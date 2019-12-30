Новогодний дайджест: люди и события, которые запомнятся

Порадовало

- В микрорайоне Аэродром в Гатчине открылась новая поликлиника.

- В музее-усадьбе известного художника-карикатуриста Павла Егоровича Щербова в Гатчине найден его тайник с личными вещами и документами.

- Завершилась реставрация Ингербургских и Смоленских ворот, благодаря Южному филиалу АО «ЛОЭСК» были проведены работы по подсветке этих культурных объектов, а также стелы Коннетабля.

- На территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых в поселке Тайцы археологи обнаружили фундамент Храма Солнца.

- Началось строительство общежития для аграрного факультета ГИЭФПТ в поселке Елизаветино.

- К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Гатчине появилось новое общественное пространство «Памяти павших, во имя живых» на перекрестке улиц Киргетова и Радищева.

- В Гатчине начался ремонт бывшего железнодорожного детского сада на перекрестке улиц Урицкого и Достоевского. Скоро здесь вновь зазвучат детские голоса.

- В Гатчине открылся долгожданный детский сад № 52 в жилом квартале IQ-Гатчина.

- В деревне Малое Верево введен в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

- Новый сервис для индивидуальных туристов Гатчины позволяет пройти по маршруту исторического центра города и прослушать экскурсию, которую ведет 3D модель императора Павла I.

- В парке Зверинец восстановили пешеходный маршрут между Мариенбургом и Гатчиной – отремонтировали дорогу, сделали освещение, построили два моста.

- В Гатчине завершился первый этап благоустройства Бульвара Науки. Новое общественное пространство пришлось по душе горожанам.

- По итогам ежегодного конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области» в категории «Улицы и бульвары» первое место занял проект благоустройства территории в микрорайоне Аэродром города Гатчины «Аэропарк».

- В Гатчине в микрорайоне «Заячий Ремиз», в котором предоставлены земельные участки многодетным семьям, начались работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры.

- В Гатчине по программе «Комфортная городская среда» отремонтировали две дворовые территории – в микрорайоне Мариенбург и Хохлово поле.

- В Гатчине открылся пункт проката технических средств реабилитации в составе комплексного центра социального обслуживания населения «Дарина».

- Гатчинский район признан лучшим муниципальным образованием в сфере ЖКХ в Ленинградской области по итогам 2018 года.

- Минстрой РФ утвердил Гатчину в числе пилотных муниципальных образований, где будет реализован проект «Умный город».

- Гатчина вошла в тройку городов воинской славы России, куда туристы готовы отправиться на майские праздники.

- Стартовал проект «День рождения +». Свои дни рождения гатчинцы стали отмечать вместе с воспитанниками Сиверского ресурсного центра, родившимися с ними в один день.

- По итогам Кубка Европы по синхронному плаванию Олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, выпускница Гатчинской СОШ «Киви» Светлана Колесниченко выиграла путевку на Олимпийские игры в Токио – 2020.

- В день памяти генерала-аншефа русской армии Абрама Петровича Ганнибала в музее-усадьбе «Суйда» состоялась презентация нового уникального экспоната – четьи-минеи. Это церковная книга, приобретенная когда-то Абрамом Ганнибалом и подаренная церкви Воскресения Христова в Суйде в день рождения своей внучки Надежды Осиповны – матери Александра Пушкина.

- Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подарил Гатчинской городской детской библиотеке коллекцию книг.

- В Пригородной школе в рамках национального федерального проекта «Образование» открылся образовательный центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В официальном открытии центра принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- С первого сентября пенсионеры Ленинградской области начали ездить в питерском метро бесплатно.

- Шесть гатчинских выпускников 11-х классов набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике, русскому языку, географии и химии.

- В населенных пунктах Новинка, Чаща, Семрино и Мины открылись фельдшерско-акушерские пункты.

- В Гатчине открылся магазин местных фермерских товаров «Сделано в Гатчине».

- Летом каждую пятницу руководитель ансамбля бального танца «Партита» Александр Муругов проводил бесплатные занятия групповыми танцами на бульваре 47-й Регион в Гатчине в рамках социального проекта «Улица здоровья» Школы третьего возраста Гатчинского района. А на площадке «Юность» желающие занимались йогой.

- На улице Нестерова в Гатчине открылись сразу пять бесплатных кортов для игры в волейбол благодаря руководителю компании «Строй Актив» Андрею Кимкову.

