Хозяйка хутора «Милка»

Нашу сегодняшнюю героиню зовут Мария Куск. Живёт она в посёлке Кузнечное Приозерского района. Мария - хозяйка целого хутора под названием "Милка".



Надо отметить, что Мария – отчаянный человек. В этих краях она появилась сразу после школы. Здесь она влюбилась и вышла замуж. Долгие годы работала воспитателем в детском саду, а потом кардинально поменяла свою жизнь. Она выкупила финский хутор и организовала здесь музей.



В чём секрет её успеха? Расскажем и покажем.



При поддержке Комитета по печати Ленинградской области