Выплаты ветеранам Ленинградской области к Дню Победы

Соответствующее
постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Согласно
документу, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла
получат по 7 тысяч рублей. Предусмотрена единовременная денежная выплата в
размере 4 тысяч рублей вдовам ветеранов и 3 тысячи рублей «детям войны».
«Принято
официальное решение об областной выплате ветеранам. Тем самым дан официальный
старт мероприятиям, приуроченным к 75-летию Победы. Призываю всех ленинградцев
уделять особое внимание участникам великих событий, заботиться о наших
ветеранах, проявлять чуткость и душевное тепло. В особенности рассчитываю на
нашу молодежь. Не сомневаюсь, что мы достойно проведем Год Победителей и Год
Памяти и Славы, год юбилея Великой Победы», — заявил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.