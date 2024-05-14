Что такое налог на профессиональный доход

Представим ситуацию: вы работаете на дому, например, парикмахером. В год ваш доход составляет 750 тысяч рублей. Если вы не оформлены как самозанятый, то вам необходимо со всех доходов платить 13% НДФЛ. В год это выходит 97500 рублей. То есть 1,5 месячной зарплаты вам нужно заплатить в бюджет, чтобы не иметь проблем с налоговой.

Понятное дело, что большинство не будет этого делать. Во-первых, это очень большая сумма, во-вторых, нужно подавать декларацию 3-НДФЛ, что для многих граждан может показаться сложным и непонятным. В результате есть риск получить штраф от налоговой и проблемы с законом. Чтобы такие случаи минимизировать, был создан налог на профессиональный доход.

Основная идея этого налогового режима заключается в том, что при переходе на НПД вам нужно будет платить всего 4% от доходов от физических лиц и 6% от доходов от юридических лиц. При этом не требуется подавать декларации и уплачивать страховые взносы.

Кто может стать самозанятым

Вы можете перейти на режим НПД, то есть «стать самозанятым», если:

● Ваш суммарный годовой доход от трудовой деятельности не превышает 2,4 млн рублей.

● Вы самостоятельно оказываете услуги или продаете товары, созданные своими руками.

● У вас нет наемных работников, работающих по трудовому договору.

● Вы не используете другие особые налоговые режимы, такие как упрощенная система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и другие.

Режим НПД не подходит для граждан, которые:

● Имеют доход выше 2,4 млн рублей.

● Продают подакцизные товары, требующие маркировки.

● Продают готовые товары или имущественные права.

● Занимаются добычей полезных ископаемых.

● Нанимают работников, по трудовому договору.

● Ведут предпринимательскую деятельность в интересах других лиц по договору поручения.

● Применяют другие специальные налоговые режимы.

Также стоит отметить, что режим НПД имеет ряд других важных особенностей.

● Учет доходов и других операций производится через мобильное приложение «Мой Налог». Благодаря этому не требуется подавать декларации, а налоги можно оплатить прямо через приложение.

● Расчет налогов происходит автоматически. В приложении вы указываете данные о доходах, и приложение самостоятельно рассчитывает сумму налога. До 12 числа следующего месяца вам приходит уведомление о сумме налога, который необходимо уплатить до 28 числа этого же месяца.

● Важно отметить, что налоги нужно платить не со всех поступлений на вашу карту. Никакого наблюдения за поступлениями нет. Вам необходимо самостоятельно вносить в приложение только те суммы, которые были получены от профессиональной деятельности.

● Режим НПД можно совмещать с основной работой по ТК. Если у вас есть основное место работы по трудовому договору, вы все равно можете использовать режим НПД. Заработная плата от основной работы не учитывается при расчете налогов по НПД.

● Не нужно платить страховые взносы. Часть налогов с НПД будет автоматически удержана на медицинское страхование. Пенсионное страхование осуществляется по желанию.

● Чек формируется в мобильном приложении, поэтому вам не нужно покупать контрольно-кассовую технику.

Как стать самозанятым

Чтобы перейти на НПД достаточно скачать бесплатное мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем. Регистрация в приложении занимает всего несколько минут, и вам не нужно заполнять бумажные заявления или посещать налоговую инспекцию.

Резюме

Таким образом, НПД подойдет тем людям, которые работают на фрилансе или имеют подработку помимо основной работы. Этот режим также подойдет тем, кто имеет ИП, но здесь важно отказаться от других режимов налогообложения и соблюдать вышеперечисленные критерии. В целом НДП — это отличное решение для многих людей, 4 и 6% — это очень низкие ставки, которые может осилить практически каждый. В обмен на это вы полностью освобождаетесь от проблем с законом по части налогообложения и можете спать спокойно.