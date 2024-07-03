В посёлке Торфяное открыли новое пространство для отдыха

Новое общественное пространство – долгожданная территория, благоустройство которой выбрано жителями Новосветского сельского поселения в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Она органично вписалась в существующее пространство поселка Торфяное и стала, по сути, заключительным аккордом в формировании целого спортивного кластера. Новая спортплощадка стала объединяющим, связующим элементом между футбольными и баскетбольными полями. Теперь на них организован единый вход, оборудованный системой уличного освещения, а сама площадка предназначена как для детей, так и для взрослых, как для активного, так и для спокойного отдыха. Здесь появилась сцена – теперь есть, где проводить уличные праздники.

Церемония открытия нового общественного пространства началась с символического разрезания красной ленточки. И вот мы вместе с жителями попадаем на новую площадку. По левую и правую стороны – яркие спортивные тренажёры для занятий воркаутом, далее дорожка ведёт к детскому игровому комплексу с горками, качелями и скамейками. Летнее настроение, помимо солнечной погоды, задаёт цветовое решение пространства – чередование контрастных жёлтого и фиолетового, сочетание зелёных и голубых оттенков, а также новые зеленые насаждения.

Поддерживает праздничное расположение духа начавшаяся концертная программа, ведь «какой праздник без весёлых песен?» Аплодисментами встречают гости праздника участников студии эстрадного вокала Натальи Казарян. А маленькие жители поселка в это время активно скатываются с горок, бегают вдоль газонов с разноцветными шарами в руках и, улыбаясь, машут камере.

Жителей поселка Торфяное тепло поздравил заместитель главы администрации Новосветского поселения Сергей Меркунов:

– Те объекты, которые сегодня приняты в эксплуатацию и представлены вам для отдыха и занятий спортом, радуют глаз, и хочется, чтоб они сохранились как можно дольше. Чтобы люди как можно чаще приходили сюда и получали положительный заряд эмоций на долгие годы. Большое вам спасибо!

От администрации Гатчинского района местных жителей поздравил руководитель отдела жилищной политики Александр Кандыба:

- Торфяное сегодня активно развивается, становится комфортнее, в нем появляются новые благоустроенные места для отдыха. И мы рады, что в честь дня рождения поселка подарком для жителей стали новая детская и спортивная площадки, построенные в рамках программы «Комфортная городская среда». Желаем нашим землякам крепкого здоровья, радости и мира.

История поселка Торфяное началась в 1919 году, когда сюда приехали первые рабочие со своими семьями на добычу бурого золота - торфа, который в то время был основным энергетическим ресурсом. Рабочие жили во временных деревянных бараках, построенных посреди леса и болот. Рабочий поселок разрастался, но грянула война. Поселок Торфяное, как и весь Гатчинский район, был оккупирован фашистами. В поселке немцами устроили концлагерь. В память о жертвах концлагеря установлен памятный знак. После войны поселок начал активно развиваться, Торфопредприятие окрепло, здесь стали строить многоэтажные дома и социальные объекты. Предприятие со временем закрылось, а люди продолжают жить, преображая поселок. За всеми достижениями – труд его жителей.

В торжественной обстановке в этот день чествовали активистов поселка, старожилов и работников детского сада. Благодарственные письма администрации Новосветского поселения вручены Александре Даниловне Самсоновой, Любови Ивановне Масловой, Людмиле Леонидовне Тимофеевой, Людмиле Михайловне Ивановой, Валентине Анатольевне Кокиш-Мельник, воспитателю Анне Александровне Молчановой, кастелянше Надежде Васильевне Смехович.

В Год семьи слова признания за верность семейным ценностям принимали дружные супружеские пары: Алексеевы Сергей Владимирович и Нина Анатольевна, Федотовы Виктор Борисович и Людмила Павловна, Колосовы Иван Аркадьевич и Нина Владимировна, Сунгатуллины Артур Ренатович и Алсу Гаязовна.

Дальше заряжать позитивом жителей посёлка продолжили творческие коллективы - студия эстрадного вокала Натальи Казарян, ансамбль русской песни «Любава», шоу-группа «Иван-чай» и вокально-инструментальный ансамбль «Друзья».

Выступления получились добрые и объединяющие – под стать открывшемуся пространству. А ранее жителей поселения объединило само стремление благоустроить эту территорию: по данным рейтингового голосования, опубликованным Центром компетенций Ленобласти, 81,9% респондентов в населённом пункте проголосовали за обустройство общественной территории у футбольного поля.

Накануне праздника в поселке Торфяное побывала с рабочим визитом глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она осмотрела новое общественное пространство, оценив его многофункциональность, а также проконтролировала ход ремонтных работ в бане.

- В текущем году баня в поселке Торфяное будет отремонтирована. В прошлом году ее закрыли из-за неудовлетворительного технического состояния. С учетом того, что в населенном пункте нет централизованного горячего водоснабжения, она востребована жителями. Сейчас подрядчик перекладывает печь, меняет коммуникации, предстоит косметический ремонт. В следующем году сделаем ремонт фасада. Комфорт и благополучие жителей – наша первоочередная задача, – отметила Людмила Нещадим.

Мария Ибадова