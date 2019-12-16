Плановые отключения в Гатчинском районе

17 декабря с 07:00 до 19.00
Пудомягское СП:
д. Кобралово д.6, 28, частный
сектор
СНТ Комсомолец
д. Покровская, ул.
Покровская, Покровская горка
17
декабря с 09:00 до 16:00
Новосветское
СП:
п.
Пустошка
17
декабря с 09:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
д.
Малые Слудицы
д.
Большие Слудицы
станция
Слудицы
д.
Порожек
д.
Савкино
д.
хаймино
д.
Введенское
д.
Борисово
д.
Клетно
17
декабря с 09:00 до 18:00
Вырицкое
ГП:
д.
Нестерково,
д.
Тарасино,
д.
Чаща,
д.
Ольховец,
д.
Кремено,
17
декабря с 10:00 до 17:00
Рождественское
СП:
д.
Ляды,
д.
Чикино,
Даймище-база,
ЛГМИ,
садоводства
«Иленка», «Рябинушка»,
17
декабря с 10:00 до 16:00
Сяськелевское
СП:
д.
Н. Низковицы,
д.
Ст. Низковицы,
д.
Переярово.
17
декабря с 10.00 до 16.00
Пудостьское
СП
п.
Пудость
д.
Покизенпурская
д.
Алапурская
д.
Ивановка
17
декабря с 11.00 до 16.00
Кобринское
СП
п.
Воскресенское
17
декабря с 11.00 до 14.00
Войсковицкое
СП
д.
Тяглино