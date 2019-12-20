Магазин закрыт. Навсегда

Компания «Интерторг» закрыла магазины SPAR и «Народная 7Я семьЯ» в Петербурге и Ленинградской области. 19 декабря, стал последним днем работы магазинов.

Причиной стало финансовое положение компании и постоянные конфликты с поставщиками из-за задержки оплаты. Сообщается, что уход с рынка ТД «Интерторг» с 16-летней историей спровоцирован долгами, которые, судя по картотеке арбитражного суда, превышают 4 млрд рублей.

Полки в магазинах сети начали пустеть осенью, а накануне закрытия оставшиеся товары в супермаркетах распродавались с большой скидкой, которой успели воспользоваться многие гатчинцы.

Будем надеяться, что их место займут достойные магазины.