Не время собирать камни. Взгляд уролога

В этом году отделение урологии Гатчинской КМБ отмечает юбилей – 20 лет со дня открытия. До 2005 года урологи в стационаре арендовали койки на хирургии. Сегодня отделение занимает половину этажа в главном корпусе больницы и делит его с гинекологией. В распоряжении урологов – 25 коек, и мест катастрофически не хватает.

Что неудивительно: отделение урологии Гатчинской КМБ обслуживает пять районов области. Помимо Гатчинского округа, сюда привозят пациентов из Тосненского, Волосовского, Лужского и Кингисеппского районов, где урологии нет вообще. Итого на гатчинских урологов замкнуто, в общей сложности, полмиллиона человек. Такая нагрузка подразумевает наличие коечного фонда в три раза больше, но приходится довольствоваться тем, что есть.

Как правило, отделение заполнено на 100–110%, и нередко приходится проситься в палаты к гинекологам: женское население страдает урологическими проблемами наравне с мужским. Соотношение мужских и женских палат на отделении меняется в зависимости от спроса: иногда мужчин больше поступает, а иногда – женщин. Пациентов привозят на скорой, переводят из других районов, люди приходят по направлениям поликлиник и амбулаторий и поступают в плановом порядке: на обследование, оперативное лечение и по линии военкомата. Среди призывников – немало потенциальных пациентов врача-уролога.

Поздно пить "боржоми"

- Каждые сутки к нам поступает от девяти до пятнадцати человек, – говорит Вячеслав Белоусов. – Такое количество пациентов, конечно, связано с численностью населения, которое мы обслуживаем. Но вообще урологические болезни – это не такая редкость, как принято считать, и подвержены им и мужчины, и женщины, и молодое население, и пожилое.

- Какой же выход – как увеличить площади, чтобы не теснить гинекологов?

- Существует план реконструкции больницы, и есть надежда, что будет построен новый центральный корпус – в соответствии с современными стандартами. С приходом нового главврача в клинике происходит много положительных изменений. Планировка нашей больницы –

1970-х годов, ее возможности крайне ограничены. Сейчас другие требования к размещению людей, к уровню комфорта пребывания в больнице.

Но, конечно, новое здание появится не завтра, и пока нас отчасти спасает освоение новейших медицинских технологий, что позволяет сокращать койко-дни. Сегодня срок пребывания пациента в стационаре намного короче, чем раньше, операции менее травматичные, люди быстрее выписываются и быстрее приступают к повседневной жизни и к работе.

- Какие урологические болезни самые распространенные?

- По нашей статистике, две трети пациентов – это мочекаменная болезнь, оставшуюся треть делят между собой доброкачественные и злокачественные опухоли плюс возрастные заболевания типа аденомы предстательной железы, гнойно-воспалительные заболевания: пиелонефриты, циститы, воспаления придатков яичек, предстательной железы, простатиты.

- Злокачественные тоже оперируете?

- Да, к сожалению, к нам попадают люди в крайне запущенных стадиях – те, кто долго не обращался к врачу; с кровотечениями из-за злокачественных опухолей, с нарушениями оттока мочи по причине онкологии. Это опухоли мочевого пузыря, предстательной железы, кишечника, гинекологические опухоли, которые также могут нарушать отток мочи, пережимая мочеточники.

- Но пациенты «с камнями» – в подавляющем большинстве?

- Наблюдается совершенно определенная тенденция роста числа пациентов с мочекаменной болезнью. Я это объясняю малоподвижным образом жизни большинства населения, нарушением питания – употреблением высококалорийных продуктов, недостаточной водной нагрузкой, когда люди потребляют жидкости меньше, чем положено физиологически, и наличием сопутствующих заболеваний.

Такие болезни, как сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца способствуют росту камней в мочевыводящих путях. Это происходит, во-первых, за счет изменения обмена веществ в организме, а во-вторых, из-за принимаемых лекарств, избыток которых в организме вызывает рост конкрементов. Разные группы препаратов провоцируют камнеобразование с разной частотой. Например, всеми любимые антибиотики, витамины, некоторые биодобавки, популярный у спортсменов протеин способствуют образованию центров кристаллизации, вокруг которых формируются камни.

- Сколько надо выпивать воды в сутки, чтобы профилактировать образование камней в почках?

- В среднем, человеку с весом около 60 кг и ростом 160–170 см рекомендуется употреблять не менее полутора литров жидкости в день. Причем речь идет о простой питьевой воде. Ни соки, ни чаи не считаются. Минеральная вода – тоже, потому что это лекарство. «Ессентуки», «Пролом», «Боржоми», «Архыз» и т.п. нельзя пить литрами. Стакан-полстакана в день – полезно. А если начать выпивать бутылками, не исключено образование камней, поскольку там очень высокая минерализация. Я уже не говорю о всяких газировках с применением химии, с ароматизаторами – это вообще не вода.

- Есть ли противопоказания?

- При серьезных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, когда есть сердечная недостаточность, отеки, одышка потребление воды можно сократить.

- А при заболеваниях почек?

- При любой почечной недостаточности прием жидкости не противопоказан.

- Можно заподозрить у себя мочекаменную болезнь?

- Для многих людей дебют мочекаменной болезни – это сюрприз. Начинается такое грозное осложнение как почечная колика: люди буквально лезут на стену от боли. По шкале болевых ощущений почечная колика занимает первое место среди всех видов боли. Это сильнее, чем ожог, чем зубная боль. И чтобы в такую ситуацию не попасть, надо вовремя профилактировать: после

40 лет всем следует раз в году сдавать общий анализ мочи и делать биохимический анализ крови – проверять креатинин, мочевину, калий, мочевую кислоту. Плюс надо делать УЗИ почек и мочевого пузыря, мужчинам – проверять предстательную железу на онкомаркер – простатспецифический антиген, известный как ПСА. Всем следует помнить: ранняя диагностика решает многое.