- Продолжается активное строительство плавательного бассейна в микрорайоне Аэродром, началось проектирование Ледового дворца, который разместится в этой же части Гатчины.

- Молодежная капелла «Гармония» им. И.В. Рогановой стала обладателем золотой медали в категории «Взрослые хоры» и золотой медали в Гран-при наций на IV Европейских Хоровых играх в Швеции и вошла в топ-100 Всемирного рейтинга хоровых коллективов Interkultur.

- В Гатчинском районе специально выращенные птенцы серой куропатки были выпущены в дикую природу для восстановления популяции этого охотничьего вида, занесенного в Красную книгу региона.

- В Гатчинском перинатальном центре впервые в Ленинградской области прошла торжественная выписка «с документами»: родителям малышей сразу вручили свидетельства о рождении детей и медаль «Рожденному на земле Ленинградской».

- Впервые в перинатальном центре в Гатчине была проведена уникальная операция по внутриутробному переливанию крови плоду с тяжелой формой гемолитической болезни.

- Гран-при XXI Открытого областного конкурса музыкально-художественного творчества с международным участием «Цвет и звук Державы Н. К. Рериха» получила воспитанница Гатчинской Детской художественной школы Арина Тинтунен.

- Член правления Ленинградского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», председатель Гатчинского отделения организации Александр Николаевич Давыдов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Завершены работы по капитальному ремонту подземного перехода у Балтийского вокзала в Гатчине – от улицы Григорина к микрорайону Аэродром.

- Молодому парикмахеру из Гатчины, бронзовому призеру XVIII молодежных Дельфийских игр России Руслане Тойка вручена премия Фонда президентских грантов.

- Воспитанник Гатчинской ДЮСШ № 2 Сергей Тюпышев занял второе место на чемпионате России по скалолазанию.

- Воспитанники Сиверской спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» вошли в состав сильнейших «ракеток» страны по итогам Первенства России. Воспитанница «Ники» Татьяна Чикунова выиграла Кубок России по настольному теннису среди глухих спортсменов в парном разряде, а также завоевала две серебряные медали в одиночном и смешанном парном разрядах.

- По итогам ежегодного областного конкурса талантливых детей, молодежи и творческих коллективов «Восходящая звезда» в номинации «Лучший сольный исполнитель (вокал до 14 лет)» победительницей стала Ксения Анисимова из поселка Вырица, «Лучшим хореографическим молодежным коллективом (от 14 до 25 лет)» был назван гатчинский ансамбль спортивного бального танца «Жемчужина» (руководители Евгений и Ирина Квачевы).

- Представители Гатчинского района стали победителями в двух номинациях конкурса «Семейное дело – 2019», который проводит областной парламент. В номинации «За лучшие семейные традиции» лучшей стала семья Зяблицких, в номинации «За эффективную работу» – семья Крыло-вых. По инициативе комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области за участие в конкурсе была также отмечена молодая семья Василевских из Гатчинского района.

- Театр костюма «Катюша» Центра творчества юных города Гатчины стал победителем 19-го Евразийского конкурса высокой моды националь-ного костюма «Этно-Эрато» в двух номинациях – «Лучший славянский костюм» и «Лучший этнический сценический костюм в действии».

- Работы юных гатчинских художников стали частью Международной детской выставки рисунков «Цвета Мира» в Римском Колизее.

- Воспитанники Таицкой школы провели благотворительную акцию «Оранжевая радость» в преддверии Нового года и собрали апельсины для подопечных Благотворительного фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом».

- Гатчинский тайбоксер Михаил Максимов завоевал золотую медаль в личном зачете на ХIII Всероссийском турнире по тайскому боксу «Кубок Содружества».

- На старт Х Гатчинского полумарафона вышло более трех тысяч участников из 240 городов России и 10 стран.

- Гатчинской школе № 4 города Гатчины вручили Почетный диплом Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей – 2018».

-Проект реставрации и консервации Чесменской галереи Гатчинского дворца стал победителем Второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции».

Огорчило

- В Гатчинском парке в ночь с 10 на 11 мая погибла самка лебедя, оставив птенца на воспитание папы.

- Ремонт Гатчинской школы

№ 4 так и не начался.

- Благоустройство улицы Соборной оставило больше вопросов, чем поводов для радости.

- «Мусорная» реформа обернулась ростом тарифов.

