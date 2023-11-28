Положительные стороны кредитки

Льготный период

Возможность беспроцентно пользоваться деньгами - самый весомый плюс кредитной карты. У всех кредитных карт установлен беспроцентный период, срок, в течение которого можно пользоваться деньгами банка бесплатно. В среднем он составляет 50-60 дней. Только по истечении этого срока, если заемщик не внесет средства на счет, за деньги придётся платить проценты. Здесь важно обратить внимание на то, что проценты по кредитным картам в среднем выше процентов по обычным потребительским кредитам. Разница может достигать от 5 до 15 процентных пунктов. Так что если погасить долг после окончания льготного периода, возможны большие переплаты по процентам. Но зато, если погашать задолженность вовремя, использовать кредитный лимит можно многократно – до срока окончания действия самой карты. Это также важное отличие кредитной карты от потребительского кредита, деньги которого можно использовать лишь один раз. И после возврата необходимо пройти процедуру оформления займа снова. При таких условиях держатель кредитки экономит время на рассмотрение кредитных заявок и может получить средства в короткий срок. Кредитные карты банки выдают охотнее, чем потребительский кредит.

Резервный кошелек

Кредитная карта – удобный инструмент, чтобы получить деньги, когда не дотянул до зарплаты или появились экстренные расходы. С помощью кредитной карты можно оплачивать любые покупки и услуги. При этом нет необходимости отчитываться перед банком о целях использования займа. Кроме того, кредитка удобнее других платежных инструментов в случаях, когда необходима временная заморозка средств на карте, например, при бронировании гостиниц, аренде автомобилей. Тогда лучше оформить платеж кредитной картой, чтобы не лишать себя возможностью распоряжаться собственными деньгами на дебетовой карте и не отдавать наличные.

Можно заработать

Сейчас все банки предлагают поощрения за пользования их банковскими картами. Эти поощрения можно разделить на три вида:

· кэшбек – возврат части наличных средств, потраченных на товары или услуги;

· бонусы, которыми потом можно оплачивать покупки;

· скидки, которые можно получить от компаний – партнеров банка. Часто скидки могут достигать 30%;

· начисление процента на остаток;

· проценты на остаток – некоторые банки предлагают такую опцию, если карта доходная, и на ней хранятся личные средства клиента. Однако нужно учитывать, что при наличии задолженности любое пополнение кредитки пойдет в счет оплаты долга.

Улучшить кредитную историю

Некоторые банки предлагают специальные программы повышения кредитного рейтинга. Как правило, суть программы заключается в выдаче кредитной карты с небольшими кредитными лимитами. После определенного периода банк будет готов предоставить и обычный кредит. Здесь важно обратить внимание на то, что подобные программы позволяют взять взаймы именно в этом банке. Совершенно необязательно, что после успешного завершения программы восстановления кредитного рейтинга на это обратят внимание какие-либо иные банки, кроме инициатора программы.

Чтобы достоинства не стали недостатками

Многие заемщики оформляют сразу несколько кредитных карт – для разных целей и чтобы получить максимальную выгоду от их использования. Это тем более заманчиво, когда банки активно рекламируют свои карточные продукты и постоянно присылают заманчивые уведомления об одобрении кредитных лимитов по картам. Но прежде, чем оформить кредитку – одну или несколько - сравните предложения нескольких банков по тем параметрам, которые наиболее значимы именно для вас.

Это могут быть:

· размер кредитного лимита;

· стоимость выпуска и обслуживания;

· срок льготного периода;

· размер минимального платежа в льготный период кредитования;

· процентная ставка вне льготного периода;

· наличие кэшбека и программ лояльности по которым клиентам начисляются бонусы и скидки;

Итоговый набор критериев у каждого заемщика будет свой в зависимости от личных потребностей.

При подборе кредитной карты в первую очередь изучите предложения банка, где вы уже получаете заработную плату. Либо подавайте заявку в тот банк, с которым вы уже сотрудничали раньше: оформляли вклад, брали кредит и тд. Чем выше будет ваша благонадежность для банка, тем больше размер кредитного лимита по карте банк вам одобрит. При этом стоит обратить внимание, что часто благонадежным заемщикам банки увеличивают лимиты. И тогда клиент может столкнуться с ситуацией, когда ему при оформлении карты было доступно, например, 100 тыс. рублей, потом лимит был увеличен до 150 тыс. рублей, а клиент не обратил на это внимание, израсходовал все деньги, а потом обнаружил, что сумма долга в полтора-два раза выше, чем балы в первоначальных условиях. Погасить долг оказывается сложнее. Чтобы избежать такой ситуации, своевременно отслеживайте уведомления банка или откажитесь сразу от предложения об увеличении кредитного лимита.

Помните, что все преимущества кредитных карт могут одновременно стать и недостатками, если вы не умеете грамотно распоряжаться деньгами.