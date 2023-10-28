«Серая» зарплата — путь в никуда

Согласно опросу службы исследований HeadHunter, в 2022 году 71% россиян получали полностью официальную зарплату по трудовому договору. Еще 19% работников получали «серую» зарплату (частично официальную). У оставшихся 10% вся зарплата была «чёрной» (полностью неофициальной).

Зарплата разных цветов

О том, что представляет собой «серая» зарплата, знают практически все. И всё же напомним, что так называют вид вознаграждения за труд, которое состоит из двух частей - официальной («белой») и неофициальной («чёрной»). Оформление на работу «по серому» происходит по соответствующей схеме: с сотрудником могут заключить договор, в котором указывается не вся зарплата. В итоге часть денег работник забирает по официальной ведомости (обычно эта сумма немногим превышает МРОТ), а часть ему выдают напрямую, наличными «в конверте».

Обычно в таких случаях на предприятии ведется так называемая двойная бухгалтерия, а в отчетах заявлены неполные суммы выплат. Казалось бы, для работодателя в такой схеме — прямая выгода: он экономит, отчисляя в налоговую процент только от «белой» части зарплаты. На самом деле он идёт на сознательный риск, ведь речь идет о прямом нарушении законодательства и вероятной ответственности. Рано или поздно эти нарушения будут выявлены инспекцией ИФНС, за чем последуют соответствующие санкции.

Однозначно страдает от «серых» схем работник, которому грозит целый комплекс проблем. Если вам предлагают зарплату «в конверте», правильнее всего будет отказаться от такой работы.

Работа «по белому» – это гарантии

Спокойствие и гарантия оплаты труда

Без договора работодатель не связан никакими отношениями с работником, а значит, и ответственности никакой перед ним не несет. Естественно, ни о каком спокойствии не может идти речь, если никто вам не гарантирует, что вы получите свою зарплату в полном объёме и в оговоренные устно сроки. Сотрудника, получающего «серую» или «черную» зарплату, могут просто уволить в любой момент, не заплатив деньги даже за уже выполненную работу.

Пенсия и другие социальные гарантии

Официальная работа с «белой» зарплатой по закону предполагает социальные гарантии для работников, ведь работодатель добросовестно выплачивает все налоги. Любой работающий человек может рассчитывать на пенсию, начисляемую в соответствии с нормами законодательства. Также ему гарантированы действие полиса ОМС, полностью оплачиваемые больничные и пособия по уходу за ребенком.

Поскольку при «серой» или «черной» зарплате неофициальная часть дохода нигде не учитывается, не производятся и официальные отчисления в страховые и пенсионные фонды. Не увеличивается и трудовой стаж, что тоже отразится на размере пенсии.

Оплачиваемый отпуск

Каждый официально трудоустроенный человек имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, в противном случае работодателю грозит штраф. Работая по «серой» или «черной» схеме, сотрудник такого права не имеет. Нет трудового договора — нет и ответственности. Можно, конечно, попробовать договориться с начальством «по-человечески», на словах, но это срабатывает далеко не всегда. И даже если вас отпустят, то исключительно за свой счет, без отпускных, и даже Трудовой кодекс не сможет вас защитить.

Кредит в банке

«Серая» или «черная» зарплата могут стать препятствием для получения кредита, особенно крупного (если вам понадобилось приобрести недвижимость или автомобиль). Для подтверждения уровня доходов заемщика банки требуют официальную справку от работодателя со всеми необходимыми подписями и печатями. Без нее доказать реальные доходы будет очень сложно, и велика вероятность, что в кредите откажут.

Как защитить свои права

Если ваши права были нарушены при неофициальном оформлении, их можно попробовать отстоять в суде. Но это будет очень непросто. Нужно понимать, что согласно статье 56 ГПК РФ, каждая сторона трудового спора должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается в качестве оснований своих требований и возражений.

Кто должен нести ответственность за нарушения?

Важно знать, что, начиная с 2020 года, работник не несёт ответственности за то, что согласился на неофициальный доход. Если ФНС зафиксирует уклонение от уплаты налогов в полном объёме, отвечать за это будет работодатель.

Ещё один аргумент в вашу пользу: отсутствие трудового договора — это нарушение работодателя, а не работника. По закону, работодатель должен заключить трудовой договор с сотрудником в течение трех дней после того, как тот приступил к исполнению своих обязанностей. Если этого не произошло, и этот факт вскроется, компанию ждет штраф.

Как доказать сотрудничество с компанией?

Сначала вам придется доказать, что вы работали в этой компании на протяжении конкретного периода времени в определённой должности и зарабатывали столько-то денег в месяц.

Стоит помнить, что при отсутствии письменного договора существует устный договор с работодателем. Он тоже имеет силу, но требует отдельного доказывания. Поскольку речь идет о неофициальной части дохода, можно попробовать использовать следующие доказательства:

• Распечатка вакансии с описанием условий труда в компании, на которую вы откликались; возможная переписка с нанимателем на этом же сайте.

• Деловая переписка, включая письменное общение с руководителем, которая может идентифицировать стороны (электронная и корпоративная почта, мессенджеры).

• Записи во внутренних документах и регламентах компании; материалы проверок (если проводились).

• Журнал звонков, телефонные и диктофонные записи разговоров об оплате труда.

• Показания свидетелей: коллег и контрагентов, которые могут подтвердить факт сотрудничества с работодателем.

Но даже если вам удастся собрать комплекс такого рода доказательств, не факт, что суд примет вашу сторону: это будет зависеть от обстоятельств и степени достоверности собранных данных.

Как доказать реальную сумму, которую вы получали?

Ещё сложнее будет доказать размер обещанной зарплаты, ведь документально это нигде не было зафиксировано. Считайте, что вам очень повезло, если деньги переводились на вашу банковскую карту: тогда вам помогут выписки из банка или история транзакций по карте. Разумеется, доказать факт зарплаты, если деньги вам выдавали «в конверте», будет почти невозможно.

Еще одним аргументом в вашу пользу может быть указание средней зарплаты на аналогичных должностях: примерно на такую сумму вы могли согласиться без официального оформления.

Что произойдет в случае выигрыша в суде?

Если суд все-таки принял вашу сторону, и работодатель признал факт наличия трудовых отношений с вами, можно попробовать пойти дальше. Требуйте, чтобы он заключил с вами договор «задним числом», внес соответствующую запись в трудовую книжку, выплатил всю положенную зарплату за отработанный вами период, заплатил все страховые и пенсионные взносы, а также компенсировал все судебные расходы и моральный вред. То есть, если все пойдет благоприятно для вас, вы сможете полностью восстановить всю формальную процедуру оформления трудовых отношений.

Можно ли договориться без суда?

Любой судебный процесс — это трата сил, времени и денег. Не каждый готов на такой подвиг. Иногда сотруднику, работающему «по-серому», удается договориться с начальством «полюбовно», без лишних эксцессов. В таких случаях работодателя склоняет к уступкам уже сама решимость сотрудника начать судебное разбирательство или пожаловаться в трудовую инспекцию. Это часто помогает решить по крайней мере вопрос возвращения недополученных работником денег. Вам могут пойти навстречу, чтобы избежать изнурительной судебной тяжбы или удара по репутации компании.

Как видим, согласие работать «по серому» несет в себе массу неприятных последствий. Рекомендации специалистов в таких случаях просты: не соглашайтесь на неофициальную работу, требуйте заключения трудового договора. Внимательно читайте все документы, которые связывают вас с работодателем: в них должно быть указано все, что гарантирует вам работу «по белому» — зарплата, должностные обязанности, условия работы.

Юлия Лысанюк