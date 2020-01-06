Горячие «Гатчинские каникулы»

В нем приняли участие сразу 9 команд в возрастной категории 2009-2010 г.р.

В первом этапе уверенным победителем группы А стал ФК «Гатчина», второе место заняли ребята из СШОР «Ника», в группе Б первое место заняла команда ФК «Гатчина-2», вторыми стали СШ «Ленинградец».

В полуфиналах за выход в Малый Кубок «Фортуна» в серии пенальти взяла верх над «Флагманом», а «Союз» переиграл СШ «Ленинградец-2» со счетом 2-1. В полуфиналах за выход в Золотой Кубок ФК «Гатчина» одержал победу над СШ «Ленинградец» со счетом 3-1, а СШОР «Ника» спокойно оформила выход финал, оказавшись сильнее ФК «Гатчины-2» (3-0).

Победителем Малого Кубка стал «Союз», обыгравший «Фортуну» (2-0). Бронзу турнира взяла СШ «Ленинградец». Обладателем Золотого Кубка стал ФК «Гатчина». Лучшим вратарем турнира был признан Алексей Горлов (СШ «Ленинградец»), специальный приз от организаторов получил Егор Алексеев (СШОР «Ника»), а лучшим игроком стал Максим Федоров (ФК «Гатчина»).