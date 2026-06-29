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Мама особенного ребёнка

«Тосненский вестник» представляет проект «Успех – дело женское». Наша героиня - Оксана Савенкова - мама особенного ребёнка.

Рубрики:  Общество

А ещё она стала второй мамой для очень многих других особенных детей. Вот уже восемь лет она руководит благотворительным фондом «Мы все равны».

В чём секрет её успеха? Расскажем и покажем 

 

При поддержке Комитета по печати Ленинградской области 