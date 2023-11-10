Курс – на ФинЗОЖ
Жители Ленинградской области могут принять участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для взрослых и детей, которая продлится до 30 ноября, и узнать, как накопить на свою цель, куда инвестировать и как нескучно экономить.
Рубрики: ПРОфинансы
Всероссийские осенние недели финансовой грамотности направлены на повышение уровня знаний о кредитовании, сбережениях, инвестициях, а также о финансовой безопасности и грамотном планировании бюджета.
Фестиваль проходит в онлайн-формате на портале моифинансы.рф, в сообществе «Мои финансы» во ВКонтакте и Telegram-канале «ФинЗОЖ-эксперт» и включает в себя лекции, тестирования, полезные видеоролики, практические советы от популярных финансовых экспертов и блогеров, познавательные ребусы, конкурсы и полезные чек-листы.
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