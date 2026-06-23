Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Хозяйка хутора «Милка»

"Тосненский вестник" представляет проект «Успех – дело женское».

Рубрики:  Общество

Нашу сегодняшнюю героиню зовут Мария Куск. Живёт она в посёлке Кузнечное Приозерского района. Мария - хозяйка целого хутора под названием "Милка".

Надо отметить, что Мария – отчаянный человек. В этих краях она появилась сразу после школы. Здесь она влюбилась и вышла замуж. Долгие годы работала воспитателем в детском саду, а потом кардинально поменяла свою жизнь. Она выкупила финский хутор и организовала здесь музей.

В чём секрет её успеха? Расскажем и покажем.

При поддержке Комитета по печати Ленинградской области