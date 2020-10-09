Хочешь помочь кошке? Стерилизуй её!

Ирина занимается логистикой – формирует грузы, отправляет заказы. Она вспоминает, что бездомыши появились в ее жизни примерно десять лет назад.

- Началось все с банальных вещей – подкармливала бездомных котов и кошек во дворе. Затем лечила тех, кто в этом нуждался. Появилась жалость к судьбе брошенных животных, некоторые из них переехали ко мне домой, других удалось пристроить в добрые руки. Так и началась моя «работа» по спасению бездомышей, - рассказывает Ирина Самсонова.

Она не только ухаживала за бездомышами в своем дворе, но и следила за их численностью с помощью стерилизации. Однажды в очереди к ветеринару в ожидании операции для очередного своего подопечного Ирина познакомилась с котошефами Гатчины Еленой и Ольгой, которые также помогают беспризорным котам и кошкам. Знакомство переросло в дружбу и совместную деятельность.

- Мы постоянно на связи, помогаем друг другу, поддерживаем. Редко встретишь такое гуманное отношение к животным среди людей, которые не просто кормят и лечат беспризорных котов, но и контролируют популяцию, понимая, что стерилизация – это и есть ответственное отношение к животным, - говорит Ирина.

Ирина до сих пор помнит своего первого спасенного кота: она несла его домой на передержку после стерилизации, а он каким-то образом умудрился выскочить из переноски. Целый месяц потребовался на то, чтобы его найти. После таких приключений кот переехал к Ирине домой навсегда.

Алгоритм стерилизации кошек во дворах у зооволонтеров уже отработан. Сначала они прикармливают бездомных животных, чтобы те перестали их бояться и спокойно давались в руки. На это может уйти от одной до трех недель. Затем зооволонтеры отлавливают по одной кошке, стерилизуют, на пару дней оставляют у себя дома или ищут передержку, чтобы животное смогло прийти в себя после операции, а затем выпускают обратно на улицу или ищут новых хозяев. Так как финансовые ресурсы у зооволонтеров ограничены, чаще всего они стерилизуют именно кошек - чтобы они не могли размножаться.

Отдельной проблемой в этой работе являются сердобольные жители многоквартирных домов, преимущественно пожилого возраста, которые препятствуют работе волонтеров.

- Бабульки часто ругаются с нами и даже прячут кошек, говоря о том, что мы идем против законов природы, и кошки должны размножаться. К сожалению, они не думают о том, что котята чаще всего рождаются больными, умирают от голода зимой, а кошка в это время при наличии постоянной подкормки уже готова принести новый приплод, который никому не нужен, - говорит Ирина.

Поэтому приходится либо договариваться с защитниками природы, либо идти на хитрость и забирать кошек на стерилизацию в отсутствие их кормилиц.

По словам Ирины, в процессе работы с бездомными кошками чаще всего она сталкивается с такими заболеваниями у животных, как панлейкопения, вирусный лейкоз, кошачий СПИД, коронавирус (не имеет ничего общего с человеческим типом), стригущий лишай и многие другие.

За несколько лет Ирина с другими волонтерами стерилизовала около ста кошек в своем и соседних дворах. По ее словам, на счету у котошефов в другой части Гатчины – еще больше спасенных от ненужного размножения животных.

- Как правило, в одном дворе мы стерилизуюем от пяти до 15 кошек. Естественно, за свой счет, - сказала Ирина.

Пользуясь случаем, Ирина Самсонова выражает благодарность хозяйке частного ветеринарного кабинета на улице Рощинской врачу Марии Тукк, которая всегда делает скидки волонтерам на стерилизацию бездомных клиентов.

Безусловно, количество брошенных котов в микрорайоне Въезд города Гатчины уменьшилось, благодаря стерилизации. Но, по мнению Ирины (с ней согласны другие волонтеры), для помощи бездомным животным необходимо принять федеральную, областную или муниципальную программу по стерилизации кошек для контроля их численности.

Кроме того, программа поможет чипировать и каким-то образом метить стерилизованных кошек. Волонтеры знают «в лицо» всех своих подопечных, а вот определить, стерилизована новая во дворе кошка или нет, невозможно, так как шов после стерилизации быстро зарастает. Собакам, которых стерилизуют и вакцинируют по государственной программе, купируют часть уха, кошкам такого не делают.

- Там, где работают волонтеры, каждая кошка на счету, а их постоянное размножение остановлено. Но в центре города – на улице Соборной и прилегающих улицах - ситуация пока печальная, там бездомных и больных кошек очень много, - говорит Ирина.

- Я и другие зооволонтеры хотим привлечь внимание к проблеме бездомных кошек как можно больше жителей Гатчины, а также представителей местной администрации и правительства Ленинградской области, чтобы контролировать численность животных, - сказала Ирина Самсонова.