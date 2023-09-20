Анатолий Засидкевич: «Мне интересно учить тех, кто сам готов учиться»

За творческим прогрессом детей, обучающихся художественному мастерству, всегда интересно наблюдать. Особенное впечатление производят работы, выполненные в «свободном полёте» - на пленэрах или во время каникул, когда весь мир принадлежит тебе.

Едва ли не самыми первыми посетителями выставки «Летние впечатления» стали сами авторы работ. В выставочный зал девочки впорхнули щебечущей стайкой, и вдруг — замолчали, притихли, словно по-новому увидев свои произведения.

Они очень разные, эти работы — и по технике, и по авторскому замыслу, и по уровню исполнения. На выставке также представлены акварели педагога художественной школы Анатолия Засидкевича и работы его талантливой выпускницы, дважды лауреата губернаторской премии Софьи Стужневой.

Музыкант, художник, педагог

Выставка «Летние впечатления» посвящена Году педагога и наставника. Конечно, мы не смогли обойти эту тему в разговоре с Анатолием Фёдоровичем Засидкевичем.

Член Союза художников России и Общества акварелистов Санкт-Петербурга, участник одной из самых сильных творческих групп Санкт-Петербурга - товарищества «Акварельный класс» Анатолий Засидкевич - участник более семидесяти выставок в нашей стране и за рубежом. Его работы находятся в частных галереях России и многих стран мира. Также он известен как автор герба Гатчинского района. Но Анатолий Федорович не только талантливый художник-акварелист, но ещё и замечательный педагог, выпустивший из детской художественной школы города Гатчины не одно поколение творчески мыслящих молодых людей.

Анатолий Засидкевич — родом из города Миллерово Ростовской области. Его родители всю жизнь преподавали в школе, создавая вокруг своих детей атмосферу, идеально подходящую для воспитания творчески разносторонних личностей.

- Мои родители прочили мне карьеру педагога, но в юности меня это не привлекало совершенно, - признаётся Анатолий Фёдорович. - Молодым поколениям всегда было свойственно искать свой путь. И только потом начинаешь анализировать, думать, и понимаешь: да тебе же это было дано изначально - и от родителей, и сверху! Мало того, ещё и получается хорошо...

В выборе будущей профессии Анатолий Федорович определился чуть ли не с малых лет — или музыка, или изобразительное искусство. Художественной школы в родном городе не было, зато была музыкальная, которую он и окончил успешно. Уже серьёзно занимаясь музыкой, молодой человек продолжал рисовать, причем всё больше и упорнее. По сути, он занимался самообразованием - учился у великих мастеров, копируя их работы акварелью, в путешествиях вел дневник с зарисовками, рисовал с натуры.

После окончания музыкального отделения Таганрогского педагогического института начались годы педагогической и творческой деятельности: педагог в педучилище, в детской музыкальной школе, руководитель хорового, вокального и эстрадного коллективов, художественный руководитель Дворца культуры... Казалось бы, жизнь вертелась исключительно вокруг музыки, но страсть к изобразительному искусству не оставляла. Молодой музыкант занимался оформительскими работами, постоянно выходил на пленэры, рисовал шаржи.

- Конечно, мне хотелось быть художником, - вспоминает Анатолий Фёдорович. - Музыка — это прекрасно, но изобразительное творчество — это совсем иное. Вот перед тобой лежит чистый лист бумаги, краски, и ты волен творить всё, что тебе угодно. Это совсем другая степень свободы.

И Анатолий Засидкевич исполнил свою мечту: спустя несколько лет он уехал в город своей мечты — Ленинград, где закончил вечерние рисовальные классы Академии художеств им. И.Е. Репина.

«Художка»

У каждого художника — свой путь. Особенный путь у художника, который принимает решение стать педагогом. «Художественный» педагогический стаж Анатолия Засидкевича - более 35 лет. И все эти годы отданы детской художественной школе города Гатчины. Многие ученики Анатолия Фёдоровича стали художниками, дизайнерами, модельерами, архитекторами.

- Я знал всегда, и от родителей в том числе, что с детьми нельзя кое-как, - говорит Анатолий Фёдорович. - Нельзя художнику или музыканту заниматься преподаванием вынужденно, если душа к этому не лежит. С детьми нужно или честно работать, отдаваясь этому полностью, или не надо вообще браться за это дело. Конечно, я уже по своим родителям судил о нелегком педагогическом труде. Так было, есть и будет во все времена. Я всегда преклонялся и преклоняюсь перед преподавателями общеобразовательной школы. Где-то сочувствую им, а где-то и завидую. Это очень непросто, когда в одном классе собраны буквально все будущие специалисты — и будущие математики, и врачи, и юристы. И учителю нужно дать каждому из них азы необходимых ему для будущей профессии знаний. И дети порой не всегда готовы принять эти знания, не будучи еще уверенными в своем будущем.

В художественной школе в этом плане немного легче: дети пришли именно учиться рисовать, уже имея к этому склонность, а значит, педагог с ними находится на одной волне... Я всем своим ученикам уже с первого класса говорю: художественная школа — это не обязательная школа, а дополнительное образование. Сюда, как правило, приходят по собственному желанию и, естественно, учатся с удовольствием. И если это кому-то перестало нравиться, или кто-то решил, что для него, например, важнее спорт или математика — это совершенно нормально. В детском возрасте речь идет о важнейшем выборе своей профессии. Нельзя научить искусству вопреки желанию ребенка. А мне, со своей стороны, интересно работать с теми детьми, кто сам с удовольствием учится и работает.

