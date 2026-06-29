Мама особенного ребёнка
«Тосненский вестник» представляет проект «Успех – дело женское». Наша героиня - Оксана Савенкова - мама особенного ребёнка.
Рубрики: Общество
А ещё она стала второй мамой для очень многих других особенных детей. Вот уже восемь лет она руководит благотворительным фондом «Мы все равны».
В чём секрет её успеха? Расскажем и покажем
При поддержке Комитета по печати Ленинградской области
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.