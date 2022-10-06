«Доброслава»: творчество для всех!

«Это вы попали прямо в точку, - смеется Маргарита. - Мой бизнес вырос из моего увлечения и продолжает приносить огромное удовольствие. И не только мне, но и моим ученикам».

Маргарита Кириллова, специалист с художественным и педагогическим образованием, уверена: научить рисовать можно каждого, главное – желание ученика и мастерство педагога. Но Гатчинский Центр творчества «Доброслава» – не просто студия, где всех желающих учат рисовать. Это место творческого отдыха, где можно получить заряд положительных эмоций, отвлечься от забот и тревог, которыми, к сожалению, наполнена наша жизнь. Кто-то здесь реализует свою давнюю мечту - пишет картины или создает что-то, но тоже прекрасное, кто-то совершенствует мастерство или просто получает психологическую разгрузку.

Любимое дело приносит радость

Как многие девочки, Маргарита любила рисовать. Родители рассмотрели в ней способности и отправили учиться в Гатчинскую детскую художественную школу. С большой благодарностью Маргарита вспоминает своих любимых педагогов - Анатолия Петровича Матюка и его коллег. Очень интересными были и годы учебы в Гатчинском педагогическом колледже имени К.Д. Ушинского, по окончании которого она стала дипломированным учителем начальных классов и изобразительного искусства.

- Именно в процессе учебы я поняла, что хочу преподавать. Но свое дело, конечно, открыла не сразу, - говорит Маргарита. - Семь лет отработала учителем в Гатчинской гимназии «Апекс». Мне это очень нравилось. Разработала под себя обучающие программы. И результат не заставил себя ждать: даю детям задания, и через полгода они уже хорошо рисуют сами. Порой даже родители не верили, что это работы их детей, подглядывали, не рисую ли я за них. А дети с радостью рисовали и мечтали стать художниками. Одним словом, все были довольны, у меня все хорошо получалось. А потом я почувствовала, что мне необходимо дальнейшее личностное развитие. Захотелось освоить программы для рисования на компьютере. Не зря говорят, что каждые семь лет человеку нужно что-то менять в жизни. И я пришла к этому на личном опыте.

Учись – и двигайся вперед!

Из сферы образования Маргарита ушла в дизайн, предварительно окончив соответствующие курсы. Работала в полиграфической сфере, и казалось, совсем забыла про преподавание. Как-то коллеги, узнав о ее первой профессии, попросили дать несколько уроков рисования. Собирались по выходным и отдавались творчеству.

- Меня затянуло преподавание. Я видела блеск в глазах коллег. Мы рисовали с ними с натуры, натюрморты, - вспоминает Маргарита. - Я получила море позитива. Объясняю - меня слышат, понимают. Полученный результат нравится и мне, и моим взрослым ученикам. Они приходят на мои занятия отдыхать и находят для этого возможность и свободное время. Именно тогда я открыла для себя еще одно направление – уроки рисования для взрослых. Так появилась цель: снова хочу преподавать.

Чтобы учить, мало уметь это делать самому, нужно иметь особый талант – объяснять. У Маргариты этот дар есть, поэтому она достаточно быстро вернулась к преподаванию. Но не сразу. Сначала сделала следующий шаг: ушла из полиграфии. Работала свободным художником – писала картины и занималась саморазвитием. В этот момент цель конкретизировалась: ей захотелось самой создать и возглавить свой собственный обучающий центр. Но как?

Маргарита училась в Петербурге на коуча и через какое-то время сама вела проекты с бизнесменами. Коучинг - метод обучения, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели. Название профессии «коуч» происходит от английского слова «coaching» (обучение, тренировка).

Через год Маргарита поняла, что готова открыть свой бизнес. По ее мнению, ключиком к этому стали именно обучающие курсы. Она оформила ИП, открыла Центр творчества, назвав его красивым русским именем Доброслава, и стала преподавать.

- Люди потянулись сразу, все пошло как-то легко. Одновременно продолжала учиться. Остановиться было невозможно. Это очень интересно – познавать себя, смотреть, как все работает на практике. В моей группе были потрясающие коллеги - бизнесмены, предприниматели, руководители различных фирм, ресторанов. Мне нравилось общаться в такой среде. Был замечательный опыт, когда человек не только ведет группу, но и общается индивидуально. Благодаря этому можно было быстро проработать свои проблемные ситуации, - вспоминает Маргарита.

Учись меняться и договариваться

Чтобы открыть дело, из всех форм государственной поддержки Маргарита воспользовалась только возможностью получить консультации и пройти курс «Введение в предпринимательство» в «Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО «Город Гатчина». На первом этапе это было важно.

- Субсидии я не получила. Хотя, конечно, пробовала. Стартовала самостоятельно, без сторонних финансовых вливаний. Я очень благодарна Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства, где можно всегда получить юридическую консультацию. Самое важное, чему меня научили, уметь договариваться. Поэтому и в период пандемии, когда учеников стало меньше, со всеми трудностями тоже справилась сама. Мой бизнес может развиваться за счет чего-то нового. Поэтому я постоянно учусь: на курсах менеджмента, юридических, художественных... Обстановка в социуме постоянно меняется. Меняются потребности у людей. Сначала это было обучение, творческое развитие и развлечение детей. Сейчас больше приходит взрослых. Им тоже нужна помощь в самореализации. Многие хотят рисовать, но боятся, или им мешают жизненные обстоятельства. Когда есть время, нужно обязательно идти и делать то, что хочется, - уверена Маргарита.

Все возможно!

В этом году «Доброславе» исполнилось 13 лет. Основное направление работы центра – обучение рисованию детей и взрослых. Дети приходят после школы, отдыхают и учатся рисовать. Их родители тоже втягиваются в творческую деятельность. Есть и такие, кто посещает занятия «Доброславы» уже несколько лет. Они хоть и рисуют неплохо, но нуждаются в творческой атмосфере и мнении мастера.

О «Доброславе» знают не только в Гатчине и районе, приезжают заниматься даже из Санкт-Петербурга. Здесь можно встретить выпускников художественной школы, предпринимателей, учителей, управленцев.

- Мы прислушиваемся к тому, что хотят наши ученики. Время сейчас непростое, люди сильно устают. Даже дети теперь больше приходят к нам отдыхать. Родители в стрессе - и дети тоже в стрессе. Все нуждаются в психологической поддержке и эмоциональную подзарядке. Родители часто сидят рядом или в соседнем классе и рисуют, создают декоративные панно или, например, занимаются каллиграфией, - рассказывает Маргарита.

Сегодня «Доброслава» предлагает детям и их родителям разнообразные творческие и развивающие занятия, обучение рисованию и другим видам творчества.

Выбор большой:

- Школа рисования для детей и взрослых (масло, акрил, акварель);

- Мастер-классы по различным техникам;

- Подготовка детей к поступлению в художественные вузы и колледжи;

- Творческие занятия для взрослых;

- Подготовка к школе;

- Консультации психолога для детей и для родителей первоклассников.

Главное, смело сделать первый шаг и записаться. Телефон: +7-969-203-33-60 (WhatsApp).

Центр «Доброслава» расположен по адресу: Гатчина, ул. Радищева, 9. Дополнительную информацию можно найти на сайте: https://dobroslava.com/

Татьяна Можаева