Нынешние ученики Анатолия Засидкевича сейчас перешли в четвёртый класс художественной школы. Три года пролетели совершенно незаметно, а впереди ещё два класса — определяющие.

- Я доволен этой группой с самого первого класса. Доволен их работоспособностью. Я их всех люблю — всех абсолютно, - признаётся Анатолий Фёдорович. - Все они разные, все - яркие индивидуальности. У всех свои таланты, и моя задача — раскрыть их. Иногда ребята расстраиваются, если у них что-то не получается. А я им говорю: кто-то из вас сильнее в живописи, кто-то в графике, кто-то в декоративном искусстве. У каждого свой творческий нерв. Среди всех художников не найдёшь двух одинаковых. Даже когда мы рисуем один и тот же натюрморт или выходим на пленэр, все работы получаются разными — и по значению, и по темпераменту, и по технике исполнения. А моя задача, прежде всего, дать им азы, познакомить со всеми видами творчества, со всеми материалами и техниками. Что они выберут в будущем, пока неизвестно — это будет видно со временем.

«Я ещё в поиске!»

- Опыт подсказывает, что к четвертому или пятому классу у детей уже формируется определенный интерес к профессионализму, к будущей профессии, - говорит Анатолий Засидкевич. - Мы живем в век техники, электроники, высоких скоростей. Это определяет и специфику творческих профессий. Сейчас, например, очень востребованы дизайнеры и архитекторы, причем буквально во всех направлениях, включая легкую и тяжелую промышленность, машиностроение... Я часто вспоминаю чеховское высказывание: «Девицу обучили французскому, а что говорить, не сказали». Своим ученикам я говорю: «Моя задача — не только научить вас рисовать кубики, шарики или цветы, но дать вам понять, для чего это нужно. Одно дело - рисование как хобби. Но если разговор идет о дальнейшей профессиональной деятельности, то в дальнейшем все эти кубики-шарики — будущая архитектура или дизайн.

И всё же творчество остается творчеством.

- Ещё в начале лета я озадачил своих учеников, чтобы они, прежде всего, рисовали то, что им нравится, - говорит Анатолий Засидкевич. - Любой художник должен пропускать через себя то, что он видит, и только тогда будет хороший результат. Конечно, взрослых волнует дальнейшая судьба ребенка. Но не это главное. Важнее всего формирование личности маленького человека, его направленность в социальном плане, то есть его социализация.

В каждой подборке рисунков на выставке «Летние впечатления» уже виден характер их автора.

Любимая техника Екатерины Локтевой - акварель по-сырому. На выставке представлены её пейзажи, выполненные в этой технике — сложные, красивые, вдохновенные. Некоторые работы Катя привезла из Центра выявления и поддержки одарённых детей «Интеллект» в Лисьем Носу, где она училась этим летом. Сейчас юная художница учится в девятом классе общеобразовательной школы. В будущем планирует заниматься дизайном или рекламой.

- Художественная школа — это место, где я могу заниматься любимым делом, - говорит Ксения Зигуля. - Я очень люблю рисовать. Люблю сочинять сюжеты, придумывать своих персонажей и их истории. Мне нравится делать мультики, пробую это с помощью компьютерных программ. И все же думаю, что компьютерная графика не может заменить живой рисунок — это просто разные вещи. Работу над мультиком начинаю с рисунка, который потом обрабатываю в программе. Я еще в поиске, но после школы хотела бы заниматься анимацией: собираюсь стать либо компьютерным художником, либо художником-аниматором.

Марьям Гусейнова любит рисовать людей. У нее интересная графика — обычные, казалось бы, наброски, в которых очень лаконично и коротко выражено главное, что она увидела в изображенных ею людях. О себе она говорит тоже очень конкретно и по делу: «Я очень социальный человек. У меня очень большая потребность в общении. Не могу без общества».

Занятия в художественной школе для Марьям — больше, чем общение в коллективе или изучение художественных техник.

- Это семья, в которой все друг друга поддерживают, - говорит она. – Это люди, которые тебе интересны, чьи работы для тебя что-то значат. У них можно поучиться, ты берешь с них пример, берешь у них что-то хорошее и сам делаешься лучше. Это уж совершенно другой уровень общения, на котором ты и мыслишь иначе. Скорее всего, моя будущая профессия не будет связана с изобразительным творчеством. Но думаю, что оно навсегда останется моим хобби, которое я буду очень любить. Буду развиваться в нем, несмотря ни на что...

- В основе нашей программы дополнительного образования — общеэстетическое развитие, - напоминает Анатолий Федорович. - Именно от этого мы и отталкиваемся. Конечно, не все дети станут художниками, это ведь, помимо образования, еще и дар божий. Но кем бы они ни стали, у них навсегда сохранится творческий взгляд и на жизнь, и на профессию. Это должны быть всесторонне развитые, интересные люди, наделённые такими важными качествами, как доброта, человечность, духовность.

Юлия Лысанюк