- Почти половину летних выходных Гатчинский парк был закрыт для проведения платных мероприятий.

- Многодетный отец из д. Химози прославился на всю страну и привлек к себе внимание всех СМИ России: ему вменяют сразу четыре статьи Уголовного кодекса РФ, в том числе сексуальное насилие несовершеннолетней дочери и незаконное хранение оружия.

Факты

- Новый состав депутатов избрал главой Гатчины и Гатчинского района Виталия Филоненко. Главой администрации Гатчинского района была назначена Людмила Нещадим. Виталий Филоненко также был избран заместителем председателя Союза городов воинской славы.

- Звание «Почетный гражданин города Гатчины» присвоено профессору, д.э.н., первому проректору ГИЭФПТ Роману Авербуху.

- Краеведу, публицисту, организатору и руководителю музейных экспозиций Гатчинского района Андрею Бурлакову присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского района».

- В Гатчине на улице Ополченцев-Балтийцев, по инициативе ветеранов, состоялось открытие памятного знака в честь героев-защитников Гатчины, давших название этой улице.

- В Гатчине увековечили память выдающегося физика-экспериментатора, академика РАН Владимира Лобашева (1934-2011). Мемориальная доска была установлена на стене дома № 14 по улице Гагарина, где ученый проживал вместе с семьей с 1960 по 1973 год.

- В День Военно-воздушных сил на здании учебно-исторического класса завода 218 АРЗ была торжественно открыта мемориальная доска директору 218 Авиационного ремонтного завода, Почетному гражданину Ленинградской области Александру Владимировичу Игнатьеву.

- Победителями районного конкурса профессионального педагогического мастерства стали: «Воспитатель года – 2019» - Дарья Веселова, «Педагог-психолог года – 2019» - Нина Малофеева, «Учитель года – 2019» - учитель истории и обществознания Евгения Дьякова. Нина Малофеева стала победителем и областного этапа конкурса.

- Преподаватель Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Елена Равина стала лауреатом конкурса профессионального мастерства среди педагогов системы среднего профессионального образования «Учитель года – 2019».

- Победителем Международного открытого творческого конкурса по созданию памятника императору Александру III для Гатчинского дворца стал выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Владимир Бродарский.

- Руководитель спортивно-оздоровительной школы «Киви» Ирина Белоусова переведена в высшую судейскую категорию А, которая позволяет ей работать на Олимпийских играх и Чемпионатах мира.

- Финалисткой национальной премии «Студент года – 2019» в номинации «Творческая личность года» стала студентка ГИЭФПТ Гатчины Галина Петрыкина.

- Тренер-общественник секции настольного тенниса Веревского ДК Виктор Колпаков стал победителем в командном первенстве и занял третье место в личном первенстве среди мужчин на Всероссийском турнире по настольному теннису для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

- В шестой раз подряд звание победителей VI Спартакиады пенсионеров города Гатчины завоевала команда «Сильвия – ветераны». Победителем Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины в первом дивизионе стала команда «Динамо», во втором – СШОР «Ника». Детский сад № 26 стал победителем V Спартакиады дошкольников города Гатчины «Буду спортсменом! Стану победителем!»

- Ленинградские школьники, в том числе из Гатчинского района, стали победителями I Всероссийских сельских школьных игр.

- Звание лауреата третьей степени завоевали участницы танцевальной студии «Людмила» Гатчинской школы третьего возраста на Международном фестивале-конкурсе национальных культур и фольклора «Народные истоки».

- Воспитанники образцовой театральной студии «Сказка» Гатчинского ЦТЮ стали лауреатами престижной Международной премии в области культуры и искусства FossArt.

- В поселке Сиверский открылся монумент летчику-космонавту, Герою Советского Союза Герману Степановичу Титову.

- Комитет образования Гатчинского района возглавила Елена Глыбина, много лет руководившая Гатчинской школой № 9, депутат Гатчинского городского совета.

- Победителем областного конкурса «Библиотекарь года» в 2019-2020 учебном году признана педагог-библиотекарь Сиверской школы-интерната Наталья Олеговна Сутырина.

- В Коммунаре началось строительство областного центра медицинской реабилитации.

- Гатчинское морское собрание отметило свое 20-летие, в честь этого был дан торжественный залп с пушек Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Также отпраздновали свое 20-летие морские кадетские классы имени адмирала Анатолия Александровича Комарицына.

