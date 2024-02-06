Как правильно пользоваться кредитными картами: 5 правил

1. Внимательно читайте договор

Кредитная карта — это тоже вид кредита, поэтому договор при ее оформлении нужно читать не менее внимательно. Именно в договоре прописаны все условия, сроки и штрафы. В договоре может быть множество «подводных камней», которые могут разочаровать клиента, доверившегося рекламе. Помните главное правило: всегда читайте мелкий шрифт.

2. Вносите регулярные платежи

Самый банальный, но самый главный совет для держателей кредитных карт. Многие часто забывают вносить минимальные платежи, из-за чего банк начисляет им большие штрафы. Запомните, сколько дней у вас длится беспроцентный период и поставьте себе напоминание в телефоне за день до его окончания. Если вы успеете погасить весь долг в течение «льготного периода», то никакого процента банк взимать не будет. Если же нет возможности выплатить весь долг, то до истечения «льготного периода» внесите хотя бы обязательный платеж. Это поможет избежать штрафных санкций.

3. Не используйте более 30% кредита

Если вы будете тратить более 30% доступного вам лимита по кредитной карте, вы попадете в список «неудобных клиентов» банка. Из-за этого вам могут отказать в будущем в получении более крупного кредита или новой кредитной карты. Кроме того, чем выше у вас долг по кредитной карте, тем труднее его закрывать. Если вы не успеете его погасить до конца льготного периода, вам придется выплачивать огромные проценты.

4. Используйте карту только при необходимости

Кредитная карта — это не бесплатные деньги. Не стоит привыкать ею пользоваться для ежедневных покупок. Используйте заемные деньги только когда вы не можете заплатить за нужную вещь другими способами. Отсюда следует и другой важный совет: не покупайте в кредит то, без чего вы сможете обойтись. Если вы хотите сделать крупную покупку, дайте себе время подумать. Это время зависит от размера покупки — чем она больше, тем дольше нужно размышлять. Такой лайфхак поможет вам не только избежать импульсивных покупок и роста долга по кредитной карте, но и выработать более дисциплинированный подход к управлению финансами.

5. Договаривайтесь с банком

Если все-таки сложилась такая ситуация, когда льготный период подходит к концу, а у вас нет денег даже на минимальный платеж, не прячьтесь от банка. Обратитесь в поддержку и объясните свою ситуацию. В большинстве случаев банки сами заинтересованы в том, чтобы вы погасили свой кредит. Постарайтесь договориться на кредитные каникулы или реструктуризацию. Когда это сделаете, бросайте все свои силы на погашение долга: начинайте экономить, найдите подработку или на крайний случай займите у друзей. Чем быстрее будет погашен кредит, тем меньше последствий вас ожидает.

Соблюдение этих правил позволит вам грамотно распоряжаться заемными деньгами и избежать просрочек и штрафов. Однако стоит отметить, что для достижения финансовой независимости, необходимо избегать любых потребительских кредитов. Кредиты и кредитные карты расслабляют и позволяют не думать о том, как улучшить свое финансовое положение. Чем быстрее вы избавитесь от них и начнете формировать собственный капитал, тем лучше для вас.