что в четыре раза больше, чем в ходе проведения первых подобных встреч. Для волонтеров «РазДельный Сбор Гатчина» – это уже большая победа.

В ходе акции «Редкая фракция» гатчинские эко-активисты принимают до 20 разных фракций, которые отправляют в компанию по вторичной переработке на улице Софийской в Санкт-Петербурге. Это четырехслойная упаковка Тетрапак, блестящая упаковка из-под чипсов и других пищевых продуктов, фольга от баночек из-под сметаны или йогурта, сеточки от фруктов, аэрозольные баллончики, бритвенные станки, шариковые ручки, упаковки из-под тортов и печенья с маркировкой «6» в треугольнике, белые пластиковые бутылки из-под кефира, в общем, куча мелочей, которая образуется каждый день.

«Сдавай-ка»

Волонтеры сообщества «РазДельный Сбор Гатчина» по итогам очередного учебного года также проводят акцию «Сдавай-ка» по сбору старых обложек от учебников и тетрадей и шариковых ручек. Таким образом, они приобщают школьников к правильной утилизации ненужных вещей. В очередной акции принимали участие воспитанники Веревской, Пламенской и Вырицкой школ, а также Гатчинских школ № 1, № 3, № 5, № 7, № 8 и гимназии им. К.Д. Ушинского.

Всего было собрано более 100 кг обложек и 12 кг шариковых ручек, которые в перспективе получат вторую жизнь – их также отправят на вторичную переработку на улице Софийской, где разделят на фракции: полипропилен и поливинилхлорид. Полученные гранулы используются при изготовлении стройматериалов. Из старых шариковых ручек компания Proecopen сделает новые.

Как правильно сортировать?

По словам другого волонтера сообщества «РазДельный Сбор Гатчина», руководителя проекта «Крышечки ДоброТЫ» Инги Тюкавиной, для сортировки мусора в домашних условиях не нужно иметь несколько ведер или контейнеров. Для себя она выработала следующий алгоритм.

В основное мусорное ведро попадают пищевые отходы. Еще в одном контейнере копятся отходы для площадки на улице Володарского, 9. В третью коробку складируются отходы, которые не принимают на гатчинской площадке (тетрапак, баллончики из-под аэрозолей и другие), но можно сдать в ходе акции «Редкая фракция». Естественно, что все бутылки, баночки и коробки попадают на хранение вымытыми и высушенными.

- Сначала муж и дети смотрели на меня с подозрением, когда я мыла баночки из-под сметаны и бутылки из-под молока. Потом сами втянулись в этот процесс, и вот уже мы вместе сортируем дома мусор и готовим его к переработке. Главное, что стоит понять всем: как только вы помоете баночку из-под чего-либо, она перестает быть мусором, это просто тара, которая не пахнет и не загрязняет все вокруг. Вы не «ко-выряетесь в мусоре», как думают многие, - подчеркнула Инга.

Что же делать с пакетом «с пакетами», которые присутствуют у каждого из нас дома? Их также можно сдать на переработку на улице Володарского, 9, а проще – не копить. Когда вы отправляетесь в магазин за продуктами или новой одеждой и обувью, то лучше иметь при себе многоразовые сумки – шопперы, которые не занимают много места в сумке или автомобиле, а фрукты и овощи можно взвешивать в специальных мешочках – «фруктовках», которые можно приобрести или сшить самому для многоразового использования.

Как приучить сортировать?

Многие жители, по словам Инги, говорят о невозможности сортировать мусор из-за удаленности площадки. Если бы такие контейнеры стояли в каждом дворе, то было бы проще. Но Инга с этим не согласна.

- Во время путешествия по России в одном из городов видела, что практически у каждой автобусной остановки размещены баки для раздельного сбора мусора. Так вот, в них мусор был свален вперемешку. Дело не в близости площадки, а осознанности. Чтобы приучить жителей к разделению мусора, нужен собственный положительный пример. Чем больше людей приобщиться к этому – по-настоящему интересному процессу – тем лучше, - считает она.

Будет ли раздельный сбор для всех ленинградцев?

Волонтеры сообщества «РазДельный Сбор Гатчина» выражают надежду на то, что пилотный проект, который реализует региональный оператор по обращению с отходами уже в нескольких городах Ленинградской области, вскоре будет тиражироваться и в Гатчине, чтобы как можно больше горожан приобщились к осознанному потреблению и утилизации. Что касается маленьких населенных пунктов, где раздельный сбор мусора пока не развит совсем, то эко-активисты предлагают начинать с себя.

- На самом деле, в любой деревне можно организовать раздельный сбор отходов, было бы желание. Можно договориться с местной администрацией, подключить волонтеров из других поселков и городов, - говорит Алина Рыкова.

Нужен ли нам пластик?

Удивительное дело: наши родители, бабушки и дедушки, которые помнят, как ходили в магазин с собственной «авоськой», меняли пустые бутылки из-под молока и кефира на новые, а сливочное масло заворачивали в бумагу, мгновенно перешли на полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. А вот обратно вернуться к разумному потреблению уже сложно, потому что одноразовая упаковка – это проще.

- Хочу особо подчеркнуть, что пластик – не плохое изобретение человечества. Он легкий, водонепроницаемый, долговечный. Плохое – наше к нему одноразовое отношение. Мы складываем в пакет килограмм яблок, приносим домой и тут же выбрасываем этот пакет, который 300 лет будет разлагаться на полигоне. Пластик уже обнаружен в организмах животных, рыб. Порой стоит посмотреть фильмы и фотографии, красноречиво рассказывающие о страдающих животных и нашей природе, чтобы выдернуть нас из комфортной одноразовой пластиковой жизни и понять, что все это может превратиться в кошмар, и мы близки к этому, - отметила Алина.

Куратор акции «Редкая фракция», волонтер «РазДельный Сбор Гатчина» Алина Рыкова:

«Для меня волонтерство – это способ изменить что-то здесь и сейчас. Не ждать, когда кто-то «сверху» даст добро, а начать с себя и показать пример другим. Есть мнение, что внедрить раздельный сбор можно только законодательно. Но на самом деле все зависит от нас – спрос рождает предложение. Чем больше людей заботятся об экологии, разделяют, тем скорее на эту тему обратят пристальное внимание «сверху» и мир вокруг начнет меняться. Большой путь начинается с маленького шага, и нам самим нужно делать эти маленькие шаги каждый день.

Волонтеры сообщества «РазДельный Сбор Гатчина» рассказывают о своей работе в группе ВКонтакте https://vk.com/rsbor_gatchina.

О том, что можно, а что нельзя сдавать в ходе акций «Редкая фракция», более подробно вы можете узнать по ссылке: https://vk.com/@rsbor_gatchina-akciya-redkaya-frakciya-chto-mozhno-sdavat.

Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района! Волонтером чистоты может стать каждый! Присоединяйтесь к эко-активистам, чтобы сохранить чистоту нашей планеты!

Фото: «РазДельный Сбор Гатчина»

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