- Если в почке обнаружен песок – что делать?

- Прежде всего, посетить уролога в поликлинике: он расскажет об особенностях диеты и о препаратах, которые позволяют этот песок безболезненно вывести. Это называется литокинетическая терапия – изгнание из организма микролитов, песка.

- А когда камни уже образовались?

- Мы проводим операции дробления камней в почечной лоханке, в мочеточнике. У нас есть отечественный литотриптер – «Файберлаз», где используется тулиевый лазер, который позволяет ферментировать камни во всех отделах: в мочевом пузыре, в мочеточнике, в лоханке, в почечных чашечках. Очень эффективный инструмент.

Но дробить камень надо в «холодный» период. На высоте почечной колики камни никто не дробит. Мы стараемся купировать почечную колику либо консервативно – за счет лекарств, либо за счет внутреннего стентирования (установки тонкой пластиковой трубочки в протоки). Реже, когда мочеточник перекрыт абсолютно, ставим наружную нефростому. И, когда воспалительный процесс утихает, можно оперировать почку и дробить камень, в том числе щадящими методами: контактной уретеролитотрипсии, перкутанной нефролитотрипсии. При осложнениях – таких, как абсцесс почки, карбункул, гнойный пиелонефрит – когда происходит, можно сказать, разрушение почти, проводится уже не лазерная, а открытая операция.

- Много делается операций по дроблению камней?

- За прошлый год было примерно 140 контактных уретеролитотрипсий, и около десяти – перкутанных нефролитотрипсий. А вообще за год на отделении проводится около 1000 разных операций, начиная от урологической операции номер один – обрезания. Очень много таких пациентов обращается при сахарном диабете, когда возникает осложнение – фимоз. Есть и те, кому обрезание крайней плоти требуется из религиозных соображений. Примерно десять операций в год проводится по удалению почки.

- Как живет человек с одной почкой?

- Функции одной почки, как правило, хватает. Когда у человека остается одна почка, она подвергается викарной гиперплазии – увеличивается в размере, чтобы компенсировать функцию потерянной почки, приспосабливается. Организм – штука тонкая, саморегулируемая и довольно сильная.

Отцовство под угрозой

- Мы занимаемся и репродуктивной сферой мужчин. Молодые пациенты, у которых есть проблемы с размножением, – не редкость. Часто бесплодие в паре по мужскому фактору вызвано такими заболеваниями, как варикоцеле, стриктура семявыносящих протоков, и тогда проводится хирургическая коррекция. Чаще такие больные поступают к нам от уролога в поликлинике. Мы проводим оперативное лечение, пос-ле которого улучшаются параметры спермограммы и появляется много молодых отцов.

В прошлом году в поликлинике работала программа «Репродуктивное здоровье»: целенаправленно осматривались молодые мужчины с целью выявления возможных проблем. Охват в нашем районе был довольно хороший.

- Как вообще обстоит дело со здоровьем мужского населения?

- Много стало мужчин со сниженными показателями спермограммы: это ослабление подвижности сперматозоидов, неправильное их морфологическое строение. Тут много факторов: это и воздействие лучевой нагрузки – ноутбуки, компьютеры, сотовые телефоны, и малоподвижный образ жизни, и стрессы, и неправильное питание, и вредные привычки. Неспроста современная норма показателей спермограммы намного снижена по сравнению с нормой 80-х годов. Если раньше считалось нормальным количество сперматозоидов в эякуляте 60 млн, сейчас эта цифра ниже в четыре раза – 15 млн. И в бесплодных парах причины этого бесплодия – 50/50 по мужскому и женскому фактору.

Сегодня принято отодвигать процесс деторождения до более позднего возраста, а каждый прожитый год накладывает свой отпечаток: клетки подвергаются воздействию. Хотя сперматогенез происходит в течение всей жизни, и теоретически мужчина в любом возрасте может стать отцом.

- Вячеслав Сергеевич, расскажите об отрицательных факторах, влияющих на состояние мочеполовой сферы?

- Главный враг – это низкие температуры. Мы своим пациентам всегда рекомендуем не переохлаждаться. Алкоголь в больших дозах однозначно не рекомендуется, особенно напитки из винограда: вино, коньяк, шампанское. Они содержат пурины и способствуют уратному камнеобразованию. При гиперплазии или аденоме простаты алкоголь вообще противопоказан: он может вызвать острую задержку мочи. Да, спиртное усиливает кровоток и работает как мочегонное, но там вступают в действие другие механизмы: происходит отек предстательной железы, мочи образуется много, она переполняет мочевой пузырь, а выйти наружу не может, поскольку аденома пережала уретру (раньше во время праздников у нас часто бывали массовые поступления пожилых пациентов с этой проблемой).

Кофе – вообще литогенный напиток: там очень много пуриновых веществ, и от него сплошь и рядом при чрезмерном употреблении образуются уратные камни.

- Чрезмерное – это сколько?

- Все индивидуально. Для кого-то и две чашки в день будет чрезмерно, но смотря еще какой крепости кофе. Не последнюю роль в этом вопросе играет наследственность, потому что мочекаменная болезнь подразумевает некоторые генетические повреждения.

С этого года мы снова внедряем круглосуточную урологическую помощь: в стационаре будет работать дежурный уролог – и ночью, и по праздникам. Мы объявили дополнительный прием врачей, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство на отделении. В месяц требуется пять дежурных врачей, помимо тех, кто работает днем, оперирует. Сейчас у нас работает молодая перспективная команда, и мы ждем пополнения!

Беседовала Екатерина Дзюба