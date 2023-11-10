Курс – на ФинЗОЖ

Всероссийские осенние недели финансовой грамотности направлены на повышение уровня знаний о кредитовании, сбережениях, инвестициях, а также о финансовой безопасности и грамотном планировании бюджета.

Фестиваль проходит в онлайн-формате на портале моифинансы.рф, в сообществе «Мои финансы» во ВКонтакте и Telegram-канале «ФинЗОЖ-эксперт» и включает в себя лекции, тестирования, полезные видеоролики, практические советы от популярных финансовых экспертов и блогеров, познавательные ребусы, конкурсы и полезные чек-листы.