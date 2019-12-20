Магазин закрыт. Навсегда

Компания
«Интерторг» закрыла магазины SPAR и «Народная 7Я семьЯ» в Петербурге и
Ленинградской области. 19
декабря, стал последним днем работы магазинов.
Причиной
стало финансовое положение компании и постоянные конфликты с поставщиками из-за
задержки оплаты. Сообщается, что уход с рынка ТД «Интерторг» с 16-летней
историей спровоцирован долгами, которые, судя по картотеке арбитражного суда, превышают
4 млрд рублей.
Полки
в магазинах сети начали пустеть осенью, а накануне закрытия оставшиеся товары в
супермаркетах распродавались с большой скидкой, которой успели воспользоваться
многие гатчинцы.
Будем надеяться, что их место займут достойные
магазины.