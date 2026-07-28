Клубничная история Екатерины Николаевой
Эта история о том, как поменять уютное офисное кресло на непредсказуемую судьбу фермера.
Рубрики: Общество
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Сегодняшнюю нашу героиню зовут Екатерина Николаева и живёт она в Гатчинском округе. Ещё три года назад она работала на государственной службе, а сегодня в её распоряжении целый гектар, засаженный вкуснейшей клубникой.
Сегодня Екатерина - глава фермерского хозяйства Ягодный парк “СТАРОЕ ПОДДУБЬЕ”.
В чём секрет её успеха? Расскажем и покажем.
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