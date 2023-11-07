Роскачество: нужные товары лучше покупать до Черной пятницы, а не во время распродаж

Еще за время ноябрьских распродаж 2022 года аналитики фиксировали общую тенденцию к снижению количества и уровня скидок. Так, 23% компаний не снизили цены в дни традиционных распродаж, а чуть более 9% и вовсе сократили число промокодов и общий размер скидок (по данным Calltouch).

Это объясняется тем, что малый и средний бизнес не может позволить себе большой объем скидок, работая в сложных условиях. Кроме того, на ряд категорий вообще не может быть скидок в 50-90% от начальной цены, то есть как раз тех завлекательных цифр, которыми заманивают продавцы. Сюда относятся брендовые товары, не имеющие привязки к сезонности, ювелирные изделия, стройматериалы, крупная бытовая техника. Не стоит ожидать увеличения объема скидок и в этом году.

Ольга Вяльшина, руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества:

Поэтому если вам действительно нужен какой-то товар, который вы давно планировали купить, лучше купить его уже сейчас. За месяц, остающийся до Черной пятницы, цены могут еще вырасти из-за инфляции и роста издержек у бизнеса, а в условиях сжимающейся прибыли продавец не будет готов предоставить скидки в сезон распродаж.

Если все же вы хотите дождаться Черной пятницы и надеетесь на большие скидки, начать отслеживать цены нужно уже сейчас.

Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества:

Контролировать изменение цены определенного товара можно с помощью специальных расширений для браузера или торговых агрегаторов. Но лучше делать скриншоты или даже записывать цены, поскольку в период распродаж агрегаторы сознательно могут отключать функции мониторинга цены.

Это поможет определить, действительно ли онлайн-магазин предоставляет скидку, или же цена товара до распродажи была искусственно завышена, а затем снижена. Причем совсем не факт, что скидочная цена будет меньше или равной обычно цене. Она может быть и больше регулярной цены, ведь продавец надеется на то, что большинство покупателей не отслеживает динамику цен, а обращает внимание только на плашку «скидка».

Мониторинг прошлых лет по ряду товарных категорий и онлайн-услуг показал, что ряд продавцов действительно завышает цену в сезон распродаж. На месте зачеркнутой цены можно увидеть такую, по какой товар никогда не продавался, что раздувает искусственно размер скидки.

Если на момент распродажи цена выбранного товара действительно ниже той, которую вы зафиксировали месяцем ранее, тогда действительно покупку можно осуществить. Желательно предварительно проверить стоимость такого же товара в других магазинах. Ведь нередки случаи, когда аналогичный товар без скидки продавался дешевле у другого продавца.





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