Плановые отключения воды и света

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 16 декабря с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:

г. Гатчина, ул. Рысева, д. 46, 48, 54, ФОК, баня №2, в/ч №55603.

Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети» уведомляет, что в связи с проведением неотложных плановых работ будет отключено электроснабжение:

с 16 по 18 декабря с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП

пгт. Сиверский: ул. Паркетная д. 23-51; пер. Паркетный д. 1-12;

ул. Ленина д. 16-29; ул. Свободы д. 19-44.

с 16 по 20 декабря с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП

пгт. Сиверский: пр. Республиканский д. 9А, 37-76; пер. Малый д. 37.

16 декабря с 09:00 до 12:00

Сиверское ГП

пгт. Сиверский: ул. Красная д. 47-69; ул. Толмачева д. 76-98;

пр-д. Елизаветинский д. 1-9; пр-д. Мишуткина д. 1-5.

с 16 по 20 декабря с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП

пгт. Тайцы: пер. Ушаковский д. 1-12; ул. Ушаковская д. 1-10.

17 декабря с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица: ул. Железнодорожная д. 29-39; ул. Марата д. 19-46; ул. Гастелло д. 1-9; ул. Фрунзе д. 1-29; ул. Белинского д. 13-25; ул. Елизаветинская д. 1-8; ул. Менделеева д. 1-38; ул. Белинского д. 1-14.

17 декабря с 09:00 до 13:00

г. Гатчина: ул. Красных Военлётов д. 2, 2А, 4, 6; ул. Авиатриссы Зверевой

д. 13 к. 2, 19А.

17 декабря с 10.00 до 17.00

г. Гатчина (д. Химози) ул. Ополченцев д. 2А, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Уральская д. 34, 36, 45, 47, 51, 53, 55; ул. Озёрная д. 15, 18А, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 40, 41, 2, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 42; ул. Ленинградских Ополченцев д. 38, 42, 48, 43, 43А, 43Б, 45; ул. Новая д. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85А, 87, 89, 91; ул. Ополченцев д. 28, 28А, 30/2, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 68, 79, 87, 93, 97, 99, 99А, 101, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129А, 131; 1-я Линия д. 1-6; 2-я Линия д. 1-6; 3-я Линия д. 2, 3, 4, 6, 8; 4-я Линия д. 3, 5, 7; ул. Полевая д. 2, 3, 4, 6, 8, 10; ул. Новая д. 20, 22, 23а, 24-33, 35-41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; ул. Восточная д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; ул. Крайняя д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15; ул. Восточная д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 86; пер. Восточный д. 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Матвеева д. 73, 75, 79, 81, 83; ул. Железнодорожная д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18; ул. Новая д. 14, 19, 21, 23; ул. Солнечная д. 2, 3А, 4, 5, 6, 7; ул. Уральская д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 15, 16, 19А, 22, 23, 24, 25, 26, 28-32, 35.

18 декабря с 09:00 до 17:00

пгт. Вырица: пр-кт. Ленина д. 65-77; ул. Чапаева д. 23-36; ул. Ворошилова д. 12-20; пер. Снежный д. 1-6; ул. Максима Горького д. 58Б-81; ул. Калинина д. 28-39Б, 41А-49.

18 декабря с 09:00 до 16:00

Кобринское СП

д. Кобрино: д. 108.

19 декабря с 10:00 до 13:00

г. Гатчина: ул. Генерала Кныша, д. 12 к. 2, 15, 16.

19 декабря с 13:00 до 15:00

г. Гатчина: ул. 7-й Армии (ГСК-5);

ул. Рощинская д. 1.