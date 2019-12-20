Выплаты ветеранам Ленинградской области к Дню Победы

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Согласно документу, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла получат по 7 тысяч рублей. Предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 4 тысяч рублей вдовам ветеранов и 3 тысячи рублей «детям войны».

«Принято официальное решение об областной выплате ветеранам. Тем самым дан официальный старт мероприятиям, приуроченным к 75-летию Победы. Призываю всех ленинградцев уделять особое внимание участникам великих событий, заботиться о наших ветеранах, проявлять чуткость и душевное тепло. В особенности рассчитываю на нашу молодежь. Не сомневаюсь, что мы достойно проведем Год Победителей и Год Памяти и Славы, год юбилея Великой Победы», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.