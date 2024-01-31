Оплата коммунальных услуг через мобильный банк

Используя «пластик» (безналичную оплату), мы нередко рассчитываем на определенные привилегии (банковские программы лояльности) в виде кэшбека, баллов, миль или скидок. И зачастую именно наличие кэшбека побуждает оформить банковскую карты в определенном банке. Оплата жилищно-коммунальных услуг крайне редко попадает в перечень операций с кэшбеком. Это происходит прежде всего потому, что услуги ЖКХ не включают в себя комиссию банка - банк ничего не получает и, соответственно, возвращать клиенту ему нечего. Каждый платеж распознается по специальному коду продавца (MCC-merchant category code, этот код можно увидеть в истории операций в банковском приложении). У услуг ЖКХ это МСС 4900 и в редких случаях кэшбек начислят, только если это включено в программу лояльности банка. Нужно понимать, что все клиентские привилегии – маркетинг для привлечения новых клиентов и удержания имеющихся. Если сегодня кэшбек по оплате ЖКХ есть – это не гарантия того, что так будет всегда, поскольку банк вправе изменять условия программ лояльности в одностороннем порядке (за крайне редким исключением).

Если кэшбек начисляют далеко не все, то совершить оплату ЖКХ без комиссии в ряде банков можно. Хотя брать комиссию за приём и перевод денежных средств в счёт оплаты услуг ЖКХ банки вправе (а также расчётные центры, почтовые отделения и иные платежные агенты). Еще три года назад депутаты государственной думы предлагали к рассмотрению законопроект об отмене комиссионного вознаграждения при оплате услуг ЖКХ хотя бы получателям пенсий, но после второго чтения рассмотрение данной законодательной инициативы было отложено.

В настоящее время комиссия за оплату ЖКХ составляет от 0 до 2% (в среднем - 1%) в зависимости от способа оплаты. Несмотря на то, что кредитные организации вправе самостоятельно устанавливать тарифы комиссионного вознаграждения по операциям, конкуренция в банковской отрасли избавляет от крайне «грабительских» комиссий, поскольку потребитель вправе выбрать наиболее выгодный для себя вариант для оплаты. Нужно знать, что законодательство обязывает поставщика услуг ЖКХ обеспечивать потребителя хотя бы одним способом оплаты услуг без комиссии и эта информация должна быть размещена в публичном доступе (например, на сайте управляющей компании).

Однако комиссии можно избежать, если оплачивать «коммуналку» через СБП-с мая этого года этот способ оплаты не требует дополнительных расходов плательщика. Но нужно помнить, что при переводе через СБП МСС-код платежу не присваивается, а значит кэшбека (если он предусмотрен) не будет. Поэтому нужно учитывать размер банковской комиссии и величину кэшбека (если кэшбек больше, то услуги ЖКХ в итоге будут чуть дешевле).

Автоплатеж - популярная услуга банковских приложений, которая позволяет вовремя платить коммунальщикам (не накапливать пени). Услугу можно подключить в интернет-банке и в мобильной версии банковского приложения. Оплата по автоплатежу бывает двух видов: в виде фиксированной суммы (в установленный для автоплатежа день) или в размере суммы по счету (когда появляется новый счет), выставленному поставщиком услуг. С помощью этой услуги можно осуществлять оплату в автоматическом режиме. В случае оплаты услуг ЖКХ она навряд ли целесообразна. Если платежи по кредиту удобно «не забыть» с помощью такой услуги (ввиду фиксированности размера платежей и неизменности условий кредитного договора), то счет на «коммуналку» перед оплатой не лишним будет изучить на предмет обоснованности тарифов, технических ошибок, правильности отражения показаний счетчиков и наличия навязанных или неоказанных услуг. Уже случалось, что лишняя цифра в показаниях счетчика отражалась в квитанции в виде колоссальной стоимости якобы потребленных услуг.

Коммунальные «войны» нередко влекут за собой смену управляющей компании или ТСЖ и есть риск отправить оплату старому поставщику, а у нового образуется задолженность.

При автоплатеже без определения фиксированной суммы оплаты «лишний ноль» в квитанции обнулит счет и придется разбираться с коммунальщиками не только по вопросу правильности расчета стоимости услуг, но и по возврату излишне списанных со счета средств. Ряд банков (при выборе автоплатежа в фиксированной сумме) в случае, если счет выше установленной плательщиком границы, запрашивают подтверждение перевода (по СМС или Push-уведомлению). При подключении услуги необходимо правильно выбрать из списка своего поставщика (проверить не только название, ИНН поставщика, но и реквизиты счета).