- Духовой оркестр Гатчинской детской музыкальной школы имени М.М. Ипполитова-Иванова стал победителем областного конкурса имени Н.А. Римского-Корсакова в номинации «оркестры».

- Театральный коллектив «Розыгрыш» Дружногорского культурно-досугового центра стал лауреатом Международного конкурса-фестиваля театрального искусства «Браво, театр!»

- В Новом Свете открылась «Школа развития, добровольчества и сплочения» - очередное отделение Школы третьего возраста в Гатчинском районе.

- В детском саду № 51 Гатчины прошел I региональный фестиваль для дошкольников Babyskills – игровой Чемпионат «Молодые профессионалы».

- Руководитель НКО «Авиационно-выставочный центр «Гамаюн» Геннадий Панев взялся за создание Гатчинского музея истории военной авиации. Первый экспонат – бронированный штурмовик ИЛ-2, герой Великой Отечественной войны и самый массовый самолет того времени, который удалось найти в гатчинских лесах на границе с Волосовским районом.

- Гатчинский народный цирк «Гротеск» на конкурсе в рамках Всероссийского проекта любительских цирковых коллективов «Каникулы оригинального режима» получил Гран-при, четыре диплома лауреата I степени и два диплома лауреата II степени.

- В Гатчине состоялась презентация проекта «Проверь». Проект цифровой маркировки молочной продукции для защиты потребителей от фальсификата стал результатом совместной работы Правительства Ленинградской области, Россельхознадзора, ГК «Галактика» и розничной компании X5 Retail Group.

- По итогам экспедиции «Вахта памяти – 2019» бойцы поисковых отрядов с 15 по 28 июля подняли останки 26 солдат Красной Армии в лесах и болотах в Вырицком поселении.

- Второй год подряд МФЦ «Гатчинский» стал победителем регионального конкурса среди крупных центров госуслуг.

- Дом физкультуры ПИЯФ стал муниципальным Центром развития физической культуры и спорта «Волна».

- Проект реконструкции стадиона «Спартак» в Гатчине получил положительное заключение государственной экспертизы.

- Генеральный консул Государства Израиль в Санкт- Петербурге Ольга Слов и весь коллектив консульства приняли участие в экологической акции по посадке деревьев на территории Гатчинской клинической межрайонной больницы.

- В Пудостьском культурно-досуговом центре прошел Х юбилейный марафон молодежного творчества «Время молодых» Гатчинского района.

- В Гатчине прошла патриотическая акция по посадке 75 берез в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое мы будем отмечать в 2020 году.

- Воспитанники Гатчинской цирковой студии «Радуга» ЦТЮ стали лауреатами I фестиваля-конкурса «Звездная россыпь».

- Титул «Мисс Гатчина – 2019» завоевала Дарья Пятакова.

- На V региональном молодежном форуме «Доброволец.ЛО» подвели итоги конкурса «Доброволец Ленинградской области». В номинации «Со-бытийное волонтерство» победителем стала Региональная общественная организация «Центр Добровольческого развития» под руководством Дарьи Овсяник. В номинации «Профилактика рискованного поведения» лучшим стал Волонтерский клуб «Тайро» под руководством Елены Никоновой. В номинации «Волонтеры на выборах» третье место присудили молодежному волонтерскому объединению «Ангелы Добра» из Гатчинского района. В номинации «Корпоративное волонтерство» победителями стали студентки ГИЭФПТ Гатчины Валерия Кургина и Надежда Дмитриева. В специальной номинации «Бойцы невидимого фронта» отметили команду волонтеров «ТИМ – ГДМ» Гатчинского Дворца молодежи.

ДАТЫ

- Свой 120-й день рождения отметила Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна. Столько же долгих лет существуют Гатчинская школа № 4 и Лукашевская школа.

- Межпоселенческая центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина отметила 100-летие со дня своего создания.

- Санкт-Петербургская (Ленинградская) региональная организация Всероссийского Общества Слепых отметила 95-летие. Завод «Буревестник» также отпраздновал 95-летний юбилей.

- Вырицкая фабрика «Узор» отпраздновала 75-летие.

- Музею «Домик няни А.С. Пушкина» и Гатчинской детской художественной школе исполнилось 45 лет.

- Гатчинский клуб авторской песни «Шхуна» отпраздновал 35-летие.

- Православные гатчинцы отметили 220-ю годовщину перенесения с острова Мальты в Гатчину трех великих христианских святынь – части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя.