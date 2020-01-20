На волейбольной площадке - «Семёныч» и друзья

Станислава
Семеновича Богданова называют «человеком, рожденным быть мэром Гатчины». Он
родился 5 января 1938 года в деревне Большое Заборовье Ленинградской области в
крестьянской семье. В годы Великой Отечественной войны был в немецком
плену вместе с матерью, сестрами и братом. В 1952 году
окончил 7 классов школы и поступил учиться в Гатчинское ремесленное училище № 12. У него славный трудовой путь
– от электромонтера до главы крупнейшего города Ленинградской области.
Станислав
Богданов руководил Гатчиной в течение 19 лет. В эти годы Гатчина несколько раз становилась
призером и победителем Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России».
В 2002 году Станислав Богданов стал Почетным гражданином Ленинградской области,
является лауреатом премии «Человек года» Северо-Запада России и «Лучшим муниципальным служащим» по итогам конкурса Российской
муниципальной академии.
Он
любил спорт. Своих друзей и коллег активно привлекал к волейболу. Тренировки
традиционно проходили каждое воскресенье, в 6 часов вечера. В команду входили руководители
муниципальных предприятий и сотрудники администрации Гатчины. Среди них –
Андрей Ильин, Юрий Цыпкайкин, Николай Маслов, Александр Федоров и другие.
Сегодня команда ветеранов органов местного самоуправления и руководителей организаций
носит имя своего идейного вдохновителя – «Семеныч».
С
2013 года в начале января волейболисты всегда собираются вместе, чтобы поиграть
и вспомнить удивительного человека.
Члены
команды «Семеныч» стали украшением традиционного турнира, который прошел в
минувшую субботу. Помимо них в спортивном празднике приняли участие еще 22
команды, всего около 250 человек. С приветственным словом в этот памятный день к
спортсменам обратились друзья Станислава Богданова.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что Станислав
Семенович был разносторонним и многогранным человеком.
-
Он мог взять в руки гармошку, сыграть в волейбол, встать на лыжи, управлять
самолетом. Всем этим он объединял вокруг себя горожан, друзей и
единомышленников, - сказала Людмила Нещадим.
Она
также добавила, что Станислав Богданов руководил Гатчиной «достойно, честно и
открыто», благодаря чему наш город был самым лучшим, благоустроенным и
комфортным.
-
У нас нет другого выхода, кроме как продолжать его дело и развивать Гатчину, -
подчеркнула Людмила Нещадим.
Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий
Филоненко поблагодарил участников турнира за постоянное участие в нем и сказал,
что становление города всегда будет ассоциироваться со Станиславом Богдановым,
который делал «все возможное и невозможное ради Гатчины».
Своими
воспоминаниями о дружбе и работе с «мэром Гатчины» поделились основатель
первого высшего учебного заведения в Ленинградской области – ГИЭФПТ, почетный
гражданин города Роман Авербух, руководитель Общественной приемной губернатора в
Гатчинском районе Людмила Сенькина, глава администрации Гатчинского района в 1990-е годы
Анатолий
Ледовских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр
Русских, капитан команды «Семеныч» Николай Маслов и другие почетные гости.
Турнир
проходил по системе «главное – не победа, а участие». Игроки пришли в ФОК
«Арена» не ради призовых мест или наград. Тем не менее, судейская коллеги
подвела итоги игры.
В
первой группе победителем стала команда «Солянка», второе место заняла команда
из поселка Верево, бронзу присудили команде из Сиверского.
Во
второй группе первое место заняли спортсмены из Гатчинской ДЮСШ № 3, на втором
месте – команда администрации Гатчинского района, на третьем месте - Гатчинская
ДЮСШ № 3 (юниоры).
Лучшим
игроком
турнира признан капитан команды «Большие Колпаны» Максим Готин.