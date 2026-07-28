Клубничная история Екатерины Николаевой

"Тосненский вестник" представляет проект «Успех – дело женское».

Сегодняшнюю нашу героиню зовут Екатерина Николаева и живёт она в Гатчинском округе. Ещё три года назад она работала на государственной службе, а сегодня в её распоряжении целый гектар, засаженный вкуснейшей клубникой.

Сегодня Екатерина - глава фермерского хозяйства Ягодный парк “СТАРОЕ ПОДДУБЬЕ”.

В чём секрет её успеха? Расскажем и покажем.

При поддержке Комитета по печати Ленинградской области