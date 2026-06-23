Хозяйка хутора «Милка»
"Тосненский вестник" представляет проект «Успех – дело женское».
Рубрики: Общество
Нашу сегодняшнюю героиню зовут Мария Куск. Живёт она в посёлке Кузнечное Приозерского района. Мария - хозяйка целого хутора под названием "Милка".
Надо отметить, что Мария – отчаянный человек. В этих краях она появилась сразу после школы. Здесь она влюбилась и вышла замуж. Долгие годы работала воспитателем в детском саду, а потом кардинально поменяла свою жизнь. Она выкупила финский хутор и организовала здесь музей.
В чём секрет её успеха? Расскажем и покажем.
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