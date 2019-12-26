Гатчинские бизнесмены отпраздновали День предпринимателя

На праздник пригласили более 500 представителей бизнес-сообщества, профильных комитетов правительства, районных администраций, общественных организаций, экспертов. Гатчинскую делегацию, в которую вошли 44 человека, возглавила начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка районной администрации Наталья Рудченко.
С
приветственным словом к предпринимателям обратились заместитель председателя
правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов,
председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области Светлана Нерушай и президент Союза промышленников и
предпринимателей Ленинградской области Александр Габитов.
- В
этом году мы приступили к реализации национального проекта по развитию малого и
среднего предпринимательства. Общий объем поддержки малого и среднего бизнеса
составил более 800 млн рублей, он был увеличен почти на 40 % в сравнении с
прошлым годом. При этом большая часть этих средств была направлена на
нефинансовые меры поддержки, охватывающие большой круг предпринимателей. На
2020 год мы сохраним эти объемы, - сказал Дмитрий Ялов.
Он
также отметил, что для бизнеса, в первую очередь, важен спрос. В этом году
существенно увеличился объем закупок органов власти и крупного бизнеса у
предпринимателей – он составил 14 млрд рублей.
Знаковым
событием для бизнес-сообщества в 2019 году стало открытие регионального Центра
«Мой бизнес», действующего на базе Фонда поддержки предпринимательства, где
бизнес в формате «одного окна» может получить комплекс услуг, сервисов и мер поддержки.
В 2019 году фондом предоставлено более 6200 услуг предпринимателям и физическим
лицам, планирующим открыть собственное дело.
Впервые
в этом году были выделены средства - 15 млн рублей - на компенсацию затрат
предприятиям-экспортерам. Этой мерой поддержки воспользовались 16 предприятий
малого бизнеса.
-
Если изначально эта идея казалось нежизнеспособной, то сегодня мы видим, что
эта поддержка востребована предпринимателями, и они готовы расширять границы
своей деятельности, - подчеркнула Наталья Рудченко.
В
ходе встречи заместитель генерального директора автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Эрикссон Трейнинг
Центр» Ирина Салтыкова рассказала об основных трендах цифровизации, успешных
кейсах и современных инструментах, которые могут использовать предприниматели в
своей работе.
Доцент
кафедры связей с общественностью и социальных технологий РАНХиГС, кандидат
психологических наук, адвокат Алексей Сапожников в своем выступлении отметил
важную роль коммуникаций в бизнес-процессах.
Генеральный
директор ООО «Территория бизнеса», руководитель оргкомитета национальной
предпринимательской премии «Бизнес-успех», член президиума общероссийской
общественной организации «Опора России» Дарья Сунцова дала советы бизнесменам
по общению с журналистами.
Выступление
вице-президента по HR и корпоративному маркетингу «BIOCAD» Александры Глазковой
получилось одним из самых интересных и запоминающихся для зрителей. Александра
Глазкова рассказывала о том, что «лучшая инвестиция – это образование, любой
опыт – это личный капитал». В этом году сотрудники компании «BIOCAD» решили
направить средства, традиционно запланированные на корпоратив, на подарки
тяжело больным детям, организовав проект «100 добрых дел».
Светлана
Нерушай также напомнила предпринимателям о мерах поддержки, на которые они
могут рассчитывать. В том числе речь шла о программе бизнес-акселерации.
В
2019 году конкурс на проведение обучающих курсов выиграл инновационный центр
Сколково. Сразу восемь гатчинских предпринимателей прошли в нем обучение.
Директор
ООО «Эко-Точка» Евгений Крылов подготовил по итогам обучения проект раздельного
сбора отходов.
Генеральный
директор КФХ «Фазенда» Александр Лебедев разработал проект вертикальных ферм.
Директор
детского центра развития «Амакидс» Елена Саковецкая также рассказала о своем
детище. Ирина Копцева развила проект по организации детских садов в коттеджных
поселках Гатчинского района, Наталья Балакаева представила проект по развитию
детской мастерской шитья.
Ярослав
Антропов, выигравший в прошлом году стартовую субсидию от Гатчинского района,
рассказал о своей школе бального танца.
Глава
«Аквафермы» в деревне Тяглино Антон Алексеев рассказал о желании выращивать
полезную рыбу в более доступной для населения ценовой категории.
Наталья
Хрусталёва представила проект «Скалодром».
На
Дне предпринимателя Евгений Крылов и Александр Лебедев познакомили коллег со
своими проектами и признались, что обучение в Сколково полностью перевернуло их
сознание и подход к ведению бизнеса.
-
Позиция правительства Ленинградской области состоит сегодня в том, чтобы
сделать упор не столько на оказание финансовой поддержки предпринимателям, а на
организацию масштабного учебного процесса, который включает в себя тренинги,
лекции, интерактив. Все это нацелено на долгосрочную перспективу, а не на
сиюминутную выгоду. Современные бизнесмены должны понимать, куда развивается их
бизнес, - сказала Наталья Рудченко.
В
целом, сфера предпринимательства Гатчинского района завершает текущий
календарный год на хорошем уровне. Сегодня, по данным Единого реестра субъектов
Малого и среднего предпринимательства, на нашей территории зарегистрировано
8606 бизнесменов. Знаковым событием в 2019 году стало открытие магазина местных
фермерских товаров «Сделано в Гатчине» на улице Чехова. Магазин пользуется
популярностью у местных жителей и зарекомендовал себя качественной продукцией.
В
Гатчинском районе действуют муниципальные программы по поддержке малого и
среднего предпринимательства. Среди них – субсидии начинающим предпринимателям
для возмещения затрат на организацию их деятельности. Субсидии предоставляются
на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства, действующим менее
одного года, ранее не осуществлявшим предпринимательскую деятельность в
качестве ИП или учредителя коммерческой организации. Субсидия предоставляется в
целях возмещения не более 80 % затрат на организацию предпринимательской
деятельности. Максимальный размер субсидии составляет 700 тысяч рублей.
Комитет
по управлению имуществом Гатчинского района оказывает имущественную поддержку
субъектам малого и среднего предпринимательства. Самую актуальную информацию по
муниципальному имуществу можно найти на сайте www.torgi.ru.
Отдельные
субсидии предусмотрены фондами поддержки малого и среднего предпринимательства
Гатчины (www.mspfond.ru) и Гатчинского района (www.gatchinskiy.813.ru). В
фондах можно получить информационно-консультационные услуги, юридическую
помощь, бухгалтерское сопровождение, пройти обучение, взять в аренду помещение
в бизнес-инкубаторе, получить льготное микрокредитование.
Для
безработных, которые хотят начать свое дело, предусмотрена отдельная субсидия в
размере 192 тысяч рублей. Но только для тех, кто состоит на учете в Центре
занятости населения. При этом начинающий предприниматель может также получить
субсидию по муниципальной программе на свою бизнес-идею.
Для предпринимателей Ленинградской области работает интернет портал www.813.ru, где представлена вся актуальная информация, которая может пригодиться, как начинающим, так и опытным бизнесменам.