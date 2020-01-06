Владимир Владимирович – первый малыш 2020 года!

Алина
Сергеевна и Владимир Владимирович Дерягины планировали стать родителями во второй
раз не раньше третьего января, но малыш решил по-своему.
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Накрыли праздничный стол 31 декабря, встретили Новый год, а первого января с
утра уже поехали в роддом, - рассказала Алина Сергеевна.
Малыш,
которого назвали в честь папы, - Владимир Владимирович появился на свет в
первый день нового года в 12.30, весом 3560 грамм и ростом 54 см. Кстати, он
стал не просто первым ребенком, родившимся в Гатчинском районе в 2020 году, но
и первым мальчиком за последние семь лет. Начиная с 2013 года первыми на
гатчинской земле рождались девочки.
Поздравить
семью Дерягиных с рождением второго сына на выписку пришли депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Александр Русских, глава Гатчины и Гатчинского
района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим, ее
заместитель по социальному комплексу Роман Дерендяев и начальник отдела по организационной
работе с населением Анна Соколова.
Людмила
Нещадим вручила семье подарочные сертификаты в магазин детских товаров и
сладкий подарок старшему сыну Захару. Виталий Филоненко передал мамочке букет
цветов.
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Мы поздравляем вас и желаем вашей семье долгой и счастливой жизни, сил,
мудрости и терпения. Пусть детки растут здоровыми, - сказала Людмила Нещадим.
Виталий
Филоненко добавил, что в семье обязательно должна родиться еще и дочка. Это
предложение поддержала вся семья. Владимир Владимирович, который во время
выписки спал на руках то у мамы, то у папы, стал восьмым внуком в большой семье
Дерягиных.
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У старших сыновей по трое детей, у младшего – пока двое. Ждем девятого внука, -
сказала бабушка малыша.
Алина
Сергеевна также поблагодарила персонал перинатального центра за заботу и
отзывчивость.
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Врачи и медсестры – очень внимательные. Приятно, что они не просто профессионально
выполняют свою работу, но и всегда готовы поддержать добрым словом в любое
время дня и ночи. Для мамочек – это очень важно, - сказала она.
По сложившейся традиции, Владимир Владимирович, как первый малыш 2020 года, будет находиться под патронажем руководителей Гатчинского района на протяжении трех лет.