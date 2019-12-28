«Поэзия моды»

Говорят, что «поэзия нынче не в моде и сегодня почти никому
не нужна». Но, кстати, показ осень-зима 2019 года от Кристиан Диор начался
необычно. Первой на подиум вышла не модель, а 88-летняя итальянская художница и
поэтесса Бьянка Пучарелли Менна – она прочитала отрывок из своего
стихотворения! Поэзия и мода? Да, конечно – да! Именно поэтому на вечер собралось
так много гостей – зал был полон!
О чем же был разговор? Обо всем – о моде, о поэзии, о жизни…
Автором и ведущей этого литературно-музыкального мероприятия была Ирина Юрьевна
Чистякова, которая хорошо знакома нашим читателям. Она рассказала о моде прошлого
и настоящего, но особый акцент был сделан на поэзии и моде Серебряного века. А
главным модником, да и поэтом того времени был Игорь Северянин! Ему было
уделено особое внимание, и, конечно, его стихам – ведь веяния, которые диктует
нам мода, непременно отражаются и в творчестве.
«Отныне плащ мой фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я избран королем поэтов
На зависть нудной мошкаре».
Весь вечер звучали стихи. Тема моды была в стихах А. Блока,
А. Ахматовой, З. Гиппиус, В. Маяковского, Н. Заболоцкого и С. Михалкова. Все,
что было популярно в то или иное время – находило ответ и в творчестве! Поэзия
царствовала на этом вечере! А особый шарм и очарование придавало музыкальное
сопровождение и замечательное исполнение песен Еленой Серебровой и Екатериной
Терентьевой.
Вечер получился теплым, интересным, очень атмосферным.