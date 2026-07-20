"Особые ребята" рисуют в городе

«Особые ребята» - проект, направленный на поддержку детей, подростков и молодых людей с инвалидностью. Они занимаются творчеством, осваивают разные трудовые навыки, веселятся, приятно проводят время и получают новые знания в комфортной среде, где с пониманием относятся к любому ребенку.

Как прошел последний день перед отпуском, рассказывает фоторепортаж.