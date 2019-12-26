Гатчинские бизнесмены отпраздновали День предпринимателя

На праздник пригласили более 500 представителей бизнес-сообщества, профильных комитетов правительства, районных администраций, общественных организаций, экспертов. Гатчинскую делегацию, в которую вошли 44 человека, возглавила начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка районной администрации Наталья Рудченко.

С приветственным словом к предпринимателям обратились заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай и президент Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александр Габитов.

- В этом году мы приступили к реализации национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Общий объем поддержки малого и среднего бизнеса составил более 800 млн рублей, он был увеличен почти на 40 % в сравнении с прошлым годом. При этом большая часть этих средств была направлена на нефинансовые меры поддержки, охватывающие большой круг предпринимателей. На 2020 год мы сохраним эти объемы, - сказал Дмитрий Ялов.

Он также отметил, что для бизнеса, в первую очередь, важен спрос. В этом году существенно увеличился объем закупок органов власти и крупного бизнеса у предпринимателей – он составил 14 млрд рублей.

Знаковым событием для бизнес-сообщества в 2019 году стало открытие регионального Центра «Мой бизнес», действующего на базе Фонда поддержки предпринимательства, где бизнес в формате «одного окна» может получить комплекс услуг, сервисов и мер поддержки. В 2019 году фондом предоставлено более 6200 услуг предпринимателям и физическим лицам, планирующим открыть собственное дело.

Впервые в этом году были выделены средства - 15 млн рублей - на компенсацию затрат предприятиям-экспортерам. Этой мерой поддержки воспользовались 16 предприятий малого бизнеса.

- Если изначально эта идея казалось нежизнеспособной, то сегодня мы видим, что эта поддержка востребована предпринимателями, и они готовы расширять границы своей деятельности, - подчеркнула Наталья Рудченко.

В ходе встречи заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Эрикссон Трейнинг Центр» Ирина Салтыкова рассказала об основных трендах цифровизации, успешных кейсах и современных инструментах, которые могут использовать предприниматели в своей работе.

Доцент кафедры связей с общественностью и социальных технологий РАНХиГС, кандидат психологических наук, адвокат Алексей Сапожников в своем выступлении отметил важную роль коммуникаций в бизнес-процессах.

Генеральный директор ООО «Территория бизнеса», руководитель оргкомитета национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех», член президиума общероссийской общественной организации «Опора России» Дарья Сунцова дала советы бизнесменам по общению с журналистами.

Выступление вице-президента по HR и корпоративному маркетингу «BIOCAD» Александры Глазковой получилось одним из самых интересных и запоминающихся для зрителей. Александра Глазкова рассказывала о том, что «лучшая инвестиция – это образование, любой опыт – это личный капитал». В этом году сотрудники компании «BIOCAD» решили направить средства, традиционно запланированные на корпоратив, на подарки тяжело больным детям, организовав проект «100 добрых дел».

Светлана Нерушай также напомнила предпринимателям о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. В том числе речь шла о программе бизнес-акселерации.

В 2019 году конкурс на проведение обучающих курсов выиграл инновационный центр Сколково. Сразу восемь гатчинских предпринимателей прошли в нем обучение.

Директор ООО «Эко-Точка» Евгений Крылов подготовил по итогам обучения проект раздельного сбора отходов.

Генеральный директор КФХ «Фазенда» Александр Лебедев разработал проект вертикальных ферм.

Директор детского центра развития «Амакидс» Елена Саковецкая также рассказала о своем детище. Ирина Копцева развила проект по организации детских садов в коттеджных поселках Гатчинского района, Наталья Балакаева представила проект по развитию детской мастерской шитья.

Ярослав Антропов, выигравший в прошлом году стартовую субсидию от Гатчинского района, рассказал о своей школе бального танца.

Глава «Аквафермы» в деревне Тяглино Антон Алексеев рассказал о желании выращивать полезную рыбу в более доступной для населения ценовой категории.

Наталья Хрусталёва представила проект «Скалодром».

На Дне предпринимателя Евгений Крылов и Александр Лебедев познакомили коллег со своими проектами и признались, что обучение в Сколково полностью перевернуло их сознание и подход к ведению бизнеса.

- Позиция правительства Ленинградской области состоит сегодня в том, чтобы сделать упор не столько на оказание финансовой поддержки предпринимателям, а на организацию масштабного учебного процесса, который включает в себя тренинги, лекции, интерактив. Все это нацелено на долгосрочную перспективу, а не на сиюминутную выгоду. Современные бизнесмены должны понимать, куда развивается их бизнес, - сказала Наталья Рудченко.

В целом, сфера предпринимательства Гатчинского района завершает текущий календарный год на хорошем уровне. Сегодня, по данным Единого реестра субъектов Малого и среднего предпринимательства, на нашей территории зарегистрировано 8606 бизнесменов. Знаковым событием в 2019 году стало открытие магазина местных фермерских товаров «Сделано в Гатчине» на улице Чехова. Магазин пользуется популярностью у местных жителей и зарекомендовал себя качественной продукцией.

В Гатчинском районе действуют муниципальные программы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Среди них – субсидии начинающим предпринимателям для возмещения затрат на организацию их деятельности. Субсидии предоставляются на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, ранее не осуществлявшим предпринимательскую деятельность в качестве ИП или учредителя коммерческой организации. Субсидия предоставляется в целях возмещения не более 80 % затрат на организацию предпринимательской деятельности. Максимальный размер субсидии составляет 700 тысяч рублей.

Комитет по управлению имуществом Гатчинского района оказывает имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Самую актуальную информацию по муниципальному имуществу можно найти на сайте www.torgi.ru.

Отдельные субсидии предусмотрены фондами поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчины (www.mspfond.ru) и Гатчинского района (www.gatchinskiy.813.ru). В фондах можно получить информационно-консультационные услуги, юридическую помощь, бухгалтерское сопровождение, пройти обучение, взять в аренду помещение в бизнес-инкубаторе, получить льготное микрокредитование.

Для безработных, которые хотят начать свое дело, предусмотрена отдельная субсидия в размере 192 тысяч рублей. Но только для тех, кто состоит на учете в Центре занятости населения. При этом начинающий предприниматель может также получить субсидию по муниципальной программе на свою бизнес-идею.

Для предпринимателей Ленинградской области работает интернет портал www.813.ru, где представлена вся актуальная информация, которая может пригодиться, как начинающим, так и опытным бизнесменам.