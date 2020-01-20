На волейбольной площадке - «Семёныч» и друзья

Станислава Семеновича Богданова называют «человеком, рожденным быть мэром Гатчины». Он родился 5 января 1938 года в деревне Большое Заборовье Ленинградской области в крестьянской семье. В годы Великой Отечественной войны был в немецком плену вместе с матерью, сестрами и братом. В 1952 году окончил 7 классов школы и поступил учиться в Гатчинское ремесленное училище № 12. У него славный трудовой путь – от электромонтера до главы крупнейшего города Ленинградской области.

Станислав Богданов руководил Гатчиной в течение 19 лет. В эти годы Гатчина несколько раз становилась призером и победителем Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России». В 2002 году Станислав Богданов стал Почетным гражданином Ленинградской области, является лауреатом премии «Человек года» Северо-Запада России и «Лучшим муниципальным служащим» по итогам конкурса Российской муниципальной академии.

Он любил спорт. Своих друзей и коллег активно привлекал к волейболу. Тренировки традиционно проходили каждое воскресенье, в 6 часов вечера. В команду входили руководители муниципальных предприятий и сотрудники администрации Гатчины. Среди них – Андрей Ильин, Юрий Цыпкайкин, Николай Маслов, Александр Федоров и другие. Сегодня команда ветеранов органов местного самоуправления и руководителей организаций носит имя своего идейного вдохновителя – «Семеныч».

С 2013 года в начале января волейболисты всегда собираются вместе, чтобы поиграть и вспомнить удивительного человека.

Члены команды «Семеныч» стали украшением традиционного турнира, который прошел в минувшую субботу. Помимо них в спортивном празднике приняли участие еще 22 команды, всего около 250 человек. С приветственным словом в этот памятный день к спортсменам обратились друзья Станислава Богданова.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что Станислав Семенович был разносторонним и многогранным человеком.

- Он мог взять в руки гармошку, сыграть в волейбол, встать на лыжи, управлять самолетом. Всем этим он объединял вокруг себя горожан, друзей и единомышленников, - сказала Людмила Нещадим.

Она также добавила, что Станислав Богданов руководил Гатчиной «достойно, честно и открыто», благодаря чему наш город был самым лучшим, благоустроенным и комфортным.

- У нас нет другого выхода, кроме как продолжать его дело и развивать Гатчину, - подчеркнула Людмила Нещадим.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко поблагодарил участников турнира за постоянное участие в нем и сказал, что становление города всегда будет ассоциироваться со Станиславом Богдановым, который делал «все возможное и невозможное ради Гатчины».

Своими воспоминаниями о дружбе и работе с «мэром Гатчины» поделились основатель первого высшего учебного заведения в Ленинградской области – ГИЭФПТ, почетный гражданин города Роман Авербух, руководитель Общественной приемной губернатора в Гатчинском районе Людмила Сенькина, глава администрации Гатчинского района в 1990-е годы Анатолий Ледовских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, капитан команды «Семеныч» Николай Маслов и другие почетные гости.

Турнир проходил по системе «главное – не победа, а участие». Игроки пришли в ФОК «Арена» не ради призовых мест или наград. Тем не менее, судейская коллеги подвела итоги игры.

В первой группе победителем стала команда «Солянка», второе место заняла команда из поселка Верево, бронзу присудили команде из Сиверского.

Во второй группе первое место заняли спортсмены из Гатчинской ДЮСШ № 3, на втором месте – команда администрации Гатчинского района, на третьем месте - Гатчинская ДЮСШ № 3 (юниоры).

Лучшим игроком турнира признан капитан команды «Большие Колпаны» Максим Готин.