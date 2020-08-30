Явление Покровско-Прибытковской иконы

Встречали
икону местные жители Покровки, Прибытково и других близлежащих населенных
пунктов. Они выстроились живым коридором от дороги до порога церкви. Она была
открыта два года назад в здании бывшего магазина, но это место историческое –
именно здесь стояла бревенчатая часовня, которую разобрали в 1936 или 1937
году.
Возглавил
праздничное шествие благочинный Гатчинского районного и Сосновоборского
благочиний протоиерей Владимир Вафин. Ему сослужили настоятель храма протоиерей
Сергий Оржаховский, иереи Георгий Крутиков и Сергий Морозов, диакон Дионисий
Золкин.
Икона,
укутанная малыми покровами, на руках священников прошествовала к храму.
Благочинный протоиерей Владимир Вафин поздравил жителей с обретением святыни.
После доброго напутствия он снял с иконы первый покров. Под пение тропаря
Покрову Пресвятой Богородицы пришедшие на праздник развязали все оставшиеся
памятные ленты.
Явление
иконы продолжилось крестным ходом с чтением Евангельского отрывка о встрече
Марии и Елисаветы. Клирик храма иерей Сергий Морозов рассказал об истории
возникновения Покровско-Прибытковской иконы, которая задумывалась как общая
святыня для объединения людей в единый приход под покровом Божией Матери.
Покровско-Прибытковская
икона представляет собой северный извод иконы Покрова Пресвятой Богородицы, в
который добавлены четыре события из жизни Матери Божией – это встреча Марии и
Елисаветы, чудо в Кане Галилейской, Страсти Христовы и Успение Богородицы.
Также Покровско-Прибытковский образ содержит изображение Царских врат ныне
действующего Покровского храма, в котором эта икона и будет пребывать, и
изображение фасада предыдущего храма-часовни, разобранного около 1936 года.
Помолиться
перед образом Царицы Небесной можно по субботним и воскресным дням. По субботам
в 16.00 перед иконой читается акафист.
По
информации Гатчинской епархии