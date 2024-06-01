Долгосрочные сбережения – надёжный выбор

Возможность рассчитывать на налоговый вычет, полная прозрачность и высокая доходность – вот лишь некоторые из плюсов ПДС, о которых рассказали эксперты Минфина на семинаре в Санкт-Петербурге. А ещё это самая настоящая подушка безопасности, которая может пригодиться в непредвиденной ситуации – будь то дорогостоящее лечение или потеря кормильца.

Речь идёт о новом для нашей страны финансовом инструменте. Программа долгосрочных сбережений была запущена Правительством России с 1 января 2024 года. Её реализуют негосударственные пенсионные фонды (НПФ), инвестируя деньги в ценные бумаги. ПДС позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем при минимальных вложениях, не рискуя и не думая об уровне инфляции, трудных временах.

— Участником программы может стать человек абсолютно любого возраста. Причём договор в рамках программы можно заключать и на третьих лиц, в том числе на семью: детей, близких, супругов и так далее, — рассказал директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. — Основная цель программы — не просто защита от инфляции, но и получение дохода. Напомню, что операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды. В итоге прошлого года они показали доходность порядка 10%. Благодаря вложению средств в эффективные финансовые инструменты и обеспечивается инвестиционный доход, который защищает средства от инфляции, а также позволяет клиентам НПФ на них зарабатывать.

Программа предусматривает государственное софинансирование: на каждый вложенный рубль накоплений вносится ещё один от государства.

Таким способом вполне возможно накопить на крупную покупку или обеспечить комфортные выплаты дополнительно к пенсии. Кроме того, на ПДС распространяется система налоговых вычетов: участник программы может вернуть 13% или 15% от суммы вложений – до 400 тысяч рублей.

— Программа долгосрочных сбережений — инвестиция в будущее с гарантированной доходностью и стопроцентной защитой накопленных денег. Ведь в отличие от банков, которые страхуют вклады до 1,4 млн рублей, государственные гарантии сохранности распространяются на сумму в 2 раза больше — до 2,8 млн рублей, — добавил Алексей Яковлев.

При этом сбережения можно получить после 15 лет со дня заключения договора, по достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Досрочно снять средства можно только на дорогостоящее лечение или при потере кормильца. Каждый выбирает сам: единовременная это будет выплата или же регулярные начисления — каждый месяц до конца жизни или в течение какого-то срока.

А ещё, как отметили эксперты, можно перевести в ПДС пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования за период с 2002 по 2013 год. Это позволит увеличить сумму, которая окажется на счету по по истечении 15 лет.

— Задача государства — сберечь ваши деньги, от инфляции в том числе. На сегодняшний день все негосударственные пенсионные фонды примерно одинаково надëжны. За ними контроль жëстче, чем за банками, поэтому на данный момент никаких форс-мажорных причин возникновения проблем не предвидится, — добавил Аркадий Недбай, представитель крупного НПФ.

В семинаре-совещании также принял участие первый зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков:

— Эта программа именно для долгосрочных инвестиций, чтобы можно было эффективно и надёжно накопить денежные средства для себя, для детей и воспользоваться ими уже тогда, когда ты закончил свою трудовую деятельность. Инструмент действительно интересный. Там есть поддержка государства. Фактически, если вот буквально на пальцах посчитать, можно заработать более 30% годовых. Сейчас нигде такой доходности нет, это уникальное предложение.

Узнать больше о программе долгосрочных сбережений можно на веб-сайте pds.napf.ru.

Ксения Бондаренко