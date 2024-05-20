«Монетная неделя» возвращается: жители Ленинградской области вновь могут принять участие в акции

В офисах банков-участников акции можно зачислить деньги на счет, если человек обслуживается в этом банке, а в некоторых офисах еще и обменять любое количество мелочи на банкноты без комиссии. Для обмена понадобится заполнить заявление, с собой надо взять паспорт.

«Монеты – такое же законное средство платежа, как и банкноты. В них по-прежнему нуждаются организации розничной торговли и услуг. Но значительная часть монет остается на руках у граждан и не участвует в обращении. При этом срок жизни монеты в несколько раз больше, чем у банкнот. Например, купюра номиналом 100 рублей изнашивается спустя примерно год, а монеты сохраняются в хорошем состоянии на протяжении 25-30 лет. Важно, чтобы монеты возвращались в оборот. Это позволяет сократить расходы на их чеканку», – отмечает начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного главного управления Банка России Константин Демидов.

В прошлом году за время аналогичной акции жители Ленинградской области обменяли или зачислили себе на счета в банках почти 640 тыс. рублей, сдав в общей сложности более 130 тыс. монет.

Для обмена принимаются все монеты, выпущенные в России начиная с 1997 года, в том числе потемневшие, погнутые, поцарапанные. Адреса офисов банков, а также подробные условия акции в разных отделениях банков можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.

#Fingram_Lenobl