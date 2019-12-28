«Поэзия моды»

Говорят, что «поэзия нынче не в моде и сегодня почти никому не нужна». Но, кстати, показ осень-зима 2019 года от Кристиан Диор начался необычно. Первой на подиум вышла не модель, а 88-летняя итальянская художница и поэтесса Бьянка Пучарелли Менна – она прочитала отрывок из своего стихотворения! Поэзия и мода? Да, конечно – да! Именно поэтому на вечер собралось так много гостей – зал был полон!

О чем же был разговор? Обо всем – о моде, о поэзии, о жизни… Автором и ведущей этого литературно-музыкального мероприятия была Ирина Юрьевна Чистякова, которая хорошо знакома нашим читателям. Она рассказала о моде прошлого и настоящего, но особый акцент был сделан на поэзии и моде Серебряного века. А главным модником, да и поэтом того времени был Игорь Северянин! Ему было уделено особое внимание, и, конечно, его стихам – ведь веяния, которые диктует нам мода, непременно отражаются и в творчестве.

«Отныне плащ мой фиолетов,

Берета бархат в серебре:

Я избран королем поэтов

На зависть нудной мошкаре».

Весь вечер звучали стихи. Тема моды была в стихах А. Блока, А. Ахматовой, З. Гиппиус, В. Маяковского, Н. Заболоцкого и С. Михалкова. Все, что было популярно в то или иное время – находило ответ и в творчестве! Поэзия царствовала на этом вечере! А особый шарм и очарование придавало музыкальное сопровождение и замечательное исполнение песен Еленой Серебровой и Екатериной Терентьевой.

Вечер получился теплым, интересным, очень атмосферным.