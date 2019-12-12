В области отработают 28-го за 31-е декабря

Распоряжение адресовано руководителям органов государственной власти Ленинградской области, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области, руководителям органов местного самоуправления Ленинградской области и организаций им подведомственных, а также коммерческих организаций, расположенных на территории Ленинградской области. Этим же распоряжением выходной с 28 на 31 декабря официально перенесен для работников Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области.

«Я принял решение, которое, думаю, позитивно воспримут жители Ленинградской области — ‪рекомендовать всем предприятиям и организациям региона субботу, 28 декабря, объявить рабочим днем с тем, чтобы 31 декабря сделать выходным днем и дать возможность людям лучше подготовиться к Новому году. Такое решение уже принято в отношении Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона выразил надежду, что его рекомендации о переносе выходного с 28 декабря на 31-е последуют и муниципалитеты, и все предприятия и организации области.

Фото Ольги Фирсовой