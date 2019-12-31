Дружная Горка помогает дружно

- Дружная Горка оправдывает свое название, - с гордостью говорит председатель Семейного совета Татьяна Иванова. - Для детей не только устроили замечательные праздники вокруг елки в Лампово и Дружной Горке, но и собрали много подарков, которых хватило каждому маленькому гостю. Новогодние подарки получили 242 ребенка из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации!

Семейный совет выражает огромную благодарность всем, кто оказал помощь в организации новогодних елок. Это - добрые волшебники из Законодательного собрания Ленинградской области, депутаты Людмила Тептина и Сергей Коняев, предприниматели Дружногорского поселения С.В. Коршунов, В.Е. Сафонов, Л.А. Вихрова, Я.М. Рябченко, Е.Н. Самолюкова, В.В. Дунаев, Л.Г. Рыжкова, М.А. Ильс, А.Ю. Хмелевский, Д.В. Абабков, М.А. Дмитриева, В.М. Алексеев, И.А. Александрова, Е.Н. Юсупова, Е.А. Белянчикова, руководители ЗАО «Теко-индустрия», МУП «Аптека №52», «Гатчинское райпо», ИП Дмитриев О.Г., ООО «Промышленная компания «Дружная Горка», ИП Шмакова Г.С..