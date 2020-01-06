Владимир Владимирович – первый малыш 2020 года!

Алина Сергеевна и Владимир Владимирович Дерягины планировали стать родителями во второй раз не раньше третьего января, но малыш решил по-своему.

- Накрыли праздничный стол 31 декабря, встретили Новый год, а первого января с утра уже поехали в роддом, - рассказала Алина Сергеевна.

Малыш, которого назвали в честь папы, - Владимир Владимирович появился на свет в первый день нового года в 12.30, весом 3560 грамм и ростом 54 см. Кстати, он стал не просто первым ребенком, родившимся в Гатчинском районе в 2020 году, но и первым мальчиком за последние семь лет. Начиная с 2013 года первыми на гатчинской земле рождались девочки.

Поздравить семью Дерягиных с рождением второго сына на выписку пришли депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим, ее заместитель по социальному комплексу Роман Дерендяев и начальник отдела по организационной работе с населением Анна Соколова.

Людмила Нещадим вручила семье подарочные сертификаты в магазин детских товаров и сладкий подарок старшему сыну Захару. Виталий Филоненко передал мамочке букет цветов.

- Мы поздравляем вас и желаем вашей семье долгой и счастливой жизни, сил, мудрости и терпения. Пусть детки растут здоровыми, - сказала Людмила Нещадим.

Виталий Филоненко добавил, что в семье обязательно должна родиться еще и дочка. Это предложение поддержала вся семья. Владимир Владимирович, который во время выписки спал на руках то у мамы, то у папы, стал восьмым внуком в большой семье Дерягиных.

- У старших сыновей по трое детей, у младшего – пока двое. Ждем девятого внука, - сказала бабушка малыша.

Алина Сергеевна также поблагодарила персонал перинатального центра за заботу и отзывчивость.

- Врачи и медсестры – очень внимательные. Приятно, что они не просто профессионально выполняют свою работу, но и всегда готовы поддержать добрым словом в любое время дня и ночи. Для мамочек – это очень важно, - сказала она.

По сложившейся традиции, Владимир Владимирович, как первый малыш 2020 года, будет находиться под патронажем руководителей Гатчинского района на протяжении трех лет.