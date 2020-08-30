Явление Покровско-Прибытковской иконы

Встречали икону местные жители Покровки, Прибытково и других близлежащих населенных пунктов. Они выстроились живым коридором от дороги до порога церкви. Она была открыта два года назад в здании бывшего магазина, но это место историческое – именно здесь стояла бревенчатая часовня, которую разобрали в 1936 или 1937 году.

Возглавил праздничное шествие благочинный Гатчинского районного и Сосновоборского благочиний протоиерей Владимир Вафин. Ему сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Оржаховский, иереи Георгий Крутиков и Сергий Морозов, диакон Дионисий Золкин.

Икона, укутанная малыми покровами, на руках священников прошествовала к храму. Благочинный протоиерей Владимир Вафин поздравил жителей с обретением святыни. После доброго напутствия он снял с иконы первый покров. Под пение тропаря Покрову Пресвятой Богородицы пришедшие на праздник развязали все оставшиеся памятные ленты.

Явление иконы продолжилось крестным ходом с чтением Евангельского отрывка о встрече Марии и Елисаветы. Клирик храма иерей Сергий Морозов рассказал об истории возникновения Покровско-Прибытковской иконы, которая задумывалась как общая святыня для объединения людей в единый приход под покровом Божией Матери.

Покровско-Прибытковская икона представляет собой северный извод иконы Покрова Пресвятой Богородицы, в который добавлены четыре события из жизни Матери Божией – это встреча Марии и Елисаветы, чудо в Кане Галилейской, Страсти Христовы и Успение Богородицы. Также Покровско-Прибытковский образ содержит изображение Царских врат ныне действующего Покровского храма, в котором эта икона и будет пребывать, и изображение фасада предыдущего храма-часовни, разобранного около 1936 года.

Помолиться перед образом Царицы Небесной можно по субботним и воскресным дням. По субботам в 16.00 перед иконой читается акафист.

По информации Гатчинской епархии

Фото: https://vk.com/gatchinaeparhia?w=wall-56242886_5151