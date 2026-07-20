"Особые ребята" рисуют в городе
На прошлой неделе «Особые ребята» Гатчины ушли в отпуск до 17 августа, чтобы отдохнуть и набраться сил. Ещё один плодотворный год жизни воспитанников «дневной группы» АНО «Особые ребята» пролетел как миг. А столько было событий, новых ярких впечатлений и эмоций!
Рубрики: Общество
«Особые ребята» - проект, направленный на поддержку детей, подростков и молодых людей с инвалидностью. Они занимаются творчеством, осваивают разные трудовые навыки, веселятся, приятно проводят время и получают новые знания в комфортной среде, где с пониманием относятся к любому ребенку.
Как прошел последний день перед отпуском, рассказывает фоторепортаж.
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