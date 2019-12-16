Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     16 Dec 2019

17 декабря с 07:00 до 19.00

Пудомягское СП:

д. Кобралово д.6, 28, частный сектор       

СНТ Комсомолец

д. Покровская, ул. Покровская, Покровская горка      

 

 Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

 

17 декабря с 09:00 до 16:00

Новосветское СП:

п. Пустошка

 

17 декабря с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Малые Слудицы

д. Большие Слудицы

станция Слудицы

д. Порожек

д. Савкино

д. хаймино

д. Введенское

д. Борисово

д. Клетно

 

17 декабря с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Нестерково,

д. Тарасино,

д. Чаща,

д. Ольховец,

д. Кремено,

 

17 декабря с 10:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Ляды,

д. Чикино,

Даймище-база,

ЛГМИ,

садоводства «Иленка», «Рябинушка»,

 

17 декабря с 10:00 до 16:00

Сяськелевское СП:

д. Н. Низковицы,

д. Ст. Низковицы,

д. Переярово.

 

17 декабря с 10.00 до 16.00

Пудостьское СП

п. Пудость

д. Покизенпурская

д. Алапурская

д. Ивановка

 

17 декабря с 11.00 до 16.00

Кобринское СП

п. Воскресенское

 

17 декабря с 11.00 до 14.00

Войсковицкое СП

д. Тяглино

 

 

 

 

         

 

         

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