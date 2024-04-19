Семья Керн: Гатчина, Пушкин и море

«Нас познакомил Пушкин»

Ответ на очевидный вопрос был дружным: «Отлично!». Естественно, Андрея Керн особенно примечали учителя литературы. И именно по его инициативе три дочки носят имена на букву «А» – Александра, Анна и Агата.

Андрей Александрович и Елена Николаевна – жители Гатчины, познакомились во время учебы в Пушкине. Шел 1994-й год. Андрей был курсантом Высшего военно-морского инженерного училища им. Ленина. Елена - студенткой Ленинградского областного педагогического института, училась на преподавателя информатики и математики. Встретились случайно во время игры КВН, куда независимо друг от друга их пригласили общие знакомые. Елена сразу запала ему в душу.

Практически четыре года до женитьбы длился процесс ухаживания, изучения и понимания друг друга. Андрей события не форсировал. Ближе к выпуску стали определяться, как жить дальше. По распределению Андрей должен был пойти на Северный флот, в Мурманскую область. Край это суровый, не каждая женщина выдержит. Был вариант отложить решение на год и проверить свои чувства. Но перед отъездом предложили Каспийскую флотилию и Астрахань. Это же другое дело - арбузы, черная икра! Решили: женимся и едем вместе!

Елена призналась: будучи по натуре консерватором, она с трудом меняла свою жизнь. После института она уже преподавала в Гатчинской школе № 2. Только все начало складываться, а тут нужно уезжать. Но решение мужа поддержала и через полгода приехала к нему в Астрахань.

Семья и море

Что же их связало? Возможно, именно море. Папа Елены - Николай Андреевич Сигонен, моряк торгового флота. Его альбом с фотографиями из разных стран - предмет гордости. Николай Андреевич повидал весь мир.

- С мамой они познакомились на свадьбе у друзей и практически сразу решили пожениться, - рассказывает Елена Николаевна. - Через год родилась я, и папе пришлось сойти на берег. Он устроился на завод «Буревестник», получил второе образование. Но море его не отпускало. Андрей, как и папа, с детства бредил морем. Наверное, это повлияло на то, что я вышла за него замуж.

А вот семья Андрея Керн к морю не имела никакого отношения. Родители познакомились в Саратове. Когда Андрею исполнилось шесть лет, переехали в Гатчину, откуда родом была мама. Отец работал слесарем-инструментальщиком на заводе «Буревестник», мама – там же инженером-технологом. В 1990-е, когда на заводе платили совсем мало, место работы пришлось поменять.

Бабушка настойчиво советовала Андрею идти в ПТУ и на завод. В ее понимании только это гарантировало внуку стабильный доход. Учителя же рекомендовали идти в 10-й класс. Андрей колебался. Подал документы в профессиональный лицей №33, но все же вернулся в школу.

- Планировал поступить в морскую академию им. Макарова, но какое-то шестое чувство подсказало, что это не совсем то, что я хочу, - вспоминает Андрей Александрович. - В военно-морское училище в Пушкине поступил с первого раза. Сейчас смешно вспоминать, как я выбирал факультет по стендам, на которых были красочно изображены представители тех профессий, которым предстояло учиться. Механики и электрики меня не впечатлили. И тут вижу, корабли нарисованы, а над ними атомы и надпись: «Химический факультет», специальность – «радиационная, химическая и биологическая защита». И это меня зацепило… Признаюсь, был период, хотел бросить, но не ушел. И с этого момента начал складываться осознанный путь в профессию.

Астрахань — Махачкала

Служба в Астрахани началась в разгар кризиса в стране. После сложной «многоходовки» семья Керн поселилась в общежитии. Но молодому педагогу даже с питерским дипломом было не устроиться работу. С работой вообще было сложно. В ожидании мужа Елена целый день сидела в общежитии и читала книги.

- Когда Андрей возвращался со службы, мы ходили гулять, посещали местный драматический театр - и появлялось ощущение жизни. Только сейчас, спустя много лет, несмотря на трудности и некомфортный для меня климат, это время вспоминается с теплотой, - признается Елена Николаевна.

Еще через год Андрей решил поставить новую цель: поступать в Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. И тут ему предложили самостоятельную должность в Махачкале – флагманский специалист радиационной, химической и биологической защиты. Это был 1999 год, Чеченская кампания. Родственники напугались, и Лена вернулась домой. Андрей поехал в командировку один.

Снова пришло время принимать решение, как жить дальше. Должность интересная, перспективная, но оба еще молодые, а жить через полстраны – нереально. И Лена поехала в Махачкалу. Там жене офицера тоже не удалось устроиться на работу. В этом регионе своя специфика: преподает в основном местное население. Поэтому Елена Николаевна хозяйничала дома и читала классическую литературу.

- Очень благодарна этому периоду службы за то, что у нас образовался большой круг общения среди семей военных. Мы – жены офицеров сдружились и сейчас поддерживаем теплые отношения. Знаю, что в любой день приедут, примут, помогут. Такие друзья лучше иных родственников. Мне повезло встретить их на своем жизненном пути, - признается Елена Николаевна.

В 2001 году в семье Керн родилась первая дочь - Александра. Когда Сашеньке был годик, Андрей Александрович поступил в Академию. Это был еще один очень непростой период.

- Когда Андрею предложили поступить в Академию, случился теракт в Каспийске. Все знали, что наш дом – «дом моряков». Саша была маленькая, и я испугалась. Мы с дочкой уехали в Гатчину. Муж сдал вступительные экзамены, поступил, и через полгода приехал в Гатчину. Опять начались материальные трудности. Ему пришлось подрабатывать охранником. Днем – лекции, ночью - в клубе, - вспоминает Елена Николаевна.

После окончания Академии Андрей Керн поступил на службу в одну из воинских частей в Гатчине.

- Сложно было, когда писал диссертацию: работы много, задерживался, два года в отпуск не ходил. Теперь есть диплом кандидата технических наук, и я занимаюсь своим любимым делом, - говорит Андрей Александрович.

Сейчас член Гатчинского Морского собрания, капитан 2 ранга Андрей Александрович Керн проходит службу в НИИ ВМФ в Санкт-Петербурге. Елена Николаевна работает в детском саду №40 Гатчины, чьи зеленые прогулочные площадки виднеются из окна их квартиры.

На букву «А»

В 2007 году в семье Керн родилась вторая дочка – Аня, в 2016-м - Агата. Одна - блондинка, другая - брюнетка, а третья – блондинка с карими глазами. Как считает их мама, взрослея, все дочки становятся похожими на папу.

Андрей Александрович увлекается охотой и рыбалкой. Играл в баскетбол. Дочкам свои увлечения старается не навязывать. Но так получилось, что средняя – Анна активно самоутверждается именно в баскетболе. Ей нравится спортивная жизнь, общение, путешествия. Сейчас Анна - капитан школьной баскетбольной команды «Аэродром» под руководством тренеров Сергея и Юлии Юркевич. Отстаивает честь Ленинградской области в Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ». А папа строго и внимательно следит за ее успехами. В выходные дни и на большие соревнования поддержать Анну приезжает вся семья Керн. Болеют азартно – с флагами и кричалками.

Старшая дочь Александра – творческая личность, училась в художественной школе, общеобразовательную школу окончила с золотой медалью. Супертрудолюбивая и ответственная Саша хотела стать архитектором, но не сложилось. В этот трудный момент мудрым советом ее поддержали родители. Теперь она учится в Высшей школе экономики на факультете экономики и менеджмента, причем, на бюджетном отделении.

Семилетняя Агата – огонек. Любит рисовать, танцевать и поражает взрослых редким чувством юмора.

25 лет вместе

- На самом деле мы с Андреем очень разные. И на многие вещи смотрим по-разному, - замечает Елена Николаевна. - У меня тургеневское воспитание. Папа приучил к хорошим глубоким книгам. Андрей – настоящий офицер. Его мнение – единственно верное. Любит поставить меня перед фактом. То на Крайний Север собрался, то в жару. Неудивительно, что любимый фильм – «Офицеры». И я, как настоящая жена офицера, должна поступать соответственно.

В 2021 году Андрей Александрович уехал в командировку в Арктику. За арктическую экспедицию был награжден ведомственным знаком отличия. Длительные командировки – нормальное дело в служебной деятельности Андрея. На одну из таких командировок пришлась серебряная свадьба. Но он придумал, как порадовать любимую жену. Нашел возможность созвониться со старшей дочкой, и она вручила маме подарок, о котором Елена Николаевна долго мечтала. Сюрприз удался!

Любовь и дети

Рецепт супружеского долголетия семьи Керн включает несколько ингредиентов: постоянный поиск компромиссов, терпение, любовь и главное - дети.

- Я все стараюсь планировать заранее и на дальнюю перспективу, - поделился глава семейства. - Еще в 11-м классе построил жизненную программу: поступлю в военно-морское училище, на пятом курсе женюсь, и у меня будет трое детей – два мальчика и одна девочка. В итоге девочек – три, в остальном все выполнил. В свое время хороший посыл мне дал командир: дослужиться до пенсии, получить квартиру, воинское звание – капитана 1 ранга и государственную награду. Задача интересная. Я дополнительно окончил Военно-морскую академию, написал и защитил кандидатскую диссертацию. Осталось дело за малым. У меня есть все, чтобы и этого добиться. Но главное, безусловно, семья - дети, которых нужно поставить на ноги, и родители, которым нужно помогать. Это сейчас самое важное!

Татьяна Можаева