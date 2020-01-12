В Гатчине отключат холодную воду

14 января с 09.00 до
окончания работ по адресам:
г. Гатчина, ул. Леонова
д. 5, 16, 17, 15а - д/сад, ул. Володарского д. 2, 3, 3а, 5. 8, 8а, 9, 10,
21/11, Чехова д.9, К. Маркса д.11, 13, 14, 15, 20, 22.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе будет отключена подача холодного водоснабжения.
14 января с 09.00 до
окончания работ по адресам:
г. Гатчина, ул. Леонова
д. 5, 16, 17, 15а - д/сад, ул. Володарского д. 2, 3, 3а, 5. 8, 8а, 9, 10,
21/11, Чехова д.9, К. Маркса д.11, 13, 14, 15, 20, 